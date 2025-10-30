Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!

Εύκολα και άνετα στην επόμενη φάση του Champions League ο Ολυμπιακός! Το τμήμα βόλεϊ γυναικών των Πειραιωτών νίκησε εκτός έδρας την Αστερίξ Μπέβερεν με 3-0 σετ (21-25, 20-25, 23-25) και σε συνδυασμό με τη νίκη με το ίδιο σκορ και στο πρώτο παιχνίδι στο «Μελίνα Μερκούρη» (χρειαζόταν δυο νικηφόρα σετ ) πήρε πανεύκολα με δύο εξαιρετικές εμφανίσεις την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Δύο ευρωπαϊκές προκρίσεις σε μία ημέρα για το τμήμα βόλεϊ του Ολυμπιακού, καθώς λίγο νωρίτερα οι άνδρες νίκησαν εύκολα κι εκείνοι με 3-0 τη Νάπρεντακ για να πάρουν την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Με τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης να συνεχίζει να επιδεικνύει ξεχωριστή σταθερότητα στο υψηλότερο επίπεδο, παντού.

Δύο σετ απαιτούνταν για την πρόκριση και ο Ολυμπιακός τα πήρε εύκολα, όντας καθολικά ανώτερος, με 21-25 και 20-25, πανηγυρίζοντας με αυτόν τον τρόπο από πολύ νωρίς την πρόκριση.

Στο τρίτο σετ οι Βελγίδες πάλεψαν για την… τιμή των όπλων, βρέθηκαν να έχουν μεγάλο προβάδισμα, αλλά οι «ερυθρόλευκες» στο τέλος έδειξαν εκ νέου την ανωτερότητά τους και το πήραν κι αυτό με 23-25.

Στον τρίτο προκριματικό γύρο του CEV Champions League, οι Πειραιώτισσες θα αντιμετωπίσουν την ουγγρική Βάσας, με πρώτη «μάχη» στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», την Τετάρτη (5/11).

Τα σετ (0-3, σε 1.25): 21-25, 20-25, 23-25