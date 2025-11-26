sports betsson
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 08:29
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Μιλάνο – Ολυμπιακός: Γράφει ιστορία στο CEV Champions League
Άλλα Αθλήματα 26 Νοεμβρίου 2025 | 09:55

Μιλάνο – Ολυμπιακός: Γράφει ιστορία στο CEV Champions League

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε (26/11, 21:00) στην Ιταλία απέναντι στη Βέρο Μιλάνο, στην ιστορική πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του CEV Champions League Γυναικών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Spotlight

Ο Ολυμπιακός Γυναικών βρίσκεται στην Ιταλία, όπου συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι, στα «αστέρια», στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Απόψε (26/11, 21:00), οι «ερυθρόλευκες» αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη Μιλάνο στο «σπίτι» της, στην «Arena di Monza», για την πρώτη «μάχη» του CEV Champions League, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της φάσης των ομίλων.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία απέναντι στη Βάσας, την οποία και απέκλεισε σε διπλές αναμετρήσεις και πήρε για πρώτη φορά την πρόκριση στη φάση των ομίλων του CEV Champions League Γυναικών.

Υπενθυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκες» βρίσκονται στον τρίτο όμιλο, μαζί με Μιλάνο, Εξατσίμπασι (Τουρκία) και Ζελέζνιτσαρ Λαίκοβατς (Σερβία).

Το πρόγραμμα που έχει ο Ολυμπιακός στους ομίλους του CEV Champions League Γυναικών:

1η αγωνιστική: Μιλάνο-Ολυμπιακός
2η αγωνιστική: Ολυμπιακός-Εξατσίμπασι
3η αγωνιστική: Ολυμπιακός-Ζελέζνιτσαρ
4η αγωνιστική: Εξατσίμπασι-Ολυμπιακός
5η αγωνιστική: Ολυμπιακός-Μιλάνο
6η αγωνιστική: Ζελέζνιτσαρ-Ολυμπιακός

Τι είναι το CEV Champions League Γυναικών

Είναι κάτι αντίστοιχο με το – πιο γνωστό σε όλους – Champions League που έχουμε στο ποδόσφαιρο, απλά αυτή είναι η αντίστοιχη διοργάνωση του βόλεϊ. Πρόκειται για το Κύπελλο Πρωταθλητριών στην Ευρώπη, όπου προκρίνονται κι αγωνίζονται οι κορυφαίες ομάδες.

Από την ίδρυσή του τo μακρινό 1960 μέχρι και τη σεζόν 1999/2000 ονομαζόταν CEV Champions Cup κι από την αγωνιστική χρονιά 2000/01 μετονομάστηκε σε CEV Champions League Γυναικών.

Headlines:
Economy
Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Eurobank Equities: Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Metlen

Eurobank Equities: Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Metlen

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
Euroleague 26.11.25

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Σύνταξη
Champions League 26.11.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (22:00) και ο Τσάμπι Αλόνσο καταστρώνει τα πλάνα του για το σπουδαίο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
Euroleague 26.11.25

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό
Champions League 26.11.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (22:00) και ο Τσάμπι Αλόνσο καταστρώνει τα πλάνα του για το σπουδαίο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»
Ποδόσφαιρο 26.11.25

«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»

Ο σύνδεσμος οργανωμένων «Super-3» ανέφερε ότι έχει γίνει επαφή ανθρώπων του συλλόγου με ισχυρό επιχειρηματία, που είναι πιθανό να καταθέσει πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη για την απόκτηση της ΠΑΕ Άρης.

Σύνταξη
Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)
Champions League 26.11.25

Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)

Στον «βαρύ» αγωνιστικό χώρο του παγωμένου «Aspmyra», καθώς έριχνε χιονόνερο, η Γιουβέντους έφυγε με πολύτιμο νίκη με 3-2 επί της Μπόντο, χάρη σε γκολ του Ντέιβιντ στις καθυστερήσεις.

in.gr Team
Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)
Εχασαν ευκαιρίες οι Βάσκοι 26.11.25

Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)

Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν Σλάβια και Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Γιώργος Μαζιάς
Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)

Η Νάπολι ήθελε τη νίκη για να την αφιερώσει στη μνήμη του Μαραντόνα που έφυγε σαν σήμερα (25/11) από τη ζωή. Η ιταλική ομάδα βρήκε το δρόμο προς στα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, αφού έχασε και πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς (vid)
Euroleague 25.11.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς (vid)

Μετά το 48-44 του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και επικράτησε εύκολα της Παρτιζάν με 91-69 στο ΟΑΚΑ. Σπουδαίος ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, 7 ριμπ. και 4 ασίστ.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»
Euroleague 25.11.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»

Μεγάλη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague Χάποελ Τελ Αβίβ με 75-74. Μοιραίος για τους Ισραηλινούς ο Βασίλιε Μίσιτς χάνοντας το τελευταίο σουτ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
4,6 χρόνια 26.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Σύνταξη
Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ – Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Τρεις επιλογές 26.11.25

Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ - Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ειδικοί εκτιμούν ότι προς το παρόν η Χεζμπολάχ είναι απίθανο να απαντήσει στη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της, ενώ πιθανότερη είναι η κατάρρευση της εκεχειρίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
Euroleague 26.11.25

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Σύνταξη
Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί – Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις
Κύμα παραιτήσεων 26.11.25

Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί - Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν το Σάββατο το μεσημέρι στα Προπύλαια όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις - Το νέο βαθμολόγιο τους εμποδίζει να εξελιχθούν - Μαζικό το κύμα παραιτήσεων

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό
Champions League 26.11.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (22:00) και ο Τσάμπι Αλόνσο καταστρώνει τα πλάνα του για το σπουδαίο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Οργή στις ΗΠΑ: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά άγρια με ζώνη τον 12χρονο γιο της – Βίντεο
Συνελήφθη 26.11.25

Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της

Η δασκάλα στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ συνελήφθη για κακοποίηση ανηλίκου - Το βίντεο του περιστατικού δημοσιοποιήθηκε από τον 24χρονο γιο της, ο οποίος ανέφερε ότι η μητέρα του κακοποιούσε και τον ίδιο

Σύνταξη
Πληθυσμός: Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου – Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050
Έκθεση του ΟΗΕ 26.11.25

Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου - Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050

Οι εννιά από τις δέκα μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βρίσκονται στην Ασία, τη δεκάδα συμπληρώνει το Κάιρο - Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεγαλουπόλεις σε σχέση με το 1975 - Η πόλη που κινδυνεύει να βυθιστεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δυτική Όχθη: Νέα επιχείρηση ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ – Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων
Στόχος η προσάρτηση 26.11.25

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νέα επιχείρηση στη Δυτική Όχθη - Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων

Το Ισραήλ δεν κρύβει ότι στόχος του είναι να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη - Οι επιχειρήσεις εκτοπισμού Παλαιστινίων από τα σπίτια τους έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Πυλώνας» των φοροεσόδων ο ΦΠΑ – Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία
ΦΠΑ 26.11.25

Ο αγαπημένος φόρος των… κρατικών ταμείων - Δέκα μήνες ανοδικής τροχιάς και έπεται συνέχεια

Η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τροφοδοτούν με επιπλέον έσοδα τα κρατικά ταμεία. «Ατμομηχανή» των εσόδων ο ΦΠΑ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λάρισα: Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο – Ξεσπά η οικογένεια
Το 2022 στη Λάρισα 26.11.25

Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο - Ξεσπά η οικογένεια

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας έκρινε ένοχους τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και την πρώην προϊσταμένη της Πολεοδομίας, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή για τον θάνατο του φοιτητή.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της ενίσχυσης την Παρασκευή – Καμπανάκι ΤτΕ
Εκτόξευση τιμών 26.11.25

Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της επιστροφής ενοικίου την Παρασκευή - Καμπανάκι ΤτΕ

Παρά την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, η ΤτΕ προειδοποιεί για επίμονη στεγαστική κρίση και ενδείξεις «φούσκας» ενώ κάνει λόγο για απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;
«Αμερικανική αριστεία» 26.11.25

Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;

Οι ΗΠΑ επιλέγουν τον αυτοδίδακτο γλύπτη Άλμα Άλεν για τη Μπιενάλε 2026, μετά από μια ταραχώδη και πολιτικά φορτισμένη διαδικασία που φωτίζει τις νέες πολιτιστικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο