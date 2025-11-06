sports betsson
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
O Ολυμπιακός ΟΝΕΧ κοντράρεται με τη Λας Πάλμας στον Ρέντη
O Ολυμπιακός ΟΝΕΧ κοντράρεται με τη Λας Πάλμας στον Ρέντη

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ φιλοξενεί σήμερα (6/11, 18:30) τη Λας Πάλμας, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του CEV Champions League.

Στη «μάχη» της Ευρώπης επιστρέφει, την Πέμπτη (6/11) το απόγευμα, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ. Μετά τις δύο νίκες επί της Νάπρεντακ, σε Βοσνία (0-3) και Ρέντη (3-0), για τον πρώτο προκριματικό γύρο του CEV Champions League, το τμήμα βόλεϊ ανδρών βρίσκεται στην δεύτερη φάση.

Στις 18:30 (COSMOTE SPORT 5HD), ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ισχυρή πρωταθλήτρια Ισπανίας, Λας Πάλμας, την οποία υποδέχεται στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το πρώτο ματς του δεύτερου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ενόψει της ρεβάνς στα Κανάρια Νησιά, την άλλη εβδομάδα (12/11).

Εισιτήρια για την αναμέτρηση μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Ατανασίεβιτς ενόψει του Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Λας Πάλμας: «Να ανεβάσουμε το επίπεδο του παιχνιδιού μας, να δώσουμε το 100%»

Μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης, ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς τόνισε πως «μας περιμένει ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Η Λας Πάλμας είναι σαφώς πιο ενισχυμένη σε σχέση με πέρυσι, όταν είχαμε καταφέρει να τους νικήσουμε. Έχουν αποκτήσει δύο-τρεις ποιοτικούς παίκτες και έχουν φτιάξει μια ομάδα, με στόχο να φτάσουν στους ομίλους του CEV Champions League.

Ξέρουμε, ότι το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο. Αν θέλουμε να έχουμε πιθανότητες να νικήσουμε, πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο του παιχνιδιού μας και να μην επαναλάβουμε τα λάθη που κάναμε στο τελευταίο ματς του πρωταθλήματος. Πρέπει να δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας, για να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι και να διεκδικήσουμε τη νίκη».

Για το ματς μίλησε και ο Αντρέα Γκαρντίνι που ανέφερε: «Αύριο, επιστρέφουμε στο CEV Champions League. Σίγουρα, είναι ένα πολύ σημαντικό ματς, παίζουμε με την Λας Πάλμας, μια εξαιρετική ομάδα, η οποία ενισχύθηκε με κάποιους σπουδαίους παίκτες, κορυφαίους. Περιμένουμε μία μεγάλη μάχη στην έδρα μας, μαζί με τους οπαδούς μας, σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν, να παλέψουμε όλοι μαζί».

Ενέργεια
ExxonMobil: Στο μπλοκ 2 με Energean και HELLENIQ ENERGY

ExxonMobil: Στο μπλοκ 2 με Energean και HELLENIQ ENERGY

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα – Σε πορεία επίτευξης για ετήσιο στόχο EBITDA

Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα – Σε πορεία επίτευξης για ετήσιο στόχο EBITDA

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)
Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ με 122-112, έχοντας τον Νίκολα Γιόκιτς σε τρομερή κατάσταση με ένα ακόμη triple-double – Οι Μπλέιζερς επικράτησαν 121-119 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, σταματώντας το σερί των 8 νικών των πρωταθλητών.

Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)
Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)

Με τρία γκολ του Όσιμεν (τα δύο με πέναλτι) η Γαλατά νίκησε με 3-0 στην Ολλανδία, έφτασε τους 9 βαθμούς κι ελπίζει σε απευθείας πρόκριση. Χωρίς βαθμό παρέμεινε ο Άγιαξ.

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)
Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)

Η Λεβερκούζεν πήρε σπουδαίο «διπλό» (0-1) στη Λισαβόνα επί της Μπενφίκα, με την ομάδα του Μουρίνιο να χάνει τα... άχαστα, με 22 τελικές και 2 δοκάρια και να μένει στο μηδέν μετά από 4 αγωνιστικές.

Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)
Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)

Σκληρό καρύδι αποδείχθηκε η Καϊράτ Αλμάτι στο «Σαν Σίρο», όπου έβαλε δύσκολα στην Ιντερ. Είχε δοκάρι και ισοφάρισε, ενώ η Ιντερ λυτρώθηκε στο 47’, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα ματς

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία

Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
Οι ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για το μέλλον του κλίματος - Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»
Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»

«Μετασχηματισμό με κατεύθυνση την εξυγίανση», βαφτίζει η κυβέρνηση την απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ, η αποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

