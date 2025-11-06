O Ολυμπιακός ΟΝΕΧ κοντράρεται με τη Λας Πάλμας στον Ρέντη

Στη «μάχη» της Ευρώπης επιστρέφει, την Πέμπτη (6/11) το απόγευμα, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ. Μετά τις δύο νίκες επί της Νάπρεντακ, σε Βοσνία (0-3) και Ρέντη (3-0), για τον πρώτο προκριματικό γύρο του CEV Champions League, το τμήμα βόλεϊ ανδρών βρίσκεται στην δεύτερη φάση.

Στις 18:30 (COSMOTE SPORT 5HD), ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ισχυρή πρωταθλήτρια Ισπανίας, Λας Πάλμας, την οποία υποδέχεται στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το πρώτο ματς του δεύτερου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ενόψει της ρεβάνς στα Κανάρια Νησιά, την άλλη εβδομάδα (12/11).

Εισιτήρια για την αναμέτρηση μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Ατανασίεβιτς ενόψει του Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Λας Πάλμας: «Να ανεβάσουμε το επίπεδο του παιχνιδιού μας, να δώσουμε το 100%»

Μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης, ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς τόνισε πως «μας περιμένει ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Η Λας Πάλμας είναι σαφώς πιο ενισχυμένη σε σχέση με πέρυσι, όταν είχαμε καταφέρει να τους νικήσουμε. Έχουν αποκτήσει δύο-τρεις ποιοτικούς παίκτες και έχουν φτιάξει μια ομάδα, με στόχο να φτάσουν στους ομίλους του CEV Champions League.

Ξέρουμε, ότι το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο. Αν θέλουμε να έχουμε πιθανότητες να νικήσουμε, πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο του παιχνιδιού μας και να μην επαναλάβουμε τα λάθη που κάναμε στο τελευταίο ματς του πρωταθλήματος. Πρέπει να δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας, για να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι και να διεκδικήσουμε τη νίκη».

Για το ματς μίλησε και ο Αντρέα Γκαρντίνι που ανέφερε: «Αύριο, επιστρέφουμε στο CEV Champions League. Σίγουρα, είναι ένα πολύ σημαντικό ματς, παίζουμε με την Λας Πάλμας, μια εξαιρετική ομάδα, η οποία ενισχύθηκε με κάποιους σπουδαίους παίκτες, κορυφαίους. Περιμένουμε μία μεγάλη μάχη στην έδρα μας, μαζί με τους οπαδούς μας, σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν, να παλέψουμε όλοι μαζί».