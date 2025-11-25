Στεβάνοβιτς: «Οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι περήφανοι για την πορεία μας»

Η Γιοβάνα Στεβάνοβιτς παραχώρησε συνέντευξη σε μέσο του εξωτερικού και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη πρόκριση του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League, καθώς υπογράμμισε ότι χαίρεται που είναι μέλος μίας ιστορικής πορείας.

Ακόμη, η κορυφαία Κεντρική μίλησε και για τους λόγους που επέλεξε να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, δηλώνοντας πως πρόκειται για ένα μεγάλο σύλλογο, με τρόπαια. Παράλληλα, η Στεβάνοβιτς έκανε αναφορά και στη σχέση της με τη Μίλιτσα Κούμπουρα.

Αναλυτικά:

«Χαίρομαι που είμαι μέρος της ιστορικής πορείας. Είχαμε ως πρώτο στόχο να μπούμε στους ομίλους. Τώρα, ό,τι θέλει ο Θεός… Έχουμε έναν δυνατό όμιλο, είναι δύσκολο, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Από την εμπειρία μου, όλα μπορούν να συμβούν.

Πρέπει να είμαστε θετικοί, να παίζουμε κάθε παιχνίδι στο μέγιστο, οπότε ελπίζουμε να περάσουμε τον όμιλο. Σύμφωνα με τα σχόλια στον σύλλογο και στα social media – τουλάχιστον αυτά που μου λένε, αφού δεν διαβάζω – οι οπαδοί είναι περήφανοι για εμάς. Νομίζω ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι», δήλωσε αρχικά η Γιοβάνα Στεβάνοβιτς.

Για την απόφασή της να μετακομίσει στον Ολυμπιακό: «Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά αυτή ήταν η πιο δελεαστική για μένα. Πρώτα απ ‘όλα, επειδή είναι ένας μεγάλος σύλλογος, ένα μεγάλο όνομα, κέρδισε τρόπαια. Μετά τον Ερυθρό Αστέρα, ήταν φυσικό για μένα να παίξω στον Ολυμπιακό. Η Μίλιτσα Κουμπούρα είχε επίσης μεγάλο ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Ο γιος της είναι ο νονός μου, οπότε ήταν σημαντικό για μένα να περάσω χρόνο μαζί τους».

Για την επανένωσή της με τον Μπράνκο Κοβάσεβιτς: «Όλα πάνε πολύ καλά με τον κόουτς. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του αρκετές φορές στην εθνική ομάδα όταν ήταν ο πρώτος προπονητής. Έχουμε μια εξαιρετική σχέση, είναι ένας πολύ καλός προπονητής, είμαι πολύ ικανοποιημένη. Έχει μεγάλη αναγνώριση για όλα αυτά τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, επειδή μας παρέτάξε άψογα. Παίζουμε πολύ καλά, είναι ωραίο να βλέπεις πώς παίζουμε βόλεϊ και πώς κινούμαστε στο γήπεδο».