Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός: Για το «απόλυτο» στο CEV Champions League οι «ερυθρόλευκοι»

Στην Σερβία συνεχίζει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα η ομάδα πόλο Ανδρών των Πειραιωτών.

Το βράδυ της Τετάρτης (12/11) στις 21:30 (EPT 2 ΣΠΟΡ), οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Ραντνίτσκι στην πόλη Κραγκούγιεβατς, σε μία δύσκολη «μάχη» για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League, με στόχο το «διπλό» και το «τρία στα τρία» στη διοργάνωση.

Ζαλάνκι ενόψει του Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός: «Το πιο σημαντικό παιχνίδι»

Δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης έκανε ο Γκέργκο Ζαλάνκι, που μεταξύ άλλων τόνισε πως αυτό είναι το σημαντικότερο ματς των Πειραιωτών μέχρι τώρα. Αναλυτικότερα: «Νομίζω, ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό ματς σε αυτή τη φάση των ομίλων. Μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς την πρώτη θέση, αν μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι. Θα είναι ένα καλό παιχνίδι».