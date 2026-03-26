Πέντε Δήμοι από κοινού για την δημιουργία μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής μονάδας

Σε συμπόρευση βαδίζουν οι Δήμοι Αθήνας, Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας, Π.Φαλήρου και Μοσχάτου – Ταύρου για την δημιουργία μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής μονάδας που θα στεγάσει το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.E.ΕΚ.). Όπως αναφέρει ανάρτηση του Δήμου Νέας Σμύρνης, για το θέμα υπήρξε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Παπαδομαρκάκη η οποία πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Νέας Σμύρνης Γιώργος Κουτελάκης Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης, και οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας της Αθήνας Θωμάς Γεωργιάδης και του Παλαιού Φαλήρου Μιχάλης Μιχαηλίδης και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καλλιθέας Κατερίνα Σωτήρχου.

Μια νέα σύγχρονη σχολική δομή

Όπως προσθέτει ο Δήμος Νέας Σμύρνης μεταξύ άλλων, οι αιρετοί άρχοντες παρουσίασαν στον Γενικό την ολοκληρωμένη πρότασή τους σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Ε.Ε.Ε.Ε. Καλλιθέας για τη μεταβίβαση των παλαιών αποθηκών του ακινήτου του πρώην ΕΟΜΜΕΧ στον Ταύρο, προκειμένου να δημιουργηθεί μία νέα σύγχρονη σχολική δομή που θα καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία που δεν μπορούν να καλυφθούν από τη λειτουργία του υπάρχοντος Ειδικού Σχολείου.

Από την πλευρά του ο Γ. Παπαδομαρκάκης, όπως επισήμανε στην σχετική ανάρτηση του ο Δήμος Νέας Σμύρνης, εξέφρασε τη θετική βούληση του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στο αίτημα των Δήμων, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης για τη στέγαση των μαθητών με αναπηρία.