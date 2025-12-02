Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League

Σπουδαίο ευρωπαϊκό «ραντεβού» για την ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού, την Τρίτη (2/12) το βράδυ

Συγκεκριμένα, στις 20:00 (COSMOTE SPORT 6HD), οι «ερυθρόλευκες» τρεμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη τουρκική Εξατσίμπασι, την οποία υποδέχονται στο Ρέντη, σε μία μεγάλη «μάχη» για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του CEV Champions League. Αυτό θα είναι και το ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού στην κορυφαία διοργάνωση!

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο παιχνίδι του ομίλου, ο Ολυμπιακός πάλεψε αλλά ηττήθηκε στην Ιταλία από την πανίσχυρη Μιλάνο με 3-0 σετ.

«Το να παίζει απέναντι σε τέτοιες ομάδες, σε ανεβάζει επίπεδο»

Την παραμονή του αγώνα, η Μαριαλένα Αρτακιανού δήλωσε για το παιχνίδι: «Αύριο, είναι το πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι μας στο CEV Champions League, απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, την Εξατσίμπασι και όλοι ανυπομονούμε. Το να παίζεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες, σε ανεβάζει επίπεδο και μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε από τέτοια παιχνίδια! Εμείς, αύριο, πρέπει να μπούμε να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι, χωρίς άγχος και να παίξουμε στα όρια μας. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας να μας στηρίξει, απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο».