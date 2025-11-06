Ολυμπιακός – Λας Πάλμας 1-3: Το πάλεψε, αλλά ηττήθηκε και πλέον θα τα δώσει όλα στην Ισπανία

Δύο λάθη του διαιτητή στο τέλος του τέταρτου σετ (αντί για 25-23, 24-24 και αντί για 25-24, 24-25) διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό να χάνει από την Λας Πάλμας με 3-1 σετ στο «Μελίνα Μερκούρη».

Έτσι δυσκολεύει πλέον η δουλειά των ερυθρόλευκων για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του CEV Champions League, με τους Πειραιώτες να πηγαίνουν στη ρεβάνς των Κανάριων Νήσων για να προσπαθήσουν να παίξουν με ψυχή όπως έκαναν στον Πειραιά και να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούν απέναντι σε μία πολύ ποιοτική ομάδα.

Οι ερυθρόλευκοι θα ταξιδέψουν στην Ισπανία για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να γίνει την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 στις 21:00

Οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν δυνατά το ματς και εκμεταλλευόμενοι το σερβίς τους πήραν γρήγορα κεφάλι τριών πόντων στο πρώτο σετ. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει τον έλεγχο και με το μπλοκ του Τσιάρα έκανε το 8-5. Οι ερυθρόλευκοι ξέφυγαν και με +5 και 11-6.

Οι Πειραιώτες στα μισά του σετ, προηγήθηκαν με 14-9 και ανάγκασαν τον προπονητή της Λας Πάλμας να πάρει τάιμ άουτ. Οι Ισπανοί κατάφεραν να μειώσουν σε 18-17 στο τέλος του πρώτου σετ. Οι Ισπανοί με ένα σερί κατάφεραν να πάρουν το πρώτο σετ με 25-20 και να κάνουν το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Νεντέλκοβιτς με 4-2. Οι Ισπανοί πέρασαν μπροστά με 7-8 και ο Ατανασίεβιτς ισοφάρισε σε 8-8. Ο Νεντέλκοβιτς με μπλοκ έκανε το 12-10 και έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό.

Οι ερυθρόλευκοι συνέχισαν να είναι μπροστά στο δεύτερο σετ με +3 και σκορ 15-12. Ο Ολυμπιακός με πόντο του Ατανασίεβιτς και λάθος των παικτών της Λας Πάλμας ξέφυγε με +4 (18-14). Οι ερυθρόλευκοι με μπλοκ άουτ των Ισπανών έκαναν και το 20-16. Ο Ατανασίεβιτς έκανε και το 23-17 για τον Ολυμπιακό. Ο Νεντέλκοβιτς έκανε το 25-18 και ισοφάρισε σε 1-1 για τους Πειραιώτες.

Στο τρίτο σετ, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο ξεκίνημα και ήταν ισόπαλες με 4-4. Ο Πέριν έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 6-4. Οι Ισπανοί πέρασαν μπροστά με 11-12. ΟΙ Ισπανοί συνέχισαν να έχουν το προβάδισμα και μάλιστα ξέφυγαν με δύο πόντους και 14-16. Οι Ισπανοί ξέφυγαν με 16-19, με τον Ολυμπιακό να μειώνει σε 17-19. Οι Ισπανοί έκλεισαν καλά το σετ και έκαναν το 1-2 στα σετ, επικρατώντας με 18-25.

Οι Ισπανοί κατάφεραν να επιστρέψουν στο σετ και ισοφάρισαν σε 16-16. Οι ερυθρόλευκοι ήταν ψύχραιμοι και πέρασαν και πάλι μπροστά με 18-16. Οι Ισπανοί ισοφάρισαν και έκαναν το 20-20. Ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με 22-20, βγάζοντας αντίδραση και δείχνοντας απόλυτα ψύχραιμος. Οι Ισπανοί μείωσαν σε 23-22 και έβαλαν «φωτιά» στο σετ. Η Λας Πάλμας πήρε το ματς με 24-26 και έκανε το 3-1 σετ, με τον διαιτητή να κάνει δύο κρίσιμα λάθη στο τέλος και να διαμορφώνει το αποτέλεσμα.

Τα σετ: 20-25, 25-18, 18-25, 24-26