Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-1: Το έφερε… τούμπα και παρέμεινε στην κορυφή

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με ανατροπή της ΑΕΚ με 3-1 σετ στο Ρέντη για την 7η αγωνιστική της Volley League γυναικών και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα ως πρωτοπόρος στην βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Οι ερυθρόλευκες που προέρχονταν από μεσοβδόμαδο πολύ απαιτητικό παιχνίδι με αντίπαλο τη Μιλάνο για το CEV Champions League, κατάφεραν να βρουν ρυθμό από το δεύτερο σετ και μετά και να επικρατήσει της Ένωσης βγάζοντας την ποιότητά τους μέσα στο γήπεδο.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα το παιχνίδι και έχασε το πρώτο σετ απέναντι στην ΑΕΚ με 21-25, με την Ένωση να δείχνει ικανή να παλέψει το ματς. Ωστόσο οι ερυθρόλευκες κατάφεραν να δείξουν την ποιότητά τους και να επιβληθούν στο επόμενο σετ, κάνοντας το 1-1 καταφέρνοντας να το πάρουν με 25-15.

Στο τρίτο σετ ο Ολυμπιακός ήταν και πάλι πολύ καλύτερος από τον αντίπαλό του και κατάφερε να κάνει το 2-1 στα σετ, επικρατώντας με 25-20. Στο τελευταίο σετ ο Ολυμπιακός χαλάρωσε λίγο προς το τέλος όμως κατάφερε και πάλι να πάρει τους κρίσιμους πόντους του παιχνιδιού κλείνοντας ιδανικά το παιχνίδι, παίρνοντας το σετ με 25-21, κάνοντας το 3-1.

Έτσι οι ερυθρόλευκες είναι πρώτες με 19 βαθμούς μετά από 7 παιχνίδια, ενώ η Ένωση βρίσκεται στην 10η θέση με μόλις 6 βαθμούς.

Τα σετ: 21-25, 25-15, 25-20, 25-21.