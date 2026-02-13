Τα «καμπανάκια» του Ζάχοβιτς στον Ριέρα

Και οι δυο πέρασαν από τον Ολυμπιακό, αν και σε διαφορετικές αγωνιστικές περιόδους. Ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς την σεζόν 1999-2000 και ο ‘Αλμπερτ Ριέρα την περίοδο 2009-10. Οι δρόμοι τους έσμιξαν στην Σλοβενία, όπου ο Ισπανός Αλμπερτ Ριέρα εργάζεται ως προπονητής της Τσέλιε, η οποία αποτέλεσε και το σκαλοπάτι να μετακομίσει στην Bundesliga και συγκεκριμένα στην ‘Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. Με την ευκαιρία αυτή ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία όχι απλά να δώσει συμβουλές αλλά και να χτυπήσει το «καμπανάκι» στον Ριέρα για το τι θα βρει στη Γερμανία.

Αρχικά, ο Ζάχοβιτς ανέφερε τι δεν πρέπει να κάνει ο Ριέρα. «Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι το πρώτο του χαρακτηριστικό ως προπονητής, αλλά θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί και στους άλλους. Χτίζει μια ποδοσφαιρική ιδέα στην οποία μόλις προσαρμόζεται στον αντίπαλο. Αυτό δεν θα λειτουργήσει στη Γερμανία, επειδή η ‘Αϊντραχτ Φρανκφούρτης δεν θα το αντέξει», δήλωσε σε συνέντευξή του στην Arena Sport.

Ο Ζάχοβιτς, επίσης, προειδοποίησε τον Ριέρα ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο τιμωρεί την προβλεψιμότητα και ανταμείβει την ευελιξία και την φαντασία. «Μερικές φορές θα πρέπει να αντιδρά. Το γήπεδο είναι κρίσιμο και θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί στον αντίπαλο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μια συμβουλή του έχει να κάνει και με τα ΜΜΕ που ασκούν πίεση, τέτοιου είδους πίεση που ο Ριέρα δεν έχει εμπειρία, επειδή τα πράγματα στη Σλοβενία είναι αλλιώς. «Πρέπει να συνηθίσει στις ερωτήσεις και τις αντιερωτήσεις. Στη Σλοβενία, μερικές φορές μόνο ένας δημοσιογράφος ερχόταν στη συνέντευξη Τύπου και όλοι ήταν σιωπηλοί. Εκεί δεν θα είναι έτσι. Στη Γερμανία ζουν το ποδόσφαιρο και θα αντιμετωπίσει λογικές ερωτήσεις», υπογράμμισε ο Ζάχοβιτς.

Ο Ζάχοβιτς δεν έκρυψε ότι θέλει να πετύχει ο Ριέρα στον πάγκο της ‘Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. «Όλοι θέλουμε να πετύχει. Κατάγεται από τη Σλοβενία ​​και έχει μια σαφή ποδοσφαιρική ιδέα», δήλωσε ο Σλοβένος.

Έδωσε και συμβουλές στην Τσέλιε, την πρώην ομάδα του Ριέρα, για να ξεπεράσουν το σοκ της αποχώρησης του από την τεχνική ηγεσία: «Υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Ο αρχηγός πηγαίνει στα αποδυτήρια και στη συνέντευξη Τύπου και λέει ότι δεν ήμασταν καλοί μόνο λόγω του Ριέρα και τώρα θα το αποδείξουμε».