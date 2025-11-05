Ολυμπιακός – ΟΦΘ 30-4: Εύκολη πρόκριση για τους «ερυθρόλευκους» στους «8» του Κυπέλλου

Στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας προκρίθηκε η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού. Με πρώτο σκόρερ τον Πούρο, με έξι γκολ, οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας νίκησαν με 30-4 τον ΟΦΘ στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, σε νοκ άουτ ματς για τους «16» του θεσμού και «σφράγισαν» άνετα το εισιτήριο για τη φάση των «8».

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» με το «δεξί» στο Κύπελλο Ελλάδας, αφού στο ματς των «16» στον Πειραιά, δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση από τον Ομιλο Φίλων Θαλάσσης, πήρε προβάδισμα ακόμα και με +28 (30-2) και έφτασε εύκολα στη νίκη και στην πρόκριση στην οκτάδα.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «έκλεισε» την πρώτη περίοδο με 7-1 προβάδισμα, με γκολ του Φουντούλη στην κόντρα (0:56). Ανάλογη η εικόνα και στο δεύτερο οκτάλεπτο, με τους νταμπλούχους Ελλάδας να ολοκληρώνουν το ημίχρονο μπροστά με 16-2, με σκόρερ τον Κάκαρη (0:24). Οι «ερυθρόλευκοι» δεν δέχθηκαν γκολ στο τρίτο οκτάλεπτο, το οποίο τελείωσε με 23-2, με τον Γκίλλα στον κόντρα (0:01). Στην τέταρτη περίοδο, ο Πειραιώτες έφτασαν στο +28 (30-2), με τον Πούρο (1:15), με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν, για το τελικό 30-4.

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 9-1, 7-0, 7-2

Συνθέσεις

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας 3, Λυκούδης 3, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζαλάνκι 2, Δήμου 5, Αλαφραγκής, Κάκαρης 4, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Αραπίδης, Πούρος 6, Μάρκογλου

ΟΦΘ: Τσακίρης, Βασιλούδης, Φουρναράκης, Ν, Προσινικλής 2, Γιώρτσιος, Νάνος, Ιωσήφ 2, Παυλίδης, Δημητριάδης, Π. Προσινικλής, Πρωιμάκης, Σάλεχ, Στάθης, Μαυραγάνης, Σταματάκης