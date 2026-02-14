Ο Άλμπερτ Ριέρα δεν… αστειεύεται – «Άργησες; Θα πληρώσεις και θα κάνεις και δουλειές»
Ο προπονητής της Άιντραχτ αποκάλυψε όσα είπε στους παίκτες του, σε περίπτωση που αργήσουν στην προπόνηση
Ο Άλμπερτ Ριέρα ανέλαβε πριν από λίγο καιρό την τεχνική ηγεσία της Άιντραχτ Φρανκφούρτης και δηλώνει έτοιμος ν’ ανταποκριθεί σ’ ένα μεγάλο στοίχημα της προπονητικής του καριέρας.
Ο Ισπανός, ο οποίος αγωνίστηκε μια χρονιά στον Ολυμπιακό, συμφώνησε με την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου και θέλει να επαναφέρει την ομάδα της Φρανκφούρτης στον δρόμο των επιτυχιών.
Ο Ριέρα ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός στις δηλώσεις που έκανε στους Γερμανούς δημοσιογράφους κι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η βαρύτητα που δίνει στην παρουσία των παικτών στην προπόνηση την σωστή ώρα.
Είναι προφανές, από τα όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός, πως δεν θέλει να βλέπει κανέναν παίκτη της ομάδας του να φτάνει με καθυστέρηση στην προπόνηση και φρόντισε μάλιστα να μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα από την πρώτη κιόλας στιγμή.
«Θέλω όλοι οι παίκτες να είναι στην ώρα τους στην προπόνηση, θέλω να μην υπάρχει καμιά καθυστέρηση. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό και ξεκαθάρισα ένα πράγμα στους παίκτες.
Άργησες να έρθεις στην προπόνηση; Οκ, αλλά θα πρέπει να υποστείς τις συνέπειες. Κι επειδή γνωρίζω ότι το πρόστιμο «πονάει» την τσέπη είναι δεδομένο πως θα υπάρχουν πρόστιμα για όσους καθυστερούν, αλλά θα πρέπει να κάνει κι άλλα πράγματα. Δεν θα πληρώσει μόνο το πρόστιμο, αυτό είναι σίγουρο και το είπα στα αποδυτήρια.
Οι παίκτες που θα καθυστερούν στην προπόνηση θα παραμένουν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και θα βοηθούν σε άλλες δουλειές.
Θα καθαρίζουν για παράδειγμα τα παπούτσια όλων των παικτών ή θα περνούν μια ώρα με τον αναλυτή αγώνων για να τον βοηθήσουν στην δουλειά του.
Κάποιος άλλος θα δουλέψει για μια ώρα με τον κηπουρό της ομάδας και θα φροντίσει τους αγωνιστικούς χώρους των γηπέδων στο προπονητικό κέντρο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ριέρα και οι δηλώσεις του νέου προπονητή της Άιντραχτ έγιναν θέμα στον γερμανικό Τύπο.
Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως οι παίκτες ενημερώθηκαν σχετικά για την τακτική που ακολουθεί, για όσους ποδοσφαιριστές καθυστερούν στην προπόνηση, αλλά δεν διευκρίνισε αν τα νέα… μέτρα αφορούν και τον ίδιο, σε περίπτωση που φτάσει αργοπορημένος σε κάποια προπόνηση της Άιντραχτ.
Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης νίκησε σήμερα εύκολα την Γκλάντμπαχ με 3-0, πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση και βρίσκεται στην έβδομη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Μπουντεσλίγκα με 31 πόντους.
