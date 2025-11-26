Μιλάνο – Ολυμπιακός 3-0: Ήττα στην πρεμιέρα του CEV Champions League για τις Eρυθρόλευκες

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε εκτός έδρας κόντρα στην Βέρο Μιλάνο με 3-0 σετ στο πλαίσιο της πρεμιέρας στη φάση των ομίλων του CEV Champions League Γυναικών.

Οι ερυθρόλευκες πάλεψαν στην «Arena di Monza», ωστόσο δεν κατάφεραν να ξεκινήσουν «με το δεξί» τις υποχρεώσεις τους στην κορυφαία διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός είχε αρχικά τον έλεγχο του ματς, καθώς οι ερυθρόλευκες προηγήθηκαν με 8-3. Ωστόσο, η Βέρο Μιλάνο πάτησε γκάζι… και έβαλε φρένο στο σύνολο του Κοβάσεβιτς «γράφοντας» το 9-9. Στη συνέχεια, η αντίπαλος του περαϊκού συλλόγου πέρασε μπροστά στο σκορ για το 15-12 και εν τέλει κατέκτησε το πρώτο σετ για το 25-17. Οι πόντοι της Μιλάνο στο πρώτο σετ, προήλθαν από 15 επιθετικά χτυπήματα, 3 μπλοκ, 1 άσο αλλά και 3 λάθη των ερυθρόλευκων.

Οι ερυθρόλευκες προσπάθησαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους στο δεύτερο σετ, αλλά η Μιλάνο πήρε από νωρίς… κεφάλι στο ματς και προηγήθηκε (9-7, 11-9). Ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά για λίγο με την Κούμπουρα, η οποία «έγραψε» το 16-15, με τα κορίτσια του Κοβάσεβιτς να έχουν τα ηνία και να βρίσκονται μέχρι και στο +3, (15-18). Αλλά, οι παίκτριες της Μιλάνο, δεν είχαν πει τη τελευταία τους λέξη και ακολούθως, ισοφάρισαν και κατέκτησαν και το δεύτερο σετ με 27-25.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε και στο τρίτο σετ, με τις ερυθρόλευκες να ισοφαρίζουν σε αρκετά σημεία (2-2, 6-6) και να μην αφήνουν τη Μιλάνο να ξεφύγει. Όμως, η γηπεδούχος ξέσπασε στη συνέχεια και είχε το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια του τρίτου σετ, για να το κατακτήσει εν τέλει με 25-16 και να κάνει το τελικό 3-0.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 27-15, 25-16)

*Οι πόντοι της Μιλάνο προήλθαν από 4 άσους, 43 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 3 άσους, 33 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων

ΜΙΛΑΝΟ (Στέφανο Λαβαρίνι): Μπόσιο 1 (1 μπλοκ), Πιετρίνι 16 (13/21 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 41% υπ. – 26% άριστες), Σαρτόρι 11 (5/9 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ), Κούρταγιτς 10 (7/9 επ., 3 μπλοκ), Ακίμοβα 10 (8/27 επ., 2 άσοι), Πίβα 9 (8/15 επ., 1 μπλοκ, 65% υπ. – 47% άριστες) / Ζελέν (λ., 75% υπ. – 50% άριστες), Εγκόνου 2 (2/6 επ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Βάνιακ 9 (8/18 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ. – 21% άριστες), Εμμανουηλίδου 1 (1 άσος), Κούμπουρα 12 (12/33 επ.), Στεβάνοβιτς 4 (1/7 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 9 (8/23 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ. – 11% άριστες), Ντι Ιούλιο 3 (1/2 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ., 42% υπ. – 17% άριστες), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου 1 (1/5 επ.), Τερζόγλου 1 (1/5 επ.), Κόνεο 1 (1/3 επ.)