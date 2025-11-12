Λας Πάλμας – Ολυμπιακός: Ρεβάνς στην Ισπανία για τους «ερυθρόλευκους»
Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ φιλοξενείται από τη Λας Πάλμας (12/11, 21:00) στο δεύτερο ματς του Β΄ προκριματικού γύρου του CEV Champions League, έχοντας δύσκολο έργο μπροστά του.
Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι. Το βράδυ της Τετάρτης (12/11) στις 21:00 (COSMOTE SPORT 7HD), οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Λας Πάλμας στην πρωτεύουσα των Κανάριων Νήσων, για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League, με στόχο «καθαρή» νίκη (0-3 ή 1-3) και το «χρυσό» σετ, για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Υπενθυμίζεται, ότι στο πρώτο ματς του δεύτερου γύρου της διοργάνωσης, στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 3-1 σετ (20-25, 25-18, 18-25, 24-26) από την πρωταθλήτρια Ισπανίας.
Για να καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League, ο Ολυμπιακός πρέπει να επικρατήσει είτε με 3-0 είτε με 3-1, έτσι ώστε να στείλει το παιχνίδι στο καθοριστικό «χρυσό σετ», το οποίο κρίνεται στους 15 πόντους, με τον νικητή να κερδίζει τη σειρά. Σε περίπτωση ήττας ή νίκης με 3-2, η ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνι θα αποκλειστεί από τη διοργάνωση και θα συνεχίσει στο CEV Cup.
Γκαρντίνι ενόψει του Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Λας Πάλμας: «Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε»
Δηλώσεις ενόψει του ματς έκανε ο προπονητής των Πειραιωτών, Αντρέα Γκαρντίνι αλλά και ο Κρίστιαν Φρομ. Αναλυτικά, όσα ανέφεραν:
Αντρέα Γκαρντίνι: «Το αυριανό ματς θα είναι πολύ δύσκολο, είμαι σίγουρος. Είμαστε εδώ με στόχο να ανατρέψουμε την κατάσταση και να προχωρήσουμε στο CEV Champions League, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να το πετύχουμε. Ξέρουμε, όμως, ότι αντιμετωπίζουμε μια δυνατή ομάδα, που έχει βελτιωθεί πολύ από την περσινή σεζόν. Οπότε, η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για κάθε πόντο, ώστε να προχωρήσουμε».
Κρίστιαν Φρομ: «Το πρώτο ματς ήταν πολύ δύσκολο. Είχαμε μεγάλη πίεση και έπρεπε να κερδίσουμε. Παρόλα αυτά, μετά τον πρώτο αγώνα, βλέπω πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε αυτή τη φορά, γιατί είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα ανοιχτό ματς που και οι δύο ομάδες θα παλέψουν. Πήραν το αποτέλεσμα στο πρώτο ματς, αλλά τώρα, θα προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο, για να κερδίσουμε».
