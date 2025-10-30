Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!
Τα κορίτσια του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο Μπέβερεν και και με νίκη 3-0 σετ προκρίθηκαν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών.
Εύκολα και άνετα στην επόμενη φάση του Champions League ο Ολυμπιακός! Το τμήμα βόλεϊ γυναικών των Πειραιωτών νίκησε εκτός έδρας την Αστερίξ Μπέβερεν με 3-0 σετ (21-25, 20-25, 23-25) και σε συνδυασμό με τη νίκη με το ίδιο σκορ και στο πρώτο παιχνίδι στο «Μελίνα Μερκούρη» (χρειαζόταν δυο νικηφόρα σετ ) πήρε πανεύκολα με δύο εξαιρετικές εμφανίσεις την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Δύο ευρωπαϊκές προκρίσεις σε μία ημέρα για το τμήμα βόλεϊ του Ολυμπιακού, καθώς λίγο νωρίτερα οι άνδρες νίκησαν εύκολα κι εκείνοι με 3-0 τη Νάπρεντακ για να πάρουν την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Με τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης να συνεχίζει να επιδεικνύει ξεχωριστή σταθερότητα στο υψηλότερο επίπεδο, παντού.
Δύο σετ απαιτούνταν για την πρόκριση και ο Ολυμπιακός τα πήρε εύκολα, όντας καθολικά ανώτερος, με 21-25 και 20-25, πανηγυρίζοντας με αυτόν τον τρόπο από πολύ νωρίς την πρόκριση.
Στο τρίτο σετ οι Βελγίδες πάλεψαν για την… τιμή των όπλων, βρέθηκαν να έχουν μεγάλο προβάδισμα, αλλά οι «ερυθρόλευκες» στο τέλος έδειξαν εκ νέου την ανωτερότητά τους και το πήραν κι αυτό με 23-25.
Στον τρίτο προκριματικό γύρο του CEV Champions League, οι Πειραιώτισσες θα αντιμετωπίσουν την ουγγρική Βάσας, με πρώτη «μάχη» στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», την Τετάρτη (5/11).
Τα σετ (0-3, σε 1.25): 21-25, 20-25, 23-25
Η διακύμανση:
1ο σετ: 7-8, 14-16, 17-21, 21-25
2ο σετ: 7-8, 16-15, 18-21, 20-25
3ο σετ: 8-6, 16-15, 21-16, 23-25
*Οι πόντοι της Αστερίξ Μπέβερεν προήλθαν από 1 άσο, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλου και του Ολυμπιακού από 10 άσους, 46 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 9 λάθη αντιπάλου.
Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 4 (4 μπλοκ), Κούμπουρα 13 (12/29 επ., 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 11 (5/9 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 10 (8/18 επ., 2 άσοι, 60% υπ. – 40% άριστες), Κονέο 11 (11/25 επ., 43% υπ. – 33% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (1/2 επ.) / Αρτακιανού (λ., 33% υπ. – 22% άριστες), Ηλιοπούλου 2 (2 άσοι), Φακοπουλίδου 5 (4/8 επ., 1 άσος, 35% υπ. – 35% άριστες), Οικονομίδου 2 (2/16 επ..), Τερζόγλου 7 (3/3 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Σαμπάτη (λ.)
Αστερίξ Μπέβερεν (Κρις Βάνσνικ): Βαν Σας 2 (2/4 επ.), Οβεργουότερ 1 (1/4 επ.), Κόρεβαρ 12 (8/14 επ., 4 μπλοκ), Κος 8 (8/22 επ., 24% υπ. – 16% άριστες), Στράγκιερ 13 (13/40 επ., 39% υπ. – 23% άριστες), Μάιερς 3 (3/11 επ.) / Νουρ Ντεμπούκ (λ. 39% υπ. – 22% άριστες), Νέουφκενς, Γκίλσον 8 (7/16 επ., 1 μπλοκ), Φράνσεν 4 (2/5 επ., 2 μπλοκ), Μπέρτελς 1 (1/5 επ.).
Δηλώσεις:
Μίλιτσα Κούμπουρα: «Είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα μου! Κάναμε ένα μικρό, αλλά σημαντικό βήμα προς τον στόχο μας στην Ευρώπη. Τώρα, πρέπει να προετοιμαστούμε ψυχολογικά για την Κυριακή και να κάνουμε μια δυνατή εμφάνιση στο πρωτάθλημα».
