Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Ο Άλμπερτ Ριέρα δεν… αστειεύεται – «Άργησες; Θα πληρώσεις και θα κάνεις και δουλειές»
Ο προπονητής της Άιντραχτ αποκάλυψε όσα είπε στους παίκτες του, σε περίπτωση που αργήσουν στην προπόνηση

Spotlight

Ο Άλμπερτ Ριέρα ανέλαβε πριν από λίγο καιρό την τεχνική ηγεσία της Άιντραχτ Φρανκφούρτης και δηλώνει έτοιμος ν’ ανταποκριθεί σ’ ένα μεγάλο στοίχημα της προπονητικής του καριέρας.

Ο Ισπανός, ο οποίος αγωνίστηκε μια χρονιά στον Ολυμπιακό, συμφώνησε με την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου και θέλει να επαναφέρει την ομάδα της Φρανκφούρτης στον δρόμο των επιτυχιών.

Ο Ριέρα ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός στις δηλώσεις που έκανε στους Γερμανούς δημοσιογράφους κι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η βαρύτητα που δίνει στην παρουσία των παικτών στην προπόνηση την σωστή ώρα.

Είναι προφανές, από τα όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός, πως δεν θέλει να βλέπει κανέναν παίκτη της ομάδας του να φτάνει με καθυστέρηση στην προπόνηση και φρόντισε μάλιστα να μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα από την πρώτη κιόλας στιγμή.

«Θέλω όλοι οι παίκτες να είναι στην ώρα τους στην προπόνηση, θέλω να μην υπάρχει καμιά καθυστέρηση. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό και ξεκαθάρισα ένα πράγμα στους παίκτες.

Άργησες να έρθεις στην προπόνηση; Οκ, αλλά θα πρέπει να υποστείς τις συνέπειες. Κι επειδή γνωρίζω ότι το πρόστιμο «πονάει» την τσέπη είναι δεδομένο πως θα υπάρχουν πρόστιμα για όσους καθυστερούν, αλλά θα πρέπει να κάνει κι άλλα πράγματα. Δεν θα πληρώσει μόνο το πρόστιμο, αυτό είναι σίγουρο και το είπα στα αποδυτήρια.

Οι παίκτες που θα καθυστερούν στην προπόνηση θα παραμένουν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και θα βοηθούν σε άλλες δουλειές.

Θα καθαρίζουν για παράδειγμα τα παπούτσια όλων των παικτών ή θα περνούν μια ώρα με τον αναλυτή αγώνων για να τον βοηθήσουν στην δουλειά του.

Κάποιος άλλος θα δουλέψει για μια ώρα με τον κηπουρό της ομάδας και θα φροντίσει τους αγωνιστικούς χώρους των γηπέδων στο προπονητικό κέντρο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ριέρα και οι δηλώσεις του νέου προπονητή της Άιντραχτ έγιναν θέμα στον γερμανικό Τύπο.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως οι παίκτες ενημερώθηκαν σχετικά για την τακτική που ακολουθεί, για όσους ποδοσφαιριστές καθυστερούν στην προπόνηση, αλλά δεν διευκρίνισε αν τα νέα… μέτρα αφορούν και τον ίδιο, σε περίπτωση που φτάσει αργοπορημένος σε κάποια προπόνηση της Άιντραχτ.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης νίκησε σήμερα εύκολα την Γκλάντμπαχ με 3-0, πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση και βρίσκεται στην έβδομη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Μπουντεσλίγκα με 31 πόντους.

Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρικό ρεύμα: Ιστορικό χαμηλό στην τιμή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Ηλεκτρικό ρεύμα: Ιστορικό χαμηλό στην τιμή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

inWellness
inTown
Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…
On Field 13.02.26

Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…

Ενώ λήγει το συμβόλαιό του και τίποτα δεν είναι σίγουρο, ο Λανουά αποκάλυψε μελλοντικά σχέδια και τόνισε στους διαιτητές ότι από το καλοκαίρι και μετά θα γίνουν πολύ αυστηρά τα αγωνιστικά τεστ

Βάιος Μπαλάφας
Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία
Παναθηναϊκός 12.02.26

Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία

Η διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ στους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, μοιραία τον φέρνει στο επίκεντρο της κριτικής για την εικόνα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πολυαθλητικός σημαίνει…
On Field 12.02.26

Πολυαθλητικός σημαίνει…

Μέσα Φλεβάρη και ο Ολυμπιακός έπιασε πρώτα τους 340 τίτλους και έπειτα εξασφάλισε μια ακόμη παρουσία σε οκτάδα κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με 6/8 ενεργά τμήματα στην Ευρώπη...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας
On Field 10.02.26

Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας

Η διοίκηση της Νάπολι και ο δήμος της πόλης παίρνουν άμεσα μέτρα για το ιστορικό γήπεδο, μετά τις σοκαριστικές εικόνες στα social media, από το παιχνίδι των «παρτενοπέι» με την Τσέλσι για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)

Η μουσική κατά την διάρκεια της προπόνησης είναι απαραίτητη για τον Λιονέλ Μέσι και ένας από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες είναι ο Bad Bunny που προκάλεσε χαμό στο πρόσφατο Super Bowl. Η σχέση τους δεν μένει εκεί όμως...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa
Παράνομες παρακολουθήσεις 14.02.26

Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa

Η OFAC ήρε τις κυρώσεις από τη Σάρα Χάμου, που δικάζεται στην Ελλάδα για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τους Μερόμ Χαρπάζ και Αντρέα Γκαμπάτσι, που έχουν αναφερθεί πολλάκις στην ίδια δίκη. Οι ρόλοι που είχαν στην Intellexa

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πώς αλλάζει ο χάρτης στην απασχόληση: To 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί το 50% των μισθωτών
ΕΡΓΑΝΗ 14.02.26

Πώς αλλάζει ο χάρτης στην απασχόληση: To 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί το 50% των μισθωτών

Μπορεί στην Ελλάδα να κυριαρχούν αριθμητικά οι μικρές επιχειρήσεις, όμως η μισθωτή απασχόληση μετατοπίζεται στους μεγαλύτερους εργοδότες. Το 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί σχεδόν το 50% των μισθωτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Βόλος – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Βόλος – Άρης

LIVE: Βόλος – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Άρης για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Δουδωνής στον ΟΗΕ: Στη Δημοκρατία αναλώσιμοι αν χρειαστεί γίνονται οι πολιτικοί, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

Δουδωνής στον ΟΗΕ: Στη Δημοκρατία αναλώσιμοι αν χρειαστεί γίνονται οι πολιτικοί, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός

Κώδωνα κινδύνου για την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας, λόγω μιας σταδιακής διάβρωσης των δημοκρατικών θεσμών έκρουσε ο Παναγιώτης Δουδωνής από το βήμα του ΟΗΕ, μιλώντας για τον τριπλό ρόλο του Κοινοβουλίου ως forum αντιπροσώπευσης, λογοδοσίας και διαβούλευσης.

Σύνταξη
Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο

Νέα πρόσωπα στην αρχική 11άδα του Άρη Φρίντεκ και Κουαμέ στο σημερινό (14/2, 20.00) παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, ενώ εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Μορόν.

Σύνταξη
Γκάιντες και νταούλια ξεσήκωσαν το Παγκράτι – «Είναι Απόκριες, παίζουμε μουσική, χορεύουμε και τραγουδάμε»
Βίντεο 14.02.26

Γκάιντες και νταούλια ξεσήκωσαν το Παγκράτι – «Είναι Απόκριες, παίζουμε μουσική, χορεύουμε και τραγουδάμε»

Το ραντεβού των μουσικών ανανεώθηκε για την επόμενη ημέρα, με την υπόσχεση για ακόμα μεγαλύτερο κέφι. «Αύριο παίζουμε στο πιο φοβερό καρναβάλι. Το καρναβάλι του Μεταξουργείου!».

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ελβετία: Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη
Κόσμος 14.02.26

Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη, επιβεβαιώνει η Ελβετία

«Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες», ανακοίνωσε το ελβετικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία
Κόσμος 14.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν καθώς διαμαρτυρίες κατά των Ολυμπιακών Αγώνων και των ευρύτερων οικονομικών προβλημάτων στην Ιταλία συγκέντρωσαν χιλιάδες διαδηλωτές στο Μιλάνο

Σύνταξη
Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)
Μπάσκετ 14.02.26

Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)

Ο Άρης Betsson προηγήθηκε με 51-65 στο 28′, επέτρεψε όμως στη Μύκονο Betsson να επιστρέψει (71-71), όμως τελικά Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» τη νίκη για τον «Θεό του πολέμου» με 83-74.

Σύνταξη
Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 3-1: «Εξάποντο» οι Αγρινιώτες, βυθίζονται οι Πελοποννήσιοι
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 3-1: «Εξάποντο» οι Αγρινιώτες, βυθίζονται οι Πελοποννήσιοι

Ο Παναιτωλικός με «αστέρια» τους Ματσάν, Ρόσα και Μπάτζι πήρε το ντέρμπι παραμονής και προκάλεσε μπλακ άουτ στον Αστέρα. Γκολ για βραβείο Οσκαρ το 1-0 με τον Ματσάν

Σύνταξη
Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας
Πόνος 14.02.26

Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας

Aν περιμένετε κλασικές ρομαντικές ταινίες, δεν είμαι ο άνθρωπος σας. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο που παντρεύτει τη βία με τον έρωτα, είμαι. Δική σας η επιλογή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΕ: «Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα… χημικά» – Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα
Κόσμος 14.02.26

«Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα... χημικά» - Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα

Οι ανθοδέσμες που εισάγονται στην Ευρώπη διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ μολυσμένες, συχνά με χημικά που απαγορεύονται στην ΕΕ και στη Βρετανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια
Διεθνής Οικονομία 14.02.26

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια

Οι δαπάνες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δέχονται πίεση από την άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας τα σχέδια των καταναλωτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας
Opinion 14.02.26

Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας

Προστίθενται σε μια ήδη μακρά αλυσίδα γεγονότων, που συνθέτουν την εικόνα μιας σταδιακής αυταρχικής διολίσθησης, άρρηκτα δεμένης με την αντίληψη ότι κάθε έκφανση της δημόσιας και πολιτικής ζωής αποτελεί πεδίο μονομερούς ελέγχου.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
«Βιολάντα»: Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη – Τι αντιμετωπίζει μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου
Με χειροπέδες 14.02.26

Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» - Τι αντιμετωπίζει μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων προέβη νωρίτερα σήμερα σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα».

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

