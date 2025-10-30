sports betsson
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Σχέδια για επαγγελματική Γυναικεία Bundesliga και επένδυση 100 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 30 Οκτωβρίου 2025 | 22:40

Σχέδια για επαγγελματική Γυναικεία Bundesliga και επένδυση 100 εκατ. ευρώ

Η πρόκριση της Εθνικής Γυναικών στον τελικό του Nations League ανέβασε τον πήχη καθώς η ομοσπονδία σχεδιάζει επαγγελματική Bundesliga

Βάιος Μπαλάφας
Σε τροχιά ανάπτυξης βρίσκεται το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Γερμανία και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανεβάζει όλο και πιο ψηλά τον πήχη. Η όρεξη άνοιξε με την πρόκριση της Εθνικής στον τελικό του Nations League Γυναικών με ισοπαλία 2-2 εναντίον της Γαλλίας και το εισιτήριο σφραγίστηκε με συνολικό σκορ 3-2.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η δημιουργία επαγγελματικής γυναικείας Bundesliga. Επίσης, η ΠΟ Γερμανίας ετοιμάζει επένδυση 100 εκατ. ευρώ και η απόφαση θα επικυρωθεί στη ΓΣ του Δεκεμβρίου.

Η Γερμανία θέλει να μιμηθεί την WSL της Αγγλίας και την Liga F της Ισπανίας. Δεν κρύβουν ότι αντιγράφουν τα μοντέλα από αυτές τις δυο λίγκες. Ηδη δρομολογείται η δημιουργία μιας νέας εταιρείας πρωταθλήματος, μιας κοινοπραξίας μεταξύ του εμπορικού βραχίονα της ΠΟ Γερμανίας και μιας νεοσύστατης ένωσης των συλλόγων της Γυναικείας Bundesliga. Η νέα εταιρία θα επιβλέπει τις λειτουργίες, το μάρκετινγκ και τη στρατηγική ανάπτυξη του πρωταθλήματος.

«Η Γυναικεία Bundesliga πρέπει να επαγγελματικοποιηθεί επειγόντως», επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΠΟ Γερμανίας Μπερν Νιούεντορφ στη Frankfurter Rundschau. Και πρόσθεσε: «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να σταθεί στα δικά της πόδια, οικονομικά, διαρθρωτικά αλλά και από άποψη προβολής». Ενώ η DFB Frauen-Bundesliga έχει δει μέτρια αύξηση στην προσέλευση και την εμβέλεια των μεταδόσεων, εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με την Αγγλία και την Ισπανία, σχεδόν σε κάθε κατηγορία δεδομένων.

Στόχος είναι η εταιρία να ξεκινήσει τη λειτουργία της έως το 2026, με τις ομάδες της Bundesliga να αναμένεται να συνεισφέρουν οικονομικά παράλληλα με τη χρηματοδότηση εκκίνησης της DFB. «Οι ίδιες οι ομάδες θα πρέπει επίσης να συνεισφέρουν σημαντικά», δήλωσε Μπερν Νιούεντορφ, τονίζοντας την κοινή ευθύνη για την επιτυχία του πρωταθλήματος.

Η επιδότηση των 100 εκατομμυρίων ευρώ θα στοχεύσει στις αναβαθμίσεις υποδομών και την εμπορική επέκταση. Επίσης, θα δοθεί βάρος στην στήριξη της Εθνικής ομάδας γυναικών.

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Κρίστιαν Βικ, χαιρέτισε τις μεταρρυθμίσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των εγχώριων ταλέντων στη Γερμανία. «Αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα αν θέλουμε το πρωτάθλημά μας να παραμείνει ανταγωνιστικό με την Αγγλία και τη Γαλλία», δήλωσε ο Βικ.

Η επιτυχία της Γερμανίας εντός γηπέδου ενισχύει μόνο αυτή την άποψη. Με τις Νικόλ Ανιόμι και Κλάρα Μπιλ να σκοράρουν στον ημιτελικό του Nations League εναντίον της Γαλλίας, η ομάδα του Βικ θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ισπανία σε έναν τελικό δύο αγώνων.

Markets
Νέα «ήθη» στην Ευρώπη… trading ομολόγων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί!

Νέα «ήθη» στην Ευρώπη… trading ομολόγων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί!

Business
HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο

Από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει ένα Χριστουγεννιάτικο πάρκο και φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς την περίοδο των εορτών

Βάιος Μπαλάφας
Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ
Μπάσκετ 30.10.25

Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA ενέκρινε ομόφωνα την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των Λέικερς στον Μαρκ Γουόλτερ, σε μία πώληση γιγαντιαίων διαστάσεων για τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύνταξη
Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!
CEV Champions League 30.10.25

Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο Μπέβερεν και και με νίκη 3-0 σετ προκρίθηκαν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών.

Σύνταξη
Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα που διαμορφώνονται με το νέο φορμάτ
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα με το νέο φορμάτ

Ο Άρης έχει 9 βαθμούς στο Κύπελλο, περιμένει τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης» κι είναι το χέρι του να διεκδικήσει τον τίτλο με αυξημένες πιθανότητες. Τα δεδομένα με το νέο φορμάτ της διοργάνωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Μέσι συνεχίζει το ποδόσφαιρο, αλλά ήδη σκέφτεται ως επιχειρηματίας και… ιδιοκτήτης ομάδας!
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο Μέσι συνεχίζει το ποδόσφαιρο, αλλά ήδη σκέφτεται ως επιχειρηματίας και… ιδιοκτήτης ομάδας!

Ο Λιονέλ Μέσι... προκάλεσε το MLS να αλλάξει τους οικονομικούς όρους του πρωταθλήματος, ζήτησε να καταργηθεί ή να... χαλαρώσει το Salary Cup και δείχνει έμπρακτα πως προετοιμάζει την επόμενη ημέρα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)

Οι φίλαθλοι της ομάδας γιόρτασαν τη μέρα που ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα συμπλήρωνε τα 65 έτη, μεταφέροντας άγαλμά του στους δρόμους της πόλης που αγάπησε και τον αγάπησε

Σύνταξη
Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μέχρι το τέλος της σεζόν. Το ντεμπούτο του θα γίνει ανήμερα των 128ων γενεθλίων της Γιούβε

Σύνταξη
Βραζιλία: «Συγκλονισμένος» ο πρόεδρος Λούλα με την πιο θανατηφόρα αστυνομική επιχείρηση
Κόσμος 31.10.25

Βραζιλία: «Συγκλονισμένος» ο πρόεδρος Λούλα με την πιο θανατηφόρα αστυνομική επιχείρηση

Συγκλονισμένος και τρομοκρατημένος από την βία δήλωσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, χωρίς ωστόσο να ασκήσει κριτική έναντι των δυνάμεων ασφαλείας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά
Οικονομία 30.10.25

ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά

Τα δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα θεωρούνται ενεργειακά φτωχά, ενώ το ένα στα τέσσερα είναι ενεργειακά ευάλωτο. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ και του ΕΜΠ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αντί για τον ένοχο αποκάλυψε… τι εσώρουχο φοράει: Αστυνομικός εμφανίστηκε νεγκλιζέ σε e-δικαστήριο
Βίντεο 30.10.25

Αντί για τον ένοχο αποκάλυψε… τι εσώρουχο φοράει: Αστυνομικός εμφανίστηκε νεγκλιζέ σε e-δικαστήριο

Αστυνομικός στο Ντιτρόιτ μπήκε σε virtual ακρόαση «ντυμένος υπηρεσιακά» μόνο από τη μέση και πάνω, με τον δικαστή να τον ρωτά: «Φοράτε παντελόνι, αξιωματικέ;»

Σύνταξη
Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία
Deutsche Welle 30.10.25

Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία

Η γρίπη των πτηνών εξαπλώνεται στη Γερμανία. Τρία κρατίδια προχώρησαν στη λήψη έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της. Πιθανή αύξηση τιμών σε αυγά και πουλερικά ενόψει γιορτών.

Σύνταξη
Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο

Από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει ένα Χριστουγεννιάτικο πάρκο και φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς την περίοδο των εορτών

Βάιος Μπαλάφας
Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν
Ελλάδα 30.10.25

Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν

Δράστης και θύμα από το Αφγανιστάν είχαν πολιτικές διαφορές σύμφωνα με καταθέσεις ομοεθνών τους στην Πάρο - Είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια μεταξύ τους πριν τη δολοφονία

Σύνταξη
Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες
Ελλάδα 30.10.25

Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες

Από τις αρμόδιες Αρχές δόθηκε διορία 24 ωρών να γίνει εκταφή των αποβλήτων που ενταφιάστηκαν παράνομα και να απομακρυνθούν μαζί με του υπόλοιπους τόνους

Σύνταξη
Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ
Μπάσκετ 30.10.25

Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA ενέκρινε ομόφωνα την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των Λέικερς στον Μαρκ Γουόλτερ, σε μία πώληση γιγαντιαίων διαστάσεων για τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύνταξη
Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!
CEV Champions League 30.10.25

Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο Μπέβερεν και και με νίκη 3-0 σετ προκρίθηκαν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών.

Σύνταξη
