Το διπλό λάθος Τασούλα μετά την παρέλαση – «Να το πω από την αρχή;» και το… 1981
Ένα σαρδάμ και ένα... κόμπιασμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα ξεχώρισαν στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα.
- Αυτά είναι μερικά μέρη στον πλανήτη που απαγορεύεται να πας (για το καλό σου)
- Η Σίφνος στους δρόμους για την Υγεία - Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις
- Λονδίνο: Δύο άνδρες συνελήφθησαν για τις εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας
- Ήγγικεν η θερινή ώρα - Πότε γυρίζουμε τους δείκτες μπροστά
Ένα μικρό απρόοπτο σημειώθηκε μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στο Σύνταγμα, με πρωταγωνιστή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
Ενώ ο κ. Τασούλας ξεκίνησε να κάνει την καθιερωμένη δήλωση μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης, έπειτα από λίγα λεπτά φάνηκε να κομπιάζει και ζήτησε από τους δημοσιογράφους να επαναλάβει από την αρχή τη δήλωσή του λέγοντας χαρακτηριστικά «να το πω από την αρχή; Να το διακόψουμε».
Προφανώς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ξεχάσει ότι η δήλωσή του μεταδίδεται σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ και θεώρησε ότι το μήνυμά του μαγνητοσκοπείται.
Την ίδια ώρα, στην κρατική τηλεόραση επικράτησε ένας μικρός πανικός, με τη ζωντανή μετάδοση να δείχνει την Ακρόπολη και τον παρουσιαστή να σχολιάζει «συμβαίνουν κι αυτά στις μεταδόσεις», μέχρι το πλάνο να επιστρέψει στο Σύνταγμα.
Δείτε τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας μετά την παρέλαση:
Ωστόσο, και μετά την επιστροφή για τη συνέχιση των δηλώσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας υπέπεσε σε ένα σαρδάμ, καθώς θέλοντας να πει ότι «το 1821 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για εμάς, την ευθύνη της ελευθερίας μας» ανέφερε τη χρονολογία 1981, προκαλώντας σχόλια στα σόσιαλ ότι την ελευθερία ήρθε με την αλλαγή του Ανδρέα Παπανδρέου.
- Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
- Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
- myDATA: Τι πρέπει να ξέρουν οι επιχειρήσεις για πρόστιμα και υποχρεώσεις
- Τι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε σε χαρτί στο σπίτι – Ένα «αναλογικό backup» δεν είναι οπισθοδρόμηση
- Όταν ένα Boeing σκέπασε τον ουρανό της Αθήνας – Νέο βίντεο ΑΙ για την πτήση που χαρακτηρίστηκε το «θαύμα της αεροπορίας»
- Ιταλία: Καθηγήτρια μαχαιρώθηκε στην είσοδο του σχολείου από 13χρονο μαθητή
- Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
