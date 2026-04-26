newspaper
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τις μπομπονιέρες: Απαντούν μέσω του in στην «απατεώνισσα» – «Ας σταματήσει να παίζει το θύμα!»
Ελλάδα 26 Απριλίου 2026, 18:31

Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τις μπομπονιέρες: Απαντούν μέσω του in στην «απατεώνισσα» – «Ας σταματήσει να παίζει το θύμα!»

Συνεχείς αναρτήσεις χρηστών στο διαδίκτυο, αναφέρουν πως η συγκεκριμένη γυναίκα είχε εξαπατήσει κι άλλο κόσμο στο παρελθόν, αυτή τη φορά με άλλου είδους επαγγελματική δραστηριότητα.

Γεωργία Κακή
ΡεπορτάζΓεωργία Κακή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Spotlight

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την υπόθεση της διαδικτυακής απάτης, εκ μέρους μιας 34χρονης γυναίκας που υποσχόταν πως θα προμηθεύσει με μπομπονιέρες ανυποψίαστες πελάτισσες, λάμβανε τις προκαταβολές και γινόταν… καπνός!

Μετά την δημόσια τοποθέτηση της 34χρονης για πρώτη φορά στο in, στην οποία έκανε λόγο για μεταμέλεια η δικηγόρος 30 εκ των καταγγελλουσών που συσπειρώθηκαν για να διεκδικήσουν πίσω τα χρήματά τους, δίνει την δική της εκδοχή για την υπόθεση.

«Εκπροσωπώ 30 άτομα, τα οποία ήρθαν σε επαφή με την 34χρονη μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, παρήγγειλαν είδη γάμου και βάπτισης και στο πλαίσιο αυτό της κατέβαλλαν την προκαταβολή που ζήτησε. Κάποια από τα άτομα αυτά δεν παρέλαβαν ποτέ τις παραγγελίες τους, που είχαν συμφωνηθεί να παραδοθούν για μυστήρια του Απριλίου, άλλα άτομα παρέλαβαν τις παραγγελίες μισές και άλλα άτομα που έχουν μυστήρια σε χρόνο μεταγενέστερο θορυβήθηκαν και θέλησαν να ακυρώσουν την παραγγελία τους και να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους.» τονίζει μιλώντας στο in, η συνήγορος τριάντα θυμάτων κα Χρυσούλα Δεμερτζή.

Η συνήγορων των εξαπατημένων πελατών, επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του in, που ήθελε την συνήγορο της 34χρονης να έχει ξεκινήσει την επικοινωνία με τις πελάτισσες, σε μια προσπάθεια εξωδικαστικής λύσης:

«Πράγματι, υπήρξε επικοινωνία μου με την πληρεξούσια δικηγόρο της 34χρονης και συμφωνήθηκε το θέμα να λυθεί εξωδικαστικά, δηλαδή να επιστραφούν τα χρήματα εντός της προθεσμίας των 15 ημερών και να μην προβούμε σε δικαστικές ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό εστάλη στη συνάδελφο λίστα με τα ονόματα, τα ποσά, που ανέρχονται από 50 έως και 350 ευρώ και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των εντολέων μου και άρχισαν σταδιακά οι πληρωμές, χωρίς να έχουν ακόμα ολοκληρωθεί» αναφέρει η κα Δεμερτζή.

Σύμφωνα με την δικηγόρων των 30 πελατών –εκ μέρους των δικών της εντολέων– δεν υπάρχουν απειλητικά μηνύματα στο πρόσωπο της 34χρονης.

«Με δυσάρεστη έκπληξή μου πληροφορήθηκα ότι η 34χρονη εμφανίζεται στα μέσα ως θύμα και τα θύματά της εκβιαστές. Δεν υπήρξε κανένα μήνυμα με απειλητικό και εκβιαστικό περιεχόμενο παρά μόνο μηνύματα αγανάκτησης και οργής, τουλάχιστον από όσους εκπροσωπώ εγώ και για το λόγο αυτό ζητώ να ανακαλέσει δημόσια τον χαρακτηρισμό αυτό. Ως προς τους ισχυρισμούς της 34χρονης ότι η καθυστέρηση στην παράδοση των παραγγελιών οφείλεται στην ασθένεια του παιδιού της, θα ήθελα να αναφέρω ότι είμαι κι εγώ μητέρα δύο παιδιών, ηλικίας 7 και 1,5 χρονών και γνωρίζω καλά ότι μια εργαζόμενη μητέρα απέχει από την εργασία της σε μια τέτοια περίπτωση. Ωστόσο, ένας σωστός και υπεύθυνος άνθρωπος και δη επαγγελματίας (εάν είναι επαγγελματίας η συγκεκριμένη…), οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη του ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση των παραγγελιών. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έγινε αυτό, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση και υπάρχουν άτομα που έχουν σήμερα Κυριακή μυστήρια γάμου και βάπτισης και δεν έχουν παραλάβει τις μπομπονιέρες ή τις έχουν παραλάβει μισές» αναφέρει η κα Δεμερτζή.

«Είχε εξαπατήσει κόσμο και στο παρελθόν»

Συνεχείς αναρτήσεις χρηστών στο διαδίκτυο, αναφέρουν πως η συγκεκριμένη γυναίκα είχε εξαπατήσει κι άλλο κόσμο στο παρελθόν, αυτή τη φορά με άλλου είδους επαγγελματική δραστηριότητα, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η κα Δεμερτζή: «Επανήλθαν στη δημοσιότητα και παλαιότερα άρθρα (του 2018) στα μέσα που φωτογραφίζουν την 34χρονη, η οποία τότε ασχολούνταν με την πώληση καλλυντικών και τάπερ και είχε την ίδια συμπεριφορά. Άρα μιλάμε για μια πολυετή επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά.

Θα πρότεινα στην 34χρονη, λοιπόν, αντί να το παίζει θύμα, επικαλούμενη και τα παιδιά της , προς αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής της, πέρα από την επιστροφή των χρημάτων, να βγει και να πει μια δημόσια συγνώμη σε όλες τις οικογένειες που έχει εκθέσει και εξαπατήσει και να επικοινωνήσει με κάθε άτομο, από το οποίο έχει πάρει προκαταβολή για μελλοντικά μυστήρια, για να τους ενημερώσει για την πορεία των παραγγελιών τους. Χθες με κάλεσε ένα ζευγάρι που της έχει δώσει 990 ευρώ προκαταβολή για το μυστήριο του γάμου τους που θα γίνει το Νοέμβριο και αγωνιά εάν η παραγγελία τους θα ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν να ρωτάνε εμένα και η ίδια να έχει εξαφανιστεί και να μην έχει δώσει ούτε μια απάντηση στους πελάτες της;;;» τονίζει μιλώντας στο in, η κα Χρυσούλα Δεμερτζή.

Η κα Χρυσούλα Δεμερτζή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μέλημα και των δύο πλευρών είναι η υπόθεση να λυθεί εξωδικαστικά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Κεντρική εικόνα: ΑΙ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΚΑΠ: Πώς αλλάζει το τοπίο των αγροτικών ενισχύσεων – Ριζικές αλλαγές

ΚΑΠ: Πώς αλλάζει το τοπίο των αγροτικών ενισχύσεων – Ριζικές αλλαγές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Κόσμος
Τραμπ για Ιράν: Αν θέλουν διαπραγμάτευση, ας έρθουν σε εμάς ή ας μας καλέσουν

Τραμπ για Ιράν: Αν θέλουν διαπραγμάτευση, ας έρθουν σε εμάς ή ας μας καλέσουν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων
Ελλάδα 26.04.26

«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων

«Με αυτές τις ενέργειες επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη για τη Δικαιοσύνη, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου» τονίζεται στην ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανατολική Αττική: «Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» – Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς, περιμένουν τις αποζημιώσεις
3 μήνες μετά 26.04.26

«Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» - Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς της Αν. Αττικής, περιμένουν τις αποζημιώσεις

Η σφοδρή κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες στην Ανατολική Αττική - Οι κάτοικοι, όπως καταγγέλλουν, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της – Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση
Κεφαλονιά 26.04.26

Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της - Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση

«Ο κάθε ένας έπαιζε το ρόλο του. Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση» σημείωσε ο πατέρας της αδικοχαμένης 19χρονης - Καταγγελίες και από άλλες οικογένειες στην Κεφαλονιά

Σύνταξη
Χάος στο πλοίο «Νήσος Σάμος»: Άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης
Πανικός 26.04.26

Χάος στο πλοίο «Νήσος Σάμος»: Άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης

Πανικός και υλικές ζημιές προκλήθηκαν στο πλοίο «Νήσος Σάμος», όταν επιβάτες άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο, ενεργοποιώντας το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης που πλημμύρισε το σαλόνι με νερό.

Σύνταξη
Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο
Ελλάδα 26.04.26

Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 15 Απριλίου 2026, όταν ο 21χρονος Βρετανός έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος που είχε μισθώσει και συγκρούστηκε με στύλο σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 26.04.26

Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Ο 20χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ισχυρίζεται ότι πήγε στο πάρκο με το αυτοκίνητο του πατριού του, ωστόσο υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που τον καίει

Σύνταξη
Διοικητικό Εφετείο: Προσβολή κατά της Δικαιοσύνης η επίθεση στις εγκαταστάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας
Ελλάδα 26.04.26

Διοικητικό Εφετείο: Προσβολή κατά της Δικαιοσύνης η επίθεση στις εγκαταστάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας

Το Διοικητικό Εφετείο «καταδικάζει απερίφραστα τη χθεσινοβραδινή επίθεση στις εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου από ομάδα αγνώστων ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά».

Σύνταξη
Φιλοπάππου: Δύο άνδρες δέχτηκαν χτυπήματα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο
Κυριακή πρωί 26.04.26 Upd: 14:00

Δύο άνδρες δέχτηκαν επίθεση με μεταλλικό αντικείμενο στου Φιλοπάππου - Αναζητείται ο δράστης

Οι δύο άνδρες, ένας 60χρονος και ένας 59χρονος, δέχτηκαν την επίθεση στις 11:00 το πρωί της Κυριακής στου Φιλοπάππου - Δράστης και θύματα φαίνεται να γνωρίζονταν

Σύνταξη
Υποκλοπές: Νέο καμπανάκι για το σκάνδαλο Predator – 31 αδικήματα παραγράφηκαν σε 20 μέρες, λέει ο Χρ. Κακλαμάνης
Υποκλοπές 26.04.26

Νέο καμπανάκι για το σκάνδαλο Predator - 31 αδικήματα παραγράφηκαν σε 20 μέρες, λέει ο Χρ. Κακλαμάνης

Έως την προσεχή Δευτέρα παραγράφονται 31 συνολικά μερικότερες πράξεις, δηλαδή 31 επιθέσεις με μηνύματα Predator που εστάλησαν μεταξύ άλλων σε 3 κορυφαίους υπουργούς, γνωστοποίησε ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Χρήστος Κακλαμάνης

Σύνταξη
Νότια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των ανηλίκων που χτυπούσαν περίπτερα και βενζινάδικα
Πεζή καταδίωξη 26.04.26

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των ανηλίκων που χτυπούσαν περίπτερα και βενζινάδικα στα Νότια Προάστια

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 16χρονο και έναν 17χρονο έπειτα από πεζή καταδίωξη, οι οποίοι προέβαλαν αντίσταση - Εις βάρος των γονέων των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Οι κρίσιμες επιπτώσεις 26.04.26

«Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία το δημογραφικό - Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Αγγίζοντας τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Το δημογραφικό και το «παράδοξο της ευημερίας». Όσο πιο πλούσια, ασφαλής και μορφωμένη γίνεται μια κοινωνία, τόσο λιγότερο τείνει να αναπαράγεται. Η αντίστροφη πυραμίδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων
Ελλάδα 26.04.26

«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων

«Με αυτές τις ενέργειες επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη για τη Δικαιοσύνη, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου» τονίζεται στην ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ατρόμητος-Αστέρας 2-1: Ήττα-πισωγύρισμα των φιλοξενούμενων
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Ατρόμητος-Αστέρας 2-1: Ήττα-πισωγύρισμα των φιλοξενούμενων

Ο Ατρόμητος δεν χαρίζεται! Μετά τον Πανσερραϊκό (εκτός έδρας), νίκησε τον Αστέρα στο Περιστέρι και μάλιστα με ανατροπή. Επίσης, είχε και δυο δοκάρια. Μεγάλη απόκρουση από τον Χουτεσιώτη στις καθυστερήσεις.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ισπανία: Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη – Ιμάντας παιχνιδιού έσπασε και τραυματίστηκαν 4 άτομα
Στη Σεβίλλη 26.04.26

Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ - Ιμάντας παιχνιδιού έσπασε και τραυματίστηκαν 4 άτομα

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη, όταν έσπασε ιμάντας στο παιχνίδι «σφεντόνα», με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο

«Άρωμα ανανέωσης», που τηρεί τις εσωκομματικές ισορροπίες αλλά έχει ξεκάθαρη προεδρική «σφραγίδα», έχει η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
«Μην τον αφήσετε» 26.04.26

Οι αντιδράσεις γύρω από την εμπλοκή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala φτάνουν και στο μετρό της Νέας Υόρκης

Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Τορίνο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Τορίνο – Ίντερ

LIVE: Τορίνο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τορίνο – Ίντερ για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Σπουδαίες εικόνες 26.04.26

Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής

Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο
«Σ’ αγαπώ, Τζακ» 26.04.26

Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο

Το «αυτός είναι κακός θόρυβος» της Μελάνια Τραμπ θα μπεί μοιραία στη ζυγαριά της ιστορίας μαζί με το «Σ’ αγαπώ, Τζακ» της Τζάκι το 1963. Ωστόσο, δεν θα ζυγίζουν το ίδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ανατολική Αττική: «Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» – Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς, περιμένουν τις αποζημιώσεις
3 μήνες μετά 26.04.26

«Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» - Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς της Αν. Αττικής, περιμένουν τις αποζημιώσεις

Η σφοδρή κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες στην Ανατολική Αττική - Οι κάτοικοι, όπως καταγγέλλουν, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Ο «πόλεμος των Lego» και η νέα εποχή της «slopaganda»
Ψηφιακές μάχες 26.04.26

Γιατί «πόλεμος των Lego» του Ιράν κατά των ΗΠΑ και Ισραήλ ανοίγει τον δρόμο για τη νέα εποχή της «slopaganda»;

Σατιρικά βίντεο με Lego που γελοιοποιούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ γίνονται viral, με το Ιράν να αξιοποιεί τα memes για να επηρεάσει την κοινή γνώμη στη νέα ψηφιακή μάχη επιρροής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κεφαλονιά: Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της – Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση
Κεφαλονιά 26.04.26

Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της - Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση

«Ο κάθε ένας έπαιζε το ρόλο του. Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση» σημείωσε ο πατέρας της αδικοχαμένης 19χρονης - Καταγγελίες και από άλλες οικογένειες στην Κεφαλονιά

Σύνταξη
Το αστέρι του NBA που ξαφνικά είναι ανεπιθύμητο από ομάδες – Το τίμημα που πληρώνει για το θάρρος της
Κόσμος 26.04.26

Το αστέρι του NBA που ξαφνικά είναι ανεπιθύμητο από ομάδες - Το τίμημα που πληρώνει για το θάρρος της

Ενώ πολλοί αθλητές στο NBA έριχναν δυνάμεις στην ενίσχυση του προσωπικού της branding, ξέχωρα από όσα τραγικά συμβαίνουν γύρω τους, εκείνη πήγε κόντρα επιμένοντας να διατηρεί αξίες που ξεπερνούν μια μπάλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies