Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.
Με αντικείμενο τη διαμόρφωση της επικείμενης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, ο Δήμος Αθηναίων συμμετείχε σε ειδική συνάντηση που διοργάνωσε το δίκτυο Eurocities, στις 24 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, με επικεφαλής την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Roxana Mînzatu, αρμόδια για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και την Απασχόληση.
Στη συνάντηση, τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ελισσαίος Σαρμάς, ο οποίος παρουσίασε το καινοτόμο μοντέλο της Αθήνας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των πόλεων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών.
Η εμπειρία της Αθήνας ως ευρωπαϊκό παράδειγμα
Η συμμετοχή της Αθήνας στη συνάντηση είχε ιδιαίτερη σημασία, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ο Δήμος Αθηναίων, καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, η οποία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις μελλοντικές ευρωπαϊκές πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Η εμπειρία της Αθήνας αναδείχθηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής με δυνατότητα αναπαραγωγής σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν ολοκληρωμένα τοπικά μοντέλα παρέμβασης, συνδέουν την κοινωνική συνοχή με τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και προωθούν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και επιτυχημένων πρακτικών.
Φωτογραφία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
