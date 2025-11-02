Ολυμπιακός – Μίλων 3-0: Άνετη νίκη για τις «ερυθρόλευκες»

Ένα… ήρεμο απόγευμα πέρασαν τα κορίτσια του Ολυμπιακού απέναντι στον Μίλωνα του οποίου και επικράτησαν με 3-0 σετ (25-10, 25-17, 25-19), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών.

Οι Ερυθρόλευκες δεν αντιμετώπισαν προβλήματα από τον αντίπαλο, επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και έφτασαν σε μια εύκολη νίκη, επιστρέφοντας έτσι στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με μεγάλη ορμή τον αγώνα αφού προηγήθηκε γρήγορα-γρήγορα με 10-4, ενώ στη συνέχεια αύξησε το προβάδισμά του στο 18-6. Το πρώτο σετ είχε πάρει τον… δρόμο του και οι γηπεδούχες δεν είχαν θέμα να κάνουν το 1-0 με το 25-10.

Στο δεύτερο σετ, ο Μίλων μπήκε καλύτερα και βρέθηκε μπροστά με 6-2, αλλά οι Ερυθρόλευκες απάντησαν και πήραν τα ηνία με 9-8. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν 14-12, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει σε 16-16. Από εκεί και πέρα οι Πειραιώτισσες είχαν ένα ξέσπασμα και με ένα επιμέρους 9-1 πήραν στο σετ με 25-17.

Το τρίτο σετ απέκτησε ουσιαστικά διαδικαστικό χαρακτήρα με τον Ολυμπιακό να έχει ένα μικρό προβάδισμα από το 10-8 κι έπειτα, με τον Μίλωνα να μην μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Έτσι το 25-19 έφερε το 3-0 για τις γηπεδούχες που πήραν το παιχνίδι.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-6, 21-7, 25-10

2ο σετ: 8-7, 15-16, 21-17, 25-17

3ο σετ: 7-8, 16-14, 21-18, 25-19

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσσους, 51 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 25 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-10, 25-17, 25-19) σε 67′

Οι συνθέσεις

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ), Κούμπουρα 16 (12/34 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 12 (9/15 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 14 (14/25 επ., 61% υπ. – 39% άριστες), Κόνεο 11 (10/19 επ., 1 άσσος, 67% υπ. – 22% άριστες), Ντι Ιούλιο 3 (1/2 επ., 2 άσσοι) / Αρτακιανού (λ, 73% υπ. – 47% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου, Τερζόγλου 1 (1/1 επ.).

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σεγκόβια 8 (8/24 επ.), Σάρις 8 (7/23 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. – 12% άριστες), Σαλκούτε 8 (7/31 επ., 1 μπλοκ, 24% υπ. – 18% άριστες), Σκουλούδη 4 (1/4 επ., 3 μπλοκ), Μπρουκς 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα / Τζαγκαράκη (λ, 33% υπ. – 17% άριστες), Χάνα (λ), Χατζηγρηγορίου, Κίντου, Σπανάκη 1 (1/2 επ.).