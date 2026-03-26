Σε τροχιά υλοποίησης το έργο θωράκισης της Αρβανιτιάς στο Ναύπλιο

Ένα σημαντικό έργο για την ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών δρομολογείται, μετά την έγκριση των τευχών δημοπράτησης από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση κατολισθητικού κινδύνου με καινοτόμες μεθόδους στην περιοχή Μονοπάτι Αρβανιτιάς Δήμου Ναυπλιέων», που έχει προϋπολογισμό 4.780.000 ευρώ, μέσω του προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», και ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως αναφέρει σχετικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Θωράκιση μιας περιοχής υψηλής επισκεψιμότητας

«Αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση» συνεχίζει η ανακοίνωση, «με στόχο τη θωράκιση μιας περιοχής υψηλής επισκεψιμότητας και ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική κοινωνία και την τουριστική δραστηριότητα, διασφαλίζοντας την ασφαλή πρόσβαση πολιτών και επισκεπτών.

Η παρέμβαση εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων, με έμφαση στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος».