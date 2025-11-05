Ολυμπιακός – Βάσας 3-0: Σπουδαία νίκη και… καρφί για ομίλους οι «ερυθρόλευκες»
Σπουδαία νίκη για την ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού, με 3-0 σετ της Βάσας στου Ρέντη και πλέον θέλει δύο σετ για την ιστορική πρόκριση στη φάση των ομίλων του CEV Champions League.
Ο Ολυμπιακός έκανε μία μαγική εμφάνιση στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη» και «υπέταξε» με 3-0 σετ την πανίσχυρη Βάσας στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League.
Μετά από τη σπουδαία αποψινή νίκη, οι ερυθρόλευκες έθεσαν τις βάσεις και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη φάση των ομίλων. Για την ακρίβεια, οι «ερυθρόλευκες» τρεμπλούχες Ελλάδας βρίσκονται δύο σετ μακριά από τους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης!
Πρωταγωνίστριες της επικράτησης για το σύνολο του Κοβάσεβιτς ήταν η Μιλίτσα Κούμπουρα με 24 πόντους και η Γιοβάνα Στεβάνοβιτς με 15π.
Σπουδαία εμφάνιση ο Ολυμπιακός από το πρώτο σετ
Οι ερυθρόλευκες έκαναν μία «εκρηκτική» αρχή στο ματς και με την Γιασμίν Αμπντεραχίμ και προηγήθηκαν με 3-2. Γρήγορα, τα κορίτσια του Κόβατς έφτασαν στο 6-4, ενώ προσωρινά η Βάσας έκαμψε την αντίσταση του Ολυμπιακού και έκανε το 6-6 με μπλοκ της Κις. Στη συνέχεια η ουγγρική ομάδα πήρε τα ηνία στο προβάδισμα και έκανε το 15-11, αλλά η Γιοβάνα Στεβάνοβιτς μείωσε στον πόντο για το 15-14 και ακολούθησε η ισοπαλία για το 16-16. Ωστόσο, οι ερυθρόλευκες «αντέδρασαν» και πήραν ξανά τον έλεγχο του ματς με το μπλοκ της Κούμπουρα και Στεβάνοβιτς να διαμορφώνει το 25-21 και το πρώτο σετ να πηγαίνει στον Ολυμπιακό.
Η Βάσας προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση του Ολυμπιακού στο δεύτερο σετ… το οποίο κρίθηκε στην παράταση αλλά οι ερυθρόλευκες είχαν τον τελευταίο λόγο. Παρόλο που οι παίκτριες του Κοβάτσεβιτς είχαν σχεδόν το προβάδισμα σε όλο το δεύτερο σετ, η ουγγρική ομάδα «πλησίασε» λίγο πριν από το σετ μπολ και έκανε το 23-22.
Όμως, η φοβερή Μιλίτσα Κούμπουρα, μετά το τάιμ άουτ του Κοβάτσεβιτς είχε όλες τις απαντήσεις και με δύο πολύ καλές επιθέσεις που «ενορχηστρώθηκαν» από εκείνη, έγινε το 24-24 για να ακολουθήσει η παράταση και το τελικό 26-24, με τον Ολυμπιακό να παίρνει και το δεύτερο σετ.
Ανάλογη εικόνα είχε και το τρίτο σετ, παρόλο που ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω. Οι ερυθρόλευκες είχαν στα κρίσιμα σημεία τη ψυχραιμία και έκαναν την ανατροπή, παίρνοντας και το τρίτο σετ με 25-23, αφού «έτρεξαν» ένα επιμέρους 3-0.
Τα σετ (3-0 σε 1.31): 25-21, 26-24, 25-23
Η διακύμανση:
1ο σετ: 7-8, 15-16, 21-20, 25-21
2ο σετ: 6-8, 16-15, 21-18, 26-24
3ο σετ: 8-7, 14-16, 21-20, 25-23
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 2 άσους, 47 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλου, ενώ της Βάσας από 2 άσους, 53 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 8 λάθη αντιπάλου.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 5 (5 μπλοκ), Κούμπουρα 24 (19/39 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 15 (9/15 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 17 (16/26 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. – 15% αποδοχή), Κονέο 2 (2/11 επ., 40% υπ. – 10% αποδοχή), Ντι Ιούλιο 1 (1/2 επ.), / Αρτακιανού (λ. 62% υπ. – 38% αποδοχή), Βάνιακ 1 (1 μπλοκ), Οικονομίδου, Τερζόγλου, Σαμπάτη (λ.)
Βάσας (Γιάννης Αθανασόπουλος): Λέιτε 1 (1 άσος), Βίλβερτ 9 (7/14 επ., 2 μπλοκ), Παπ 9 (8/12 επ., 1 μπλοκ), Κις 8 (7/19 επ., 1 μπλοκ, 48% υπ. – 20% άριστες), Σουντερλίκοβα 16 (16/35 επ.), Οβομπέτε 17 (15/33 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 35% υπ. – 13% άριστες) / Ζουχάρ (λ., 46% υπ. – 38% άριστες), Φέκετε, Μποσκό, Σομπόκ
«Τίποτα δεν τελείωσε, θα είναι απαιτητικό το ματς στην Ουγγαρία»
Δηλώσεις:
Μίλιτσα Κούμπουρα: «Πρώτα από όλα, συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Πιστεύω, ότι χρειαζόμαστε τέτοια παιχνίδια. Η Βάσας είναι μια πολύ καλά στημένη ομάδα και ξέρουμε, ότι ο προπονητής της δουλεύει εξαιρετικά στο κομμάτι της τακτικής, προσαρμόζοντας πάντα το πλάνο του στον αντίπαλο. Χάρηκα πολύ που κερδίσαμε 3-0. Δυσκολευτήκαμε, αλλά το 3-0 μας έδωσε μεγάλη χαρά. Ωστόσο, αυτό το 3-0 δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι έχουμε… τελειώσει. Στην έδρα τους θα είναι αλλιώς. Κάθε ομάδα παίζει καλύτερα στο γήπεδό της και πρέπει να είμαστε ακόμη πιο συγκεντρωμένες εκεί. Τώρα, συγκεντρωνόμαστε πρώτα στο ματς του πρωταθλήματος και μετά, θα προετοιμαστούμε για τη ρεβάνς. Το CEV Champions League είναι η κορυφαία διοργάνωση, είναι όνειρο για κάθε αθλήτρια. Για αυτό παίζουμε βόλεϊ, για αυτές τις στιγμές, για αυτό το επίπεδο. Και είμαι πολύ χαρούμενη που μπορώ να ζω αυτές τις στιγμές με την ομάδα μου. Μακάρι να τα καταφέρουμε και στη ρεβάνς και να προκριθούμε».
Μπράνκο Κοβάτσεβιτς: «Νομίζω, ότι ήταν μια καλή εμφάνιση και από τις δύο ομάδες. Αν δούμε λίγο τα στατιστικά, ήταν ένα παιχνίδι υψηλής ποιότητας, με λίγα λάθη. Κάθε σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Συγχαρητήρια στις παίκτριές μου. Χρειαζόμασταν μια νίκη σαν αυτή. Το 3-0 μπορεί να φαίνεται εύκολη νίκη, όμως ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα, έχουμε ένα σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Ουγγαρία, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος, ότι και εκεί θα είναι ένα πολύ απαιτητικό ματς. Παρόλα αυτά, ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος, η πρόκριση στη φάση των ομίλων! Συνεχίζουμε».
