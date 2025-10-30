Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ 3-0: Νέα σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League

Ο Ολυμπιακός είχε ένα εύκολο βράδυ στο «Μελίνα Μερκούρη», επικρατώντας 3-0 σετ της Νάπρεντακ Ότζακ. Έτσι, πήρε άνετα την πρόκριση για τον 2ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League, αφού στο πρώτο ματς είχε νικήσει επίσης με 3-0.

Στην επόμενη φάση, οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Λας Πάλμας – Ελόρ, με τους Ισπανούς να έχουν νικήσει το πρώτο ματς με 3-1 σετ.

Μετά την «καθαρή» νίκη (0-3) στο πρώτο ματς του πρώτου προκριματικού γύρου στην έδρα των Βόσνιων, οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν δύο νικηφόρα σετ, στη ρεβάνς στο Ρέντη, τα οποία κατέκτησαν σε 44 λεπτά (2-0) και έκλεισαν θέση για την επόμενη φάση του CEV Champions League, μετρώντας 11 μπλοκ (τα 10 στα δύο σετ πρόκρισης) και πέντε άσους.

Η ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνι στρέφει, πλέον, την προσοχή της στο κυριακάτικο (2/11, 19:45) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Ρέντη, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Volley League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ «μπήκε» δυνατά στο ματς και με δύο διαδοχικά μπλοκ, των Ατανασίεβιτς και Φρομ, προηγήθηκε με 9-6, ενώ ξέφυγε με +4 (11-7), με μπλοκ άουτ του Πέριν. Ο Νεντέλκοβιτς ανέβασε τη διαφορά στο +6 (15-9), με δύο σερί πόντους, με τον Ατανασίεβιτς να «γράφει» το +9 (18-9). Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Νεντέλκοβιτς να κερδίζει άλλους δύο πόντους, με πρώτο χρόνο και μπλοκ, για το 25-15 και το 1-0 σετ.

Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 5-2, με άσο του Πέριν, ο οποίος έκανε και το 8-3, με εξαιρετική επίθεση. Νέο μπλοκ του Νεντέλκοβιτς και 10-3 οι «ερυθρόλευκοι», με τον Σέρβο να σηκώνει και πάλι «τείχος», για το 15-9. Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ κέρδισε ένα ακόμα μπλοκ, αυτή τη φορά με τον Φρομ, για το 17-9, με τον Γερμανό να «γράφει» και το 21-14. Μετά από χαμένος σερβίς των φιλοξενούμενων, ο Θρύλος έφτασε στο 25-18, στο 2-0 σετ και στην πρόκριση!

Στο τρίτο σετ, οι «ερυθρόλευκοι», αν και με αλλαγές, συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και ξέφυγαν με +9 (15-6), με δύο διαδοχικές επιθέσεις του Ζουπάνη, με τον Καπετανίδη να ανεβάζει τη διαφορά στο +10 (19-9). Ο Νεντέλκοβιτς, με πρώτο χρόνο, ήταν αυτός που τελείωσε το ματς, για το 25-18 και το 3-0 σετ.

Τα σετ: (3-0, σε 1.09): 25-15, 25-18, 25-18

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν από 5 άσους, 38 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων, ενώ της Νάπρεντακ από 2 άσους, 25 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΝΕΧ (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 12 (8/12 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 25% υπ. – 12% άριστες), Πιτακούδης 4 (3/5 επ., 1 άσος), Πέριν 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ, 30% υπ. – 20% άριστες), Ατανασίεβιτς 6 (4/7 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Καβάνα 1 (1/1 επ.), Νεντέλκοβιτς 15 (10/14 επ., 5 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 27% υπ. – 18% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης 5 (3/10 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 80% υπ. – 80% άριστες), Ζουπάνη 6 (6/12 επ.), Κωνσταντινίδης (λ., 60% υπ. – 40% άριστες), Τζούριτς

Νάπρεντακ Ότζακ (Λιούμπισα Ρίστιτς): Βούκοβιτς 1 (1/7 επ.), Πόποβιτς 6 (3/8 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Ρίστιτς 5 (5/15 επ., 48% υπ. – 35% άριστες), Ντούγκιτς 4 (4/13 επ., 38% υπ. – 15% άριστες), Βίντοβιτς 1 (1 μπλοκ), Νταουτεφέντιτς 7 (4/5 επ., 3 μπλοκ) / Λούκιτς (λ., 57% υπ. – 48% άριστες), Ίσιτς 8 (8/18 επ.), Χαλίλοβιτς, Πεζέροβιτς, Τζούριτς