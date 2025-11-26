Ο Ολυμπιακός Γυναικών βρίσκεται στην Ιταλία, όπου συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι, στα «αστέρια», στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Απόψε (26/11, 21:00), οι «ερυθρόλευκες» αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη Μιλάνο στο «σπίτι» της, στην «Arena di Monza», για την πρώτη «μάχη» του CEV Champions League, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της φάσης των ομίλων.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία απέναντι στη Βάσας, την οποία και απέκλεισε σε διπλές αναμετρήσεις και πήρε για πρώτη φορά την πρόκριση στη φάση των ομίλων του CEV Champions League Γυναικών.

Υπενθυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκες» βρίσκονται στον τρίτο όμιλο, μαζί με Μιλάνο, Εξατσίμπασι (Τουρκία) και Ζελέζνιτσαρ Λαίκοβατς (Σερβία).

Το πρόγραμμα που έχει ο Ολυμπιακός στους ομίλους του CEV Champions League Γυναικών:

1η αγωνιστική: Μιλάνο-Ολυμπιακός

2η αγωνιστική: Ολυμπιακός-Εξατσίμπασι

3η αγωνιστική: Ολυμπιακός-Ζελέζνιτσαρ

4η αγωνιστική: Εξατσίμπασι-Ολυμπιακός

5η αγωνιστική: Ολυμπιακός-Μιλάνο

6η αγωνιστική: Ζελέζνιτσαρ-Ολυμπιακός

Τι είναι το CEV Champions League Γυναικών

Είναι κάτι αντίστοιχο με το – πιο γνωστό σε όλους – Champions League που έχουμε στο ποδόσφαιρο, απλά αυτή είναι η αντίστοιχη διοργάνωση του βόλεϊ. Πρόκειται για το Κύπελλο Πρωταθλητριών στην Ευρώπη, όπου προκρίνονται κι αγωνίζονται οι κορυφαίες ομάδες.

Από την ίδρυσή του τo μακρινό 1960 μέχρι και τη σεζόν 1999/2000 ονομαζόταν CEV Champions Cup κι από την αγωνιστική χρονιά 2000/01 μετονομάστηκε σε CEV Champions League Γυναικών.