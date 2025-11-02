LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός

Μπάσκετ

Έσπασε τα… κοντέρ ο Ντόντα Χολ (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε ένα ξεκούραστο απόγευμα, καθώς επικράτησε με 103-87 απέναντι στον Ηρακλή και έκανε το 5/5 στη Stoiximan GBL. Ανάμεσα στους παίκτες που «έλαμψαν» για τους ερυθρόλευκους ήταν και ο Ντόντα Χολ, ο οποίος κατέρριψε ένα ιστορικό ρεκόρ ευστοχίας σε δίποντα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΑΚΕ.