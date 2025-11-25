sports betsson
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 16:27
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 16:15
Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο – Φόβοι για εκρήξεις,
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Στεβάνοβιτς: «Οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι περήφανοι για την πορεία μας»
Άλλα Αθλήματα 25 Νοεμβρίου 2025 | 17:15

Στεβάνοβιτς: «Οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι περήφανοι για την πορεία μας»

Η Γιοβάνα Στεβάνοβιτς μίλησε για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Champions League και παράλληλα αναφέρθηκε στους λόγους που επέλεξε να αγωνιστεί στους ερυθρόλευκους.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ελεύθερος χρόνος: Από τι μπορεί να κινδυνεύετε αν δεν έχετε

Ελεύθερος χρόνος: Από τι μπορεί να κινδυνεύετε αν δεν έχετε

Spotlight

Η Γιοβάνα Στεβάνοβιτς παραχώρησε συνέντευξη σε μέσο του εξωτερικού και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη πρόκριση του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League, καθώς υπογράμμισε ότι χαίρεται που είναι μέλος μίας ιστορικής πορείας.

Ακόμη, η κορυφαία Κεντρική μίλησε και για τους λόγους που επέλεξε να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, δηλώνοντας πως πρόκειται για ένα μεγάλο σύλλογο, με τρόπαια. Παράλληλα, η Στεβάνοβιτς έκανε αναφορά και στη σχέση της με τη Μίλιτσα Κούμπουρα.

Αναλυτικά:

«Χαίρομαι που είμαι μέρος της ιστορικής πορείας. Είχαμε ως πρώτο στόχο να μπούμε στους ομίλους. Τώρα, ό,τι θέλει ο Θεός… Έχουμε έναν δυνατό όμιλο, είναι δύσκολο, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Από την εμπειρία μου, όλα μπορούν να συμβούν.

Πρέπει να είμαστε θετικοί, να παίζουμε κάθε παιχνίδι στο μέγιστο, οπότε ελπίζουμε να περάσουμε τον όμιλο. Σύμφωνα με τα σχόλια στον σύλλογο και στα social media – τουλάχιστον αυτά που μου λένε, αφού δεν διαβάζω – οι οπαδοί είναι περήφανοι για εμάς. Νομίζω ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι», δήλωσε αρχικά η Γιοβάνα Στεβάνοβιτς.

Για την απόφασή της να μετακομίσει στον Ολυμπιακό: «Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά αυτή ήταν η πιο δελεαστική για μένα. Πρώτα απ ‘όλα, επειδή είναι ένας μεγάλος σύλλογος, ένα μεγάλο όνομα, κέρδισε τρόπαια. Μετά τον Ερυθρό Αστέρα, ήταν φυσικό για μένα να παίξω στον Ολυμπιακό. Η Μίλιτσα Κουμπούρα είχε επίσης μεγάλο ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Ο γιος της είναι ο νονός μου, οπότε ήταν σημαντικό για μένα να περάσω χρόνο μαζί τους».

Για την επανένωσή της με τον Μπράνκο Κοβάσεβιτς: «Όλα πάνε πολύ καλά με τον κόουτς. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του αρκετές φορές στην εθνική ομάδα όταν ήταν ο πρώτος προπονητής. Έχουμε μια εξαιρετική σχέση, είναι ένας πολύ καλός προπονητής, είμαι πολύ ικανοποιημένη. Έχει μεγάλη αναγνώριση για όλα αυτά τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, επειδή μας παρέτάξε άψογα. Παίζουμε πολύ καλά, είναι ωραίο να βλέπεις πώς παίζουμε βόλεϊ και πώς κινούμαστε στο γήπεδο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα Metlen και Aegean έκλεισε στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα Metlen και Aegean έκλεισε στο +1%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ελεύθερος χρόνος: Από τι μπορεί να κινδυνεύετε αν δεν έχετε

Ελεύθερος χρόνος: Από τι μπορεί να κινδυνεύετε αν δεν έχετε

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΟΠΑΠ: Δυνατές επιδόσεις στο εννεάμηνο 2025 και πορεία προς τη συνένωση με την Allwyn

ΟΠΑΠ: Δυνατές επιδόσεις στο εννεάμηνο 2025 και πορεία προς τη συνένωση με την Allwyn

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά
On Field 24.11.25

Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά

Με μεθοδευμένες ενέργειες, επιμονή και όραμα ο Πρόεδρος της Eλληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη σωτηρία του Ολυμπακού κωπηλατοδρομίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Γιατί άλλαξε ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος – Ο Ολυμπιονίκης Γκαϊδατζής αντί του Γκιννή
Ολυμπιακή Φλόγα 23.11.25

Γιατί άλλαξε ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος – Ο Ολυμπιονίκης Γκαϊδατζής αντί του Γκιννή

Αιφνιδιαστική αλλαγή στο θέμα του πρώτου Λαμπαδηδρόμου λίγες ημέρες πριν από την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!
Χάντμπολ 22.11.25

Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 29-26 την Κασάνο στην Ιταλία, στη ρεβάνς των «32» της διοργάνωσης και πανηγύρισε πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες, με κορυφαίο τον Κανιέτε που είχε με εννιά γκολ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου
Βόλεϊ 22.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου

LIVE: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου για την 5η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 4.

Σύνταξη
Η ΕΟΕ σώζει το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά μετά από χρόνια εγκατάλειψης
Αθλητισμός & Σπορ 20.11.25

Η ΕΟΕ σώζει το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά μετά από χρόνια εγκατάλειψης

Τα έργα ξεκινούν άμεσα στο Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά μετά από παρέμβαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που βρήκε και χορηγό για την ανακαίνιση.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κιάρα Φεράνι: Αντιμέτωπη με τη φυλακή – Το δράμα του pandorogate και η πτώση της «αυτοκράτειρας» influencer
Go Fun 25.11.25

Κιάρα Φεράνι: Αντιμέτωπη με τη φυλακή – Το δράμα του pandorogate και η πτώση της «αυτοκράτειρας» influencer

Το χριστουγεννιάτικο πανετόνε μετατράπηκε στο πιο πικρό γλυκό της χρονιάς για την Κιάρα Φεράνι, τη διασημότερη Ιταλίδα influencer και επιχειρηματία παγκόσμιας εμβέλειας που είναι πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη για ένα σκάνδαλο γεμάτο λάμψη και ψέμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»
Ποδόσφαιρο 25.11.25

H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα Marca, μία ημέρα πριν το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, φιλοξενεί αφιέρωμα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον εκθειάζει.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Adel»: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες
«Red Code» 25.11.25

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας «Adel»

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τέσσερις περιφέρειες σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» ενώ δεν αποκλείεται να τεθούν και άλλες.

Σύνταξη
Η τηλεοπτική εικόνα εκθέτει τον Πάολο Βαλέρι (vid)
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Η τηλεοπτική εικόνα εκθέτει τον Πάολο Βαλέρι (vid)

Τελικά τι συμβαίνει με τον Πάολο Βαλέρι; Στην τηλεκριτική του για τις φάσεις της 11ης αγωνιστικής κάνει το άσπρο μαύρο, με το να σχολιάζει ότι δεν έγινε πέναλτι στον Ελ Κααμπί στο ματς Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0

Βάιος Μπαλάφας
Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.
Σοβαρές καταγγελίες 25.11.25

Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.

«Περίμενα από τη Δικαιοσύνη να με καλέσει, καταθέτω ενόρκως ότι πάτησα και τα δύο μηνύματα που έλαβα στο κινητό μου, έλαβα και απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου», κατέθεσε πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ρέτσος: «Κίνητρο να παίζεις κόντρα στη Ρεάλ – Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Ρέτσος: «Κίνητρο να παίζεις κόντρα στη Ρεάλ – Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε τη νίκη»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και τόνισε το μεγάλο κίνητρο που έχουν οι «ερυθρόλευκοι».

Σύνταξη
O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον
Αιμοδιψείς 25.11.25

O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον

Ακτιβιστές παρουσίασαν μια ανατριχιαστική περφόρμανς στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουάσιγκτον, με «πρωταγωνιστές» πολιτικούς όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου, ο Μπάιντεν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέες προσφυγές κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων κατέθεσαν καθηγητές του ΕΚΠΑ – Αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο
Ελλάδα 25.11.25

Νέες προσφυγές κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων κατέθεσαν καθηγητές του ΕΚΠΑ – Αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο

Οι προσφεύγοντες τονίζουν ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία των αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, είναι αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο και Ελληνική νομοθεσία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα – Του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα
Ελλάδα 25.11.25

Persona non grata Αλβανός δημοσιογράφος στην Ελλάδα – Του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα

Απαγορεύτηκε στον δημοσιογράφο Αρτάν Χότζα η είσοδος στην Ελλάδα, όταν οι ελληνικές αρχές τον κήρυξαν «persona non grata», χαρακτηρίζοντάς τον απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια.

Σύνταξη
Ουκρανία: Παραμένει το χάσμα για το ειρηνευτικό σχέδιο – Ευρώπη και Κίεβο επισημαίνουν τις «κόκκινες γραμμές»
Διαπραγματεύσεις 25.11.25 Upd: 17:53

Ουκρανία: Παραμένει το χάσμα για το ειρηνευτικό σχέδιο – Ευρώπη και Κίεβο επισημαίνουν τις «κόκκινες γραμμές»

Το εδαφικό και οι συμμαχίες είναι οι «κόκκινες γραμμές», στις οποίες δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει η Ουκρανία, με τη στήριξη των Ευρωπαίων. Η Μόσχα επιμένει στο «πνεύμα και γράμμα» της Αλάσκας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το repeat του Σέιμπεν Λι
On Field 25.11.25

Το repeat του Σέιμπεν Λι

Ο Νιλικίνα είναι νοκ άουτ για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Λι πρέπει να είναι στο Βελιγράδι, ο παίκτης που έκανε την διαφορά στην Πυλαία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο και υποψήφια με την «Χρυσή Αυγή» – Ποια είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Ελλάδα 25.11.25

Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο και υποψήφια με την «Χρυσή Αυγή» – Ποια είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Η εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα έχει σοκάρει - Η 46χρονη που ομολόγησε φαίνεται ότι είχε ένοχα μυστικά που γνώριζαν λίγοι

Σύνταξη
Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»
«Θέμα δημοκρατίας» 25.11.25

Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»

«Χρειαζόμαστε μία κοινωνία που δεν θα στηρίζεται στην ανισότητα των φύλων, που θα σταθεί δίπλα σε κάθε γυναίκα αλλά και θηλυκότητα που υφίσταται βία, που θα σπάσει τη σιωπή», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»
Ελλάδα 25.11.25

Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»

Πριν εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της στη Σαλαμίνα για την ληστεία η 46χρονη κατάφερε να αλλάξει τη θέση των καμερών με την εφαρμογή στο κινητό της. Παρέλειψε ωστόσο να απενεργοποιήσει τον ήχο.

Σύνταξη
Eurostat: Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη – Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα
Οι μεγάλες διαφορές 25.11.25

Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη - Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα

Ένας άνθρωπος θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αν το εισόδημά του είναι χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;
Μισογυνισμός 25.11.25

Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;

Κάπου στην πορεία, η βία κατά των γυναικών έγινε ένα όλο και πιο δημοφιλές θέμα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σήμερα, τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αναρωτιόμαστε εάν αυτό περνάει το σωστό μήνυμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη

«Είμαστε το κόμμα που νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, για να έχει δύναμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
Euroleague 25.11.25

Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Τετάρτη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και ο Σέιμπεν Λι θέλει να κάνει ακόμη μια καλή εμφάνιση, όπως πριν λίγα 24ωρα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο