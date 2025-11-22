Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Φοίνικας Σύρου 3-0: Επέστρεψε στις νίκες με επιβλητικό τρόπο

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ έκαμψε την αντίσταση του Φοίνικα Σύρου στο «Μελίνα Μερκούρη» με 3-0 σετ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Volleyleague Ανδρών, επιστρέφοντας έτσι στις νίκες, στο ντεμπούτο του Αντώνη Βουρδέρη ως υπηρεσιακού προπονητή στον πάγκο της ομάδας.

Οι Ερυθρόλευκοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στον σύλλογο από τη Σύρο, αφού είχαν τον έλεγχο στα δύο πρώτα σετ, παρά τις όχι και τόσο μεγάλες διαφορές, ενώ στο τελευταίο σετ ήταν εντυπωσιακοί κατά διαστήματα παίρνοντας έτσι το θετικό αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να πατά καλύτερα στον αγώνα καταφέρνοντας να χτίσει ένα καλό προβάδισμα με 14-7 και 16-10, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού. Ο Φοίνικας πάντως αντέδρασε και μείωσε σε 17-14. Οι Ερυθρόλευκοι δεν πτοήθηκαν όμως, κράτησαν τη διαφορά και πήραν το πρώτο σετ (1-0) με 25-21.

Στο δεύτερο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο στο ξεκίνημα με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια αρκετά συχνά και τον Φοίνικα να είναι εκείνος που πήρε διαφορά δύο πόντων με το 14-12. Ο Ολυμπιακός όχι μόνο απάντησε αλλά με σερί άσους του Φρομ βρέθηκε μπροστά με 18-15. Το σύνολο από τη Σύρο μείωσε σε 22-21, αλλά οι Πειραιώτες είχαν τον έλεγχο και με το 25-23 έφτασαν στο 2-0.

Ο Ολυμπιακός άρχισε εντυπωσιακά το τρίτο σετ αφού βρέθηκε στο +4 (4-0), ενώ λίγο αργότερα έφερε τη διαφορά στο 11-5 και λίγο αργότερα στο 17-9. Κάπου εκεί ήρθε ένα ξέσπασμα από τον Φοίνικα Σύρου που με ένα δικό του σερί μείωσε σε 17-15, αλλά οι Ερυθρόλευκοι διαχειρίστηκαν σωστά το υπόλοιπο του αγώνα φτάνοντας στο 25-18 και στο τελικό 3-0.

Τα σετ (3-0): 25-21, 25-23, 25-18

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-10, 21-15, 25-21

2ο σετ: 8-6, 16-14, 21-18, 25-23

3ο σετ: 8-4, 16-9, 21-16, 25-18

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ONEX προήλθαν από 7 άσους, 39 επιθέσεις, 8 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλου και του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 3 άσους, 28 επιθέσεις, 8 μπλοκ, 23 λάθη αντιπάλου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 14 (11/21 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 20% άριστες), Πιτακούδης 5 (2/6 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Πέριν 10 (8/17 επ. 2 άσοι, 55% υπ. – 25% άριστες), Ατανασίεβιτς 15 (13/27 επ., 2 άσοι), Καβάνα 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Λινάρδος 7 (4/7 επ., 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ. 46% υπ. – 31% άριστες)

ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό 1 (1/4 επ.), Μικελούτσι 10 (4/5 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ), Αναγνώστου 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ, 67% υπ. – 67% άριστες), Τρούχτσεφ 14 (12/25 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 55% υπ. – 45% άριστες), Κωστόπουλος 4 (4/14 επ., 26% υπ. – 11% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 7 (6/19 επ., 1 μπλοκ) / Μπουράκης (λ., 25% υπ. – 17% άριστες), Σαλταφερίδης, Ρουσόπουλος, Ρούσος.

Δηλώσεις:

Αντώνης Βουρδέρης: «Το μόνο σημαντικό ήταν η νίκη της ομάδας. Είχαμε μια πολύ δυνατή εβδομάδα, με έντονες στιγμές. Η ομάδα ανταπεξήλθε και ακολουθήθηκε η στρατηγική που είχαμε σχεδιάσει. Το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό, αλλά να ανακάμψει η ομάδα και αυτό δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγες ημέρες, ούτε με την προσθαφαίρεση ενός ατόμου. Αυτό θα γίνει μόνο με πολύ σκληρή δουλειά και χρειαζόμαστε χρόνο, που δεν έχουμε. Αλλά θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ για αυτό. Η ομάδα είναι υψηλότερων προσδοκιών από αυτό που παρουσιάζουμε μέχρι τώρα, οπότε κάνουμε την αρχή να ανέβει η ψυχολογία των παιδιών και μετά, να βελτιωθούμε σε κάποια τεχνικά στοιχεία που τα έχουμε εντοπίσει, μετά από τόσα επίσημα παιχνίδια που έχουμε δώσει απέναντι σε πολύ δυνατούς αντιπάλους έως τώρα».

Λάμπρος Πιτακούδης: «Σίγουρα, θα μπορούσαμε να παίξουμε και καλύτερα, όμως η εικόνα μας σήμερα ήταν καλή. Μπροστά μας έρχεται μια καινούργια εβδομάδα και στόχος είναι να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε, να παρουσιαστούμε καλύτεροι και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά, ώστε η ομάδα να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει. Για τη συνέχεια, προχωράμε αγώνα με αγώνα. Βήμα-βήμα. Δεν κοιτάμε πολύ μπροστά, μένουμε συγκεντρωμένοι σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».