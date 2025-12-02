Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0: Και τώρα Ολυμπιακός στους «4» του League Cup για τους «πράσινους»

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΟΦΗ με 3-0 σετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (3/12) τον Ολυμπιακό στο κλειστό γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» του Παλαιού Φαλήρου.

Με κορυφαίο τον Ουκρανό Γκάσμαν που σημείωσε 14 πόντους ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και ευτύχησε να τελειώσει το 1ο σετ με λάθος του Μολίνα ο οποίος έκανε φιλέ και με άσσους του Πρωτοψάλτη και του Γκάσμαν το 2ο και 3ο σετ αντίστοιχα.

Ο ΟΦΗ αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Μιχαήλοβιτς, Στρουγκάρεβιτς, Χαραλαμπίδη και Βλαχόπουλο. Παρόλα αυτά πίεσε τον Παναθηναϊκό σε όλα τα σετ αλλά δεν είχε διάρκεια και κυρίως είχε προβληματική υποδοχή στα κρίσιμα σημεία.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου είχε κορυφαίο τον Γκάσμαν που σημείωσε 14 πόντους ο Παναθηναϊκός και «ζορίστηκε» μόνο στο πρώτο σετ το οποίο πήρε με 25-23, έπειτα από λάθος του Μολίνα (φιλέ).

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός με το σερβίς του Γιάντσουκ ξέφυγε αρχικά 12-9 και μετά με τον Παπαλεξίου έχτισε διαφορά +5 (15-10) την οποία και συντήρησε σε όλο το σετ φτάνοντας στο 25-20 και στο 2-0 σετ.

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 22-14, όμως ο Μολίνα με τρεις άσσους και σερί 0-7, έφερε ξανά το σετ στον πόντο (22-21). Οι «πράσινοι» ωστόσο, με επίθεση του Πρωτοψάλτη και με άσσο του Γκάσμαν έφτασαν στο 25-21 και στο τελικό 3-0.

Διαιτητές: Βελώνης, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Τουκτούκας, Σταυράτη, Γραμματεία: Ταλάρου

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-14, 21-17, 25-23

2ο σετ: 8-7, 16-11, 21-17, 25-20

3ο σετ: 8-4, 16-11, 21-14, 25-21

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 10 άσσους, 43 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και του ΟΦΗ προήλθαν από 7 άσσους, 31 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-23, 25-20, 25-21) σε 88′

Παναθηναϊκός Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Παπαλεξίου 7 (6/7 επ., 1 άσσος), Γκάσμαν 8 (7/8 επ., 1 άσσος), Γιάντσουκ 14 (8/14 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 71% υπ. – 0% άριστες), Νίλσεν 11 (9/16 επ., 2 άσσοι), Ανδρεόπουλος 3 (2/4 επ., 1 άσσος, 60% υπ. – 40% άριστες), Σπίριτο 1 (1/1 επ.) / Χανδρινός (λ, 47% υπ. – 12% άριστες), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης 1 (1/2 επ.), Μπακοδήμος 2 (2/2 επ.), Πρωτοψάλτης 8 (7/11 επ., 1 άσσος, 75% υπ. – 67% άριστες).

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 12 (10/23 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μολίνα 12 (7/19 επ., 5 άσσοι, 31% υπ. – 19% άριστες), Ρουμελιωτάκης 11 (10/15 επ., 1 μπλοκ, 32% υπ. – 26% άριστες), Βαϊόπουλος 4 (3/6 επ., 1 άσσος), Σταθέλος 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 1 (1 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 30% υπ. – 20% άριστες), Παχιαδάκης (λ, 80% υπ. – 40% άριστες), Παπαδόσηφος, Καφαντάρης.