25.03.2026 | 07:59
25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
Ουίπετ: Ο σκύλος που ταιριάζει σε κάθε οικογένεια
Pet Stories 25 Μαρτίου 2026, 10:00

Ουίπετ: Ο σκύλος που ταιριάζει σε κάθε οικογένεια

Προσαρμόζεται σε κάθε περιβάλλον, είναι αθλητικός «τύπος», τζέντλεμαν, τρυφερός, παιχνιδιάρης, ο σκύλος Ουίπετ.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Είναι ασυναγώνιστος στο τρέξιμο, χαρούμενος, φιλικός και φινετσάτος, ο σκύλος της φυλής Ουίπετ.

Ας γνωρίσουμε, λοιπόν, τον σκύλο Ουίπετ.

Προσωπικότητα – Χαρακτήρας

«Για πρωτάρηδες ιδιοκτήτες είναι ο καλύτερος σκύλος, καθώς προσαρμόζεται εύκολα σε όλους τους τρόπους ζωής. Μπορεί να ζήσει με την ίδια άνεση σε μία μονοκατοικία, ή σε ένα διαμέρισμα», περιγράφει η εκτροφέας της φυλής, Εύη Τράγκαλη.

Δεν γαβγίζει πολύ, έως καθόλου. Δεν είναι σκύλος – φύλακας, καθώς είναι πάντα χαρούμενος και φιλικός

Απολαμβάνει τον ήλιο και του αρέσει να τρέχει στην άμμο

Συνεχίζει λέγοντας ότι είναι ο ιδανικός σύντροφος, παιχνιδιάρης και χαρούμενος, ευγενικός, φιλικός, χωρίς επιθετικές διαθέσεις.

Εκδηλώνει φιλικές διαθέσεις απέναντι στα παιδιά, γι’ αυτό κι εκείνα θα πρέπει να του συμπεριφέρονται με σωστό τρόπο.

Με τους άλλους σκύλους τα πηγαίνει πολύ καλά, καθώς δεν εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά. Όμως, ως λαγωνικό οράσεως που είναι, τα άλλα μικρόσωμα ζώα, μπορεί να του ξυπνήσουν το κυνηγητικό του ένστικτο. Και η συμβίωση μαζί τους να μην είναι αρμονική. Γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται.

Δεν γαβγίζει πολύ, έως καθόλου, αναφέρει η κα Τράγκαλη, και δεν είναι ο σκύλος – φύλακας, καθώς είναι πάντα χαρούμενος και φιλικός.

Είναι στοργικός με τους ιδιοκτήτες του, αναζητά την παρουσία και τα χάδια τους.


Παιχνιδιάρης και εκδηλωτικός, εκπαιδεύεται με μεγάλη ευκολία, δεν μυρίζει, και ως κουτάβι μαθαίνει γρήγορα την τουαλέτα του.

Πρωταθλητής στο τρέξιμο, αλλά δεν αντέχει το κρύο

Όπως αναφέρει η εκτροφέας, είναι η τέλεια μηχανή τρεξίματος, μυώδης και κομψός. Μπορεί να είναι ο πιο γρήγορος σκύλος στην κατηγορία του, να φτάνει τα 60 χλμ την ώρα και να επιταχύνει σε χρόνο μηδέν. Όμως στο σπίτι είναι ένας ήσυχος σκύλος, χωρίς καταστροφικές τάσεις. Εφόσον, βεβαίως, πηγαίνει καθημερινές βόλτες.

Δεν χρειάζεται καθημερινό τρέξιμο, αλλά θα ήταν χαρούμενος εάν του προσφέραμε έναν χώρο όπου θα μπορούσε να τρέξει.

Απολαμβάνει τον ήλιο και του αρέσει να τρέχει στην άμμο.

Μπορεί η καταγωγή του να είναι από την Αγγλία, λέει η κα Τράγκαλη, άλλα έχει μηδενική αντοχή στο κρύο. Γι’ αυτό τις κρύες μέρες του χειμώνα θα πρέπει να του φοράμε πουλοβεράκι. Κι αυτό, γιατί δεν έχει λίπος. Είναι όλο μύες.

Υγεία

Σύμφωνα με την κυρία Τράγκαλη είναι από τις πιο υγιείς φυλές, καθώς δεν έχει κληρονομικές παθήσεις.

Οι επισκέψεις στον κτηνίατρο δεν θα μας απασχολήσουν.

Ο χρόνος διάρκειας της ζωής του είναι 12 με 14 χρόνια.

Η φροντίδα του τριχώματός του

Έχει ευαίσθητο δέρμα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, επισημαίνει η κα Τράγκαλη, γιατί κόβεται με μεγάλη ευκολία. Το τρίχωμά του είναι κοντό και στιλπνό.

Μαδάει μέτρια και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη περιποίηση.

Σωματική διάπλαση – Χρώματα

Το ύψος ενός αρσενικού σκύλου Ουίπετ κυμαίνεται από 48 έως 50 εκ., ενώ του θηλυκού από 46 έως 49 εκ. Το βάρος τους φτάνει μέχρι τα 15 κιλά.

Όλα τα χρώματα είναι αποδεκτά: μονόχρωμα, με ραβδώσεις, με ραβδώσεις που έχουν μπαλώματα. Δηλαδή, μπορεί να είναι άσπρα και να έχουν μπαλώματα με ραβδώσεις.

Προσοχή!

Η κα Τράγκαλη υπογραμμίζει ότι η απόκτηση ενός σκύλου θα πρέπει να γίνεται από αναγνωρισμένο εκτροφέα, ο οποίος φροντίζει για την υγεία του και για την κοινωνικοποίησή του.

Η ιστορία της φυλής

Η σκούφια του κρατάει από την Αγγλία. Ως φυλή αναγνωρίστηκε από τον Αγγλικό Κυνολογικό Όμιλο το 1891 και ο Όμιλος της φυλής ιδρύθηκε το 1899.

Αρχικά, οι διασταυρώσεις έγιναν με Γκρέιχαουντ και Τεριέ, από τους χωρικούς και τους λαθροθήρες, καθώς οι μόνοι που είχαν στην κατοχή τους λαγωνικά ήταν η τάξη των ευγενών.

Διάλεξαν τα πιο μικρόσωμα Γκρέιχαουντ, ενώ από τα Τεριέ επέλεξαν όσα είχαν τα πιο ψηλά πόδια. Η επιλογή αυτή έγινε επειδή επιθυμούσαν έναν γρήγορο λαγωνικό οράσεως, που να κυνηγά και να σκοτώνει μικρά θηράματα.

Τον 18ο και 19ο αιώνα τα κυνοδρομικά αθλήματα είναι στο ζενίθ και στο προσκήνιο έρχονται αυτοί οι σκύλοι.

Η εκτροφή με τον Μικρό Ιταλικό Λαγωνικό έδωσε την κομψότητα στα πρώτα Ουίπετ.

Κλείνοντας, η κα Τράγκαλη λέει: « Τα Ουίπετ είναι από τις πιο δημοφιλείς φυλές στην Αγγλία, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Το παρατσούκλι του Ουίπετ είναι snap dog».

Τράπεζες – SSM: Τα μηνύματα που έστειλαν οι διοικήσεις στις συναντήσεις της Αθήνας

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων

Μέση Ανατολή: Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων

inWellness
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή
Προστάτης 16.03.26

Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή

Ανεκτίμητος «συνεργάτης» είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος για τους κτηνοτρόφους, ενώ συμβάλλει και στην ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του
Υιοθεσία 14.03.26

Μίλο: Ένα αδεσποτάκι με αδαμάντινη καρδιά δεν έχει οικογένεια - Καιρός να αποκτήσει

Ήταν μόλις δύο μηνών ο Μίλο - ένα τοσοδούλι πλασματάκι-, όταν κάποιος ασυνείδητος τον εγκατέλειψε στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» – Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία
Πολύτιμες πληροφορίες 13.03.26

«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» - Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία

Αποκτώντας το βιβλίο μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τους σκύλους και παράλληλα συνεισφέρουμε στο αξιέπαινο έργο των εθελοντών. Μ’ έναν σμπάρο δύο τρυγόνια!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τα πιο συχνά ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους – Η σημασία της πρόληψης
Μεριμνούμε 10.03.26

Ποια είναι τα συχνότερα ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους και πώς αντιμετωπίζονται

Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζονται τέσσερα ορθοπεδικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι σκύλοι. Τα συμπτώματα και τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικίνδυνη συνήθεια 09.03.26

Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
Γιατί ο σκύλος σάς κοιτάζει όταν τρώτε; – Ποιος ο λόγος που γυρίζει το βλέμμα του μόλις τον δείτε
«Κατευνάζει τα πνεύματα» 08.03.26

Ο σκύλος «καρφώνει» τα μάτια του σε εσάς την ώρα που τρώτε - Γιατί στρέφει το βλέμμα του μόλις τον κοιτάξετε;

Το σίγουρο είναι ότι ο σκύλος δεν γυρίζει το κεφάλι του αλλού για να δείξει ότι… δεν του καίγεται καρφί επειδή εσείς τρώτε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο
Φαμίλια 25.03.26

O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο

Η Σάρον Στόουν δημοσιεύει μια σπάνια φωτογραφία του 19χρονου γιου της Κουίν, ο οποίος ποζάρει με τον σκύλο της οικογένειας τυλιγμένο με μια πετσέτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
NBA: Με τριπλ-νταμπλ και νικητήριο καλάθι του Γιόκιτς οι Νάγκετς «πέρασαν» από το Φοίνιξ (vids)
Μπάσκετ 25.03.26

NBA: Με τριπλ-νταμπλ και νικητήριο καλάθι του Γιόκιτς οι Νάγκετς «πέρασαν» από το Φοίνιξ (vids)

Μια ακόμη μυθική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς και ένα δικό του καλάθι στο φινάλε, χάρισαν στους Ντένβερ Νάγκετς την εκτός έδρας νίκη επί των Φοίνιξ Σανς - Τα αποτελέσματα του NBA.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Πως οι δικηγόροι υπεράσπισης «έδειχναν» την ΕΥΠ ως βασική εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Δίκη υποκλοπών: Πως οι δικηγόροι υπεράσπισης «έδειχναν» την ΕΥΠ ως βασική εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο

Στις αγορεύσεις τους στη δίκη των υποκλοπών ορισμένοι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης αναφέρθηκαν ουκ ολίγες φορές στην ΕΥΠ και στον ρόλο της προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν υπέρ των πελατών τους. Πως τα επιχειρήματα «δένουν» με τα ευρήματα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ
Κόσμος 25.03.26

«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ

Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ για διαπραγματεύσεις και δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις προπολεμικές τιμές του πετρελαίου ή στην προπολεμική τάξη πραγμάτων, έως ότου το αποφασίσουν οι ένοπλες δυνάμεις του

Σύνταξη
Why March 25 Marks Greece’s Independence Day
English edition 25.03.26

Why March 25 Marks Greece’s Independence Day

While the Greek War of Independence began weeks earlier, March 25 was chosen for its symbolic link to the Annunciation and the official declaration of independence in 1822

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
«Παγώνει» ο πλανήτης 25.03.26

Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για την εξάδα της Euroleague – Οι 22 νίκες και το «διπλό»
Euroleague 25.03.26

Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για την εξάδα της Euroleague – Οι 22 νίκες και το «διπλό»

Ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί νικών, όμως το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες που θα παλέψουν για την εξάδα της Euroleague. Τι χρειάζονται οι «πράσινοι» ως το φινάλε της regular season.

Σύνταξη
Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον νέο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
Βίντεο 25.03.26

Από το Late Show στη Μέση Γη: Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον επόμενο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Ο Στίβεν Κολμπέρ αλλάζει καριέρα και μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν, συνυπογράφοντας νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
25η Μαρτίου: Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
25η Μαρτίου 25.03.26

Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα

Η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων
26η μέρα πολέμου 25.03.26 Upd: 09:16

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων

Ο Τραμπ επιμένει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή - Οι IDF σφυροκούν Τεχεράνη και Λίβανο- Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού
Κόσμος 25.03.26

Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού

Στη διακήρυξη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνδέει την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τις αρχές της αμερικανικής δημοκρατίας και τονίζει ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η ελευθερία, η αυτοδιάθεση και η δημοκρατική διακυβέρνηση

Σύνταξη
Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης
Ελλάδα 25.03.26

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα από πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του - Τι προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία - Προστατευτικό πλαίσιο για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

