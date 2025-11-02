Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι «αιωνίων» στη Volley League

Μετά την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του CEV Champions League, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ επιστρέφει στη «μάχη» του πρωταθλήματος.

Το απόγευμα της Κυριακής (2/11, 19:30) οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό, τον οποίο υποδέχονται στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για τη δεύτερη αγωνιστική της Volley League.

Καβάνα ενόψει του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Δυνατοί, με αυτοπεποίθηση»

Δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης έκανε ο Μαξιμιλιάνο Καβάνα που τόνισε πως: «Είναι το ματς που τόσο εμείς όσο και ο κόσμος μας ανυπομονούμε να παίξουμε. Θα είναι ένα σπουδαίο ματς. Είμαστε δυνατοί, σε καλή φόρμα, έχουμε αυτοπεποίθηση και πάνω απ’ όλα, πολύ ενθουσιασμό. Θα ​​κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, για να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας και να πάρουμε τη νίκη».

Παράλληλα και ο προπονητής των Πειραιωτών, Αντρέα Γκαρντίνι, ανέφερε ότι «είναι το δεύτερο ματς στο φετινό πρωτάθλημα και είναι πολύ σημαντικό, διότι παίζουμε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Είμαστε μια νέα ομάδα. Δουλεύουμε σωστά και νομίζω, θα είναι ένα καταπληκτικό ματς. Θα είναι μία μάχη στην έδρα μας και περιμένουμε τον κόσμο μας να μας δώσει έξτρα δύναμη».

Για εισιτήρια πατήστε ΕΔΩ.