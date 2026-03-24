Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Η έκρηξη του Ριέρα για τον Γκέτσε που ανανεώνει στην 'Αϊντραχτ Φρανκφούρτης
Ποδόσφαιρο 24 Μαρτίου 2026, 08:15

Η έκρηξη του Ριέρα για τον Γκέτσε που ανανεώνει στην 'Αϊντραχτ Φρανκφούρτης

Πως ο Μάριο Γκέτσε έγινε, άθελά του, η αιτία της πρώτης κόντρας του Ριέρα με τους δημοσιογράφους ενώ ο 33χρονος μέσος συνεχίζει μέχρι το 2027 στην τωρινή ομάδα του

Τυπική υπόθεση θα πρέπει να θεωρείται η παραμονή του Μάριο Γκέτσε στην ‘Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. Ο 33χρονος διεθνής Γερμανός μέσος, που έχει πανηγυρίσει Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική της χώρας του, έχει συμφωνήσει σε όλα και σύμφωνα με το Sky Germany, η παραμονή του θα ανακοινωθεί τις ερχόμενες μέρες.

Το γερμανικό μέσο αναφέρει ότι η ‘Αϊντραχτ και ο Γκέτσε συμφώνησαν σε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο Γκέτσε μετακόμισε το 2022 από την Αϊντχόφεν και στο διάστημα αυτό έχει καταγράψει 148 συμμετοχές με τον σύλλογο, πετυχαίνοντας 12 γκολ και δίνοντας 18 ασίστ.

Ο Γκέτσε είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα στο ρόστερ της ‘Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, όμως με τον ‘Αλμπερτ Ριέρα, νέο προπονητή στον πάγκο της, δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες. Εδώ και τρεις αγωνιστικές παραμένει εκτός πλάνων και αποτέλεσε, άθελά του, την αιτία της πρώτης κόντρας του Ισπανού προπονητή με τους δημοσιογράφους.

Σα να μην έφτανε η ήττα της ομάδας της Φρανκφούρτης από τη Μάιντς, οι δημοσιογράφοι άρχισαν τις ερωτήσεις για τον παροπλισμό του καθώς ο Γκέτσε δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Πριν από τον αγώνα, ο Ριέρα δήλωσε στο DAZN ότι χρειαζόταν περισσότερες αμυντικές λύσεις και ως εκ τούτου κράτησε τον Ελίας Μπάουμ ως τη μόνη εναλλακτική επιλογή για την αμυντική γραμμή. Παράλληλα επαίνεσε τον επαγγελματισμό του Γκέτσε, φωτογραφίζοντας ότι αποδέχθηκε την απόφασή του.

«Ο Μάριο είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και ένα άτομο με σπουδαίο χαρακτήρα», εξήγησε ο Ισπανός πριν από τον αγώνα, προσθέτοντας ότι δεν γίνεται να παίζουν όλοι. «Ποιον να απομακρύνω; Ποιον;», είπε επίσης.

Η έκρηξη του Ριέρα ήρθε μετά την ήττα από τη Μάιντς. «Μου κάνατε μια ερώτηση, οπότε θα σας κάνω κι εγώ μία: ποιον παίκτη να αφαιρέσω από την ομάδα για να κάνω χώρο για τον Μάριο; Ποιον;» απάντησε ο τεχνικός της ‘Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ πρόσθεσε: «Μην μου το λες — πες το στον παίκτη που θα έμενε εκτός. «Όχι, Μπάουμι, δεν είσαι στην ομάδα». «Όχι, Όσκαρ, δεν είσαι στην ομάδα»».

Ο Ριέρα εξήγησε ότι οι τραυματισμοί αμυντικών τον ανάγκασαν σε αυτή τη συγκεκριμένη επιλογή: «Χρειαζόμουν αυτούς τους παίκτες. Δύο αμυντικοί είναι τραυματίες. Ποιος θα έπρεπε να είναι στον πάγκο αν όχι ο Μπάουμ; Αν μπορούσα να πάρω 21 παίκτες, ο Μάριο θα ήταν εκεί».

Και κατέληξε: «Δεν μπορούν όλοι να είναι στην ομάδα. Ο Μάριο είναι ένας φανταστικός επαγγελματίας και καταλαβαίνει ότι κάθε αγώνας είναι διαφορετικός. Ίσως επιστρέψει στην ομάδα για τον επόμενο αγώνα».

Κορυφαία ομάδα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»

Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από τους παίκτες που την ενδιαφέρουν σοβαρά είναι ο Μάικ Τζέιμς.

Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»

Η Εθνική στίβου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Τορούν και ο «ασημένιος» στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής έκανε δηλώσεις στο Ελ. Βενιζέλος - Οι επιδόσεις των αθλητών μας.

