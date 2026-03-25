Είναι ασυναγώνιστος στο τρέξιμο, χαρούμενος, φιλικός και φινετσάτος, ο σκύλος της φυλής Ουίπετ.

Ας γνωρίσουμε, λοιπόν, τον σκύλο Ουίπετ.

Προσωπικότητα – Χαρακτήρας

«Για πρωτάρηδες ιδιοκτήτες είναι ο καλύτερος σκύλος, καθώς προσαρμόζεται εύκολα σε όλους τους τρόπους ζωής. Μπορεί να ζήσει με την ίδια άνεση σε μία μονοκατοικία, ή σε ένα διαμέρισμα», περιγράφει η εκτροφέας της φυλής, Εύη Τράγκαλη.

Συνεχίζει λέγοντας ότι είναι ο ιδανικός σύντροφος, παιχνιδιάρης και χαρούμενος, ευγενικός, φιλικός, χωρίς επιθετικές διαθέσεις.

Εκδηλώνει φιλικές διαθέσεις απέναντι στα παιδιά, γι’ αυτό κι εκείνα θα πρέπει να του συμπεριφέρονται με σωστό τρόπο.

Με τους άλλους σκύλους τα πηγαίνει πολύ καλά, καθώς δεν εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά. Όμως, ως λαγωνικό οράσεως που είναι, τα άλλα μικρόσωμα ζώα, μπορεί να του ξυπνήσουν το κυνηγητικό του ένστικτο. Και η συμβίωση μαζί τους να μην είναι αρμονική. Γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται.

Δεν γαβγίζει πολύ, έως καθόλου, αναφέρει η κα Τράγκαλη, και δεν είναι ο σκύλος – φύλακας, καθώς είναι πάντα χαρούμενος και φιλικός.

Είναι στοργικός με τους ιδιοκτήτες του, αναζητά την παρουσία και τα χάδια τους.



Παιχνιδιάρης και εκδηλωτικός, εκπαιδεύεται με μεγάλη ευκολία, δεν μυρίζει, και ως κουτάβι μαθαίνει γρήγορα την τουαλέτα του.

Πρωταθλητής στο τρέξιμο, αλλά δεν αντέχει το κρύο

Όπως αναφέρει η εκτροφέας, είναι η τέλεια μηχανή τρεξίματος, μυώδης και κομψός. Μπορεί να είναι ο πιο γρήγορος σκύλος στην κατηγορία του, να φτάνει τα 60 χλμ την ώρα και να επιταχύνει σε χρόνο μηδέν. Όμως στο σπίτι είναι ένας ήσυχος σκύλος, χωρίς καταστροφικές τάσεις. Εφόσον, βεβαίως, πηγαίνει καθημερινές βόλτες.

Δεν χρειάζεται καθημερινό τρέξιμο, αλλά θα ήταν χαρούμενος εάν του προσφέραμε έναν χώρο όπου θα μπορούσε να τρέξει.

Απολαμβάνει τον ήλιο και του αρέσει να τρέχει στην άμμο.

Μπορεί η καταγωγή του να είναι από την Αγγλία, λέει η κα Τράγκαλη, άλλα έχει μηδενική αντοχή στο κρύο. Γι’ αυτό τις κρύες μέρες του χειμώνα θα πρέπει να του φοράμε πουλοβεράκι. Κι αυτό, γιατί δεν έχει λίπος. Είναι όλο μύες.

Υγεία

Σύμφωνα με την κυρία Τράγκαλη είναι από τις πιο υγιείς φυλές, καθώς δεν έχει κληρονομικές παθήσεις.

Οι επισκέψεις στον κτηνίατρο δεν θα μας απασχολήσουν.

Ο χρόνος διάρκειας της ζωής του είναι 12 με 14 χρόνια.

Η φροντίδα του τριχώματός του

Έχει ευαίσθητο δέρμα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, επισημαίνει η κα Τράγκαλη, γιατί κόβεται με μεγάλη ευκολία. Το τρίχωμά του είναι κοντό και στιλπνό.

Μαδάει μέτρια και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη περιποίηση.

Σωματική διάπλαση – Χρώματα

Το ύψος ενός αρσενικού σκύλου Ουίπετ κυμαίνεται από 48 έως 50 εκ., ενώ του θηλυκού από 46 έως 49 εκ. Το βάρος τους φτάνει μέχρι τα 15 κιλά.

Όλα τα χρώματα είναι αποδεκτά: μονόχρωμα, με ραβδώσεις, με ραβδώσεις που έχουν μπαλώματα. Δηλαδή, μπορεί να είναι άσπρα και να έχουν μπαλώματα με ραβδώσεις.

Προσοχή!

Η κα Τράγκαλη υπογραμμίζει ότι η απόκτηση ενός σκύλου θα πρέπει να γίνεται από αναγνωρισμένο εκτροφέα, ο οποίος φροντίζει για την υγεία του και για την κοινωνικοποίησή του.

Η ιστορία της φυλής

Η σκούφια του κρατάει από την Αγγλία. Ως φυλή αναγνωρίστηκε από τον Αγγλικό Κυνολογικό Όμιλο το 1891 και ο Όμιλος της φυλής ιδρύθηκε το 1899.

Αρχικά, οι διασταυρώσεις έγιναν με Γκρέιχαουντ και Τεριέ, από τους χωρικούς και τους λαθροθήρες, καθώς οι μόνοι που είχαν στην κατοχή τους λαγωνικά ήταν η τάξη των ευγενών.

Διάλεξαν τα πιο μικρόσωμα Γκρέιχαουντ, ενώ από τα Τεριέ επέλεξαν όσα είχαν τα πιο ψηλά πόδια. Η επιλογή αυτή έγινε επειδή επιθυμούσαν έναν γρήγορο λαγωνικό οράσεως, που να κυνηγά και να σκοτώνει μικρά θηράματα.

Τον 18ο και 19ο αιώνα τα κυνοδρομικά αθλήματα είναι στο ζενίθ και στο προσκήνιο έρχονται αυτοί οι σκύλοι.

Η εκτροφή με τον Μικρό Ιταλικό Λαγωνικό έδωσε την κομψότητα στα πρώτα Ουίπετ.

Κλείνοντας, η κα Τράγκαλη λέει: « Τα Ουίπετ είναι από τις πιο δημοφιλείς φυλές στην Αγγλία, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Το παρατσούκλι του Ουίπετ είναι snap dog».