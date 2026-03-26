Γιάννης Καλλιάνος: «Η σύζυγός μου απέβαλε, δεν μπορεί να το ξεπεράσει»

Ο Γιάννης Καλλιάνος έδωσε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή των αδελφών Ράντη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πρόσφατη αποβολή της συζύγου του. Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος αποκάλυψε ότι η σύζυγός του, Χάρις Δαμιανού ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, όμως κατά τη δέκατη εβδομάδα κύησης απέβαλε.

«Δυστυχώς πριν από λίγες εβδομάδες, η σύζυγός μου είχε μείνει έγκυος σε ένα παιδάκι, απέβαλε, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας.»

Είναι πολύ στεναχωρημένη με αυτό, δεν μπορεί να το ξεπεράσει

«Προσπαθώ να της εξηγήσω ότι δεν τελείωσε εδώ η ζωή και το μέλλον, και θα προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, γιατί μας το ζητάει ο γιος μας, ο Γιώργος.

Μόλις είχε μείνει έγκυος η Χάρις, πήγαινε και έβλεπε σε μια εφαρμογή πώς μεγαλώνει το μωρό κάθε εβδομάδα μέσα στην κοιλιά, και έφτιαχνε ζωγραφιές με εμένα, την Χάρις, τον ίδιο και μέσα στην κοιλιά της Χάρις έφτιαχνε μια τελίτσα.

Εγώ στεναχωρήθηκα εξίσου για το πώς θα το λέγαμε στο παιδί, που μας έλεγε πώς να βάλουμε τα κρεβάτια. Ήθελε μπέμπα», είπε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Γιάννης Καλλιάνος: «Δεν ήξερα πώς να το πούμε στο παιδί»

Και πρόσθεσε: «Όταν απέβαλε η Χάρις και κάναμε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εργασίες, δεν ήξερα πώς να το πούμε στο παιδί.

Του είπαμε ότι ο Θεούλης, επειδή ήταν λίγο άρρωστο, το πήρε. Η γυναίκα μου τόσες μέρες, με το που το σκέφτεται την πιάνουν τα κλάματα. Ήταν στη δέκατη εβδομάδα, χτύπαγε η καρδιά του. Πηγαίναμε στον γυναικολόγο και ακούγαμε την καρδιά του. Μου έχει μείνει στα αυτιά αυτός ο ήχος».

Ο Γιάννης Καλλιάνος μίλησε και στην εκπομπή Buongiorno για το δυσάρεστο αυτό γεγονός:

«Εδώ και δέκα μέρες κλαίει συνεχώς. Το πιο στενάχωρο είναι βεβαίως για τη Χάρις, αλλά και για τον γιο μας, που το περίμενε… Είναι 4,5 ετών και μας το ζητάει πολύ έντονα… Δυστυχώς δε μπορείς να πας κόντρα στη φύση», είπε ο ίδιος.