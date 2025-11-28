ΑΟΠ Κηφισιάς – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ 0-3: Μια ακόμη σημαντική νίκη για τους ερυθρόλευκους

Μετά τον Φοίνικα Σύρου, ο Ολυμπιακός πήρε ακόμη μία σημαντική νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα του ΑΟΠ Κηφισιάς με 3-0 σετ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Volleyleague.

Οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να δείξουν ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στα δύο πρώτα σετ και να μείνουν κοντά στο σκορ, όμως οι Ερυθρόλευκοι ήταν εκείνοι που τα κατέκτησαν, ενώ στο τελευταίο σετ έκαναν… περίπατο, φτάνοντας έτσι στο θετικό αποτέλεσμα.

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο, με την Κηφισιά να βρίσκει τις λύσεις ώστε να προηγηθεί 17-14, ωστόσο κάπου εκεί ο Ολυμπιακός πάτησε… γκάζι και με ένα επιμέρους 11-6, έγραψε το 25-23 για να πάει το σκορ στο 1-0.

Στο δεύτερο σετ, οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα, έχοντας μικρές διαφορές, ενώ προηγήθηκαν 16-14. Ξανά όμως οι Ερυθρόλευκοι ήταν εκείνοι που είπαν την… τελευταία λέξη. Με αντεπίθεση διαρκείας κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ και ξανά με το 25-23 να φτάσουν στο 2-0.

Το τελευταίο σετ ήταν μια διαφορετική «ιστορία». Ο Ολυμπιακός ήταν εκπληκτικός και με όπλο το σερβίς του βρέθηκε να προηγείται με 21-9. Η Κηφισιά μπόρεσε να σκοράρει κάποιους πόντους, αλλά ο αγώνες είχε πάρει τον… δρόμο του και έτσι οι Πειραιώτες έκαναν το 25-14 για το τελικό 3-0.

Τα σετ (0-3): 23-25, 23-25, 14-25

*Οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν από 3 άσους, 34 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων, ενώ του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ από 10 άσους, 41 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Κηφισιά (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 7 (6/18 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. – 22% άριστες), Σπυριούνης 11 (11/19 επ., 25% υπ. – 25% άριστες), Στάνκοφ 6 (3/3 επ., 3 μπλοκ), Ρανγκέλ 7 (4/7 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Φράγκος 5 (5/14 επ., 47% υπ. – 33% άριστες), Μπόρις 8 (3/4 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ) / Φωλιάς (λ., 33% υπ. – 14% άριστες), Κονίδης 2 (1/3 επ., 1 άσος, 50% υπ. – 17% άριστες), Μπάνοφ, Καρτσώνης, Παπαδόπουλος, Σπηλιώτης, Τζάρας 1 (1/1 επ.), Αχιλλεόπουλος (λ., 40% υπ. – 0% άριστες)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 5 (5/17 επ., 50% υπ. – 42% άριστες), Πιτακούδης 9 (7/9 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Πέριν 8 (7/13 επ., 1 άσος, 74% υπ. – 53% άριστες), Ατανασίεβιτς 20 (14/23 επ., 5 άσοι, 1 μπλοκ), Καβάνα 1 (1/2 επ.), Λινάρδος 10 (4/8 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 33% υπ. – 8% άριστες), Χασμπάλα, Δαλακούρας 3 (3/4 επ., 50% υπ. – 50% άριστες)