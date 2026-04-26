Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τις μπομπονιέρες: Απαντούν μέσω του in στην «απατεώνισσα» – «Ας σταματήσει να παίζει το θύμα!»

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την υπόθεση της διαδικτυακής απάτης, εκ μέρους μιας 34χρονης γυναίκας που υποσχόταν πως θα προμηθεύσει με μπομπονιέρες ανυποψίαστες πελάτισσες, λάμβανε τις προκαταβολές και γινόταν… καπνός!

Μετά την δημόσια τοποθέτηση της 34χρονης για πρώτη φορά στο in, στην οποία έκανε λόγο για μεταμέλεια η δικηγόρος 30 εκ των καταγγελλουσών που συσπειρώθηκαν για να διεκδικήσουν πίσω τα χρήματά τους, δίνει την δική της εκδοχή για την υπόθεση.

«Εκπροσωπώ 30 άτομα, τα οποία ήρθαν σε επαφή με την 34χρονη μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, παρήγγειλαν είδη γάμου και βάπτισης και στο πλαίσιο αυτό της κατέβαλλαν την προκαταβολή που ζήτησε. Κάποια από τα άτομα αυτά δεν παρέλαβαν ποτέ τις παραγγελίες τους, που είχαν συμφωνηθεί να παραδοθούν για μυστήρια του Απριλίου, άλλα άτομα παρέλαβαν τις παραγγελίες μισές και άλλα άτομα που έχουν μυστήρια σε χρόνο μεταγενέστερο θορυβήθηκαν και θέλησαν να ακυρώσουν την παραγγελία τους και να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους.» τονίζει μιλώντας στο in, η συνήγορος τριάντα θυμάτων κα Χρυσούλα Δεμερτζή.

Η συνήγορων των εξαπατημένων πελατών, επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του in, που ήθελε την συνήγορο της 34χρονης να έχει ξεκινήσει την επικοινωνία με τις πελάτισσες, σε μια προσπάθεια εξωδικαστικής λύσης:

«Πράγματι, υπήρξε επικοινωνία μου με την πληρεξούσια δικηγόρο της 34χρονης και συμφωνήθηκε το θέμα να λυθεί εξωδικαστικά, δηλαδή να επιστραφούν τα χρήματα εντός της προθεσμίας των 15 ημερών και να μην προβούμε σε δικαστικές ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό εστάλη στη συνάδελφο λίστα με τα ονόματα, τα ποσά, που ανέρχονται από 50 έως και 350 ευρώ και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των εντολέων μου και άρχισαν σταδιακά οι πληρωμές, χωρίς να έχουν ακόμα ολοκληρωθεί» αναφέρει η κα Δεμερτζή.

Σύμφωνα με την δικηγόρων των 30 πελατών –εκ μέρους των δικών της εντολέων– δεν υπάρχουν απειλητικά μηνύματα στο πρόσωπο της 34χρονης.

«Με δυσάρεστη έκπληξή μου πληροφορήθηκα ότι η 34χρονη εμφανίζεται στα μέσα ως θύμα και τα θύματά της εκβιαστές. Δεν υπήρξε κανένα μήνυμα με απειλητικό και εκβιαστικό περιεχόμενο παρά μόνο μηνύματα αγανάκτησης και οργής, τουλάχιστον από όσους εκπροσωπώ εγώ και για το λόγο αυτό ζητώ να ανακαλέσει δημόσια τον χαρακτηρισμό αυτό. Ως προς τους ισχυρισμούς της 34χρονης ότι η καθυστέρηση στην παράδοση των παραγγελιών οφείλεται στην ασθένεια του παιδιού της, θα ήθελα να αναφέρω ότι είμαι κι εγώ μητέρα δύο παιδιών, ηλικίας 7 και 1,5 χρονών και γνωρίζω καλά ότι μια εργαζόμενη μητέρα απέχει από την εργασία της σε μια τέτοια περίπτωση. Ωστόσο, ένας σωστός και υπεύθυνος άνθρωπος και δη επαγγελματίας (εάν είναι επαγγελματίας η συγκεκριμένη…), οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη του ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση των παραγγελιών. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έγινε αυτό, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση και υπάρχουν άτομα που έχουν σήμερα Κυριακή μυστήρια γάμου και βάπτισης και δεν έχουν παραλάβει τις μπομπονιέρες ή τις έχουν παραλάβει μισές» αναφέρει η κα Δεμερτζή.

«Είχε εξαπατήσει κόσμο και στο παρελθόν»

Συνεχείς αναρτήσεις χρηστών στο διαδίκτυο, αναφέρουν πως η συγκεκριμένη γυναίκα είχε εξαπατήσει κι άλλο κόσμο στο παρελθόν, αυτή τη φορά με άλλου είδους επαγγελματική δραστηριότητα, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η κα Δεμερτζή: «Επανήλθαν στη δημοσιότητα και παλαιότερα άρθρα (του 2018) στα μέσα που φωτογραφίζουν την 34χρονη, η οποία τότε ασχολούνταν με την πώληση καλλυντικών και τάπερ και είχε την ίδια συμπεριφορά. Άρα μιλάμε για μια πολυετή επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά.

Θα πρότεινα στην 34χρονη, λοιπόν, αντί να το παίζει θύμα, επικαλούμενη και τα παιδιά της , προς αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής της, πέρα από την επιστροφή των χρημάτων, να βγει και να πει μια δημόσια συγνώμη σε όλες τις οικογένειες που έχει εκθέσει και εξαπατήσει και να επικοινωνήσει με κάθε άτομο, από το οποίο έχει πάρει προκαταβολή για μελλοντικά μυστήρια, για να τους ενημερώσει για την πορεία των παραγγελιών τους. Χθες με κάλεσε ένα ζευγάρι που της έχει δώσει 990 ευρώ προκαταβολή για το μυστήριο του γάμου τους που θα γίνει το Νοέμβριο και αγωνιά εάν η παραγγελία τους θα ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν να ρωτάνε εμένα και η ίδια να έχει εξαφανιστεί και να μην έχει δώσει ούτε μια απάντηση στους πελάτες της;;;» τονίζει μιλώντας στο in, η κα Χρυσούλα Δεμερτζή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μέλημα και των δύο πλευρών είναι η υπόθεση να λυθεί εξωδικαστικά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

