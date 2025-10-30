Σχέδια για επαγγελματική Γυναικεία Bundesliga και επένδυση 100 εκατ. ευρώ

Σε τροχιά ανάπτυξης βρίσκεται το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Γερμανία και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανεβάζει όλο και πιο ψηλά τον πήχη. Η όρεξη άνοιξε με την πρόκριση της Εθνικής στον τελικό του Nations League Γυναικών με ισοπαλία 2-2 εναντίον της Γαλλίας και το εισιτήριο σφραγίστηκε με συνολικό σκορ 3-2.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η δημιουργία επαγγελματικής γυναικείας Bundesliga. Επίσης, η ΠΟ Γερμανίας ετοιμάζει επένδυση 100 εκατ. ευρώ και η απόφαση θα επικυρωθεί στη ΓΣ του Δεκεμβρίου.

Η Γερμανία θέλει να μιμηθεί την WSL της Αγγλίας και την Liga F της Ισπανίας. Δεν κρύβουν ότι αντιγράφουν τα μοντέλα από αυτές τις δυο λίγκες. Ηδη δρομολογείται η δημιουργία μιας νέας εταιρείας πρωταθλήματος, μιας κοινοπραξίας μεταξύ του εμπορικού βραχίονα της ΠΟ Γερμανίας και μιας νεοσύστατης ένωσης των συλλόγων της Γυναικείας Bundesliga. Η νέα εταιρία θα επιβλέπει τις λειτουργίες, το μάρκετινγκ και τη στρατηγική ανάπτυξη του πρωταθλήματος.

«Η Γυναικεία Bundesliga πρέπει να επαγγελματικοποιηθεί επειγόντως», επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΠΟ Γερμανίας Μπερν Νιούεντορφ στη Frankfurter Rundschau. Και πρόσθεσε: «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να σταθεί στα δικά της πόδια, οικονομικά, διαρθρωτικά αλλά και από άποψη προβολής». Ενώ η DFB Frauen-Bundesliga έχει δει μέτρια αύξηση στην προσέλευση και την εμβέλεια των μεταδόσεων, εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με την Αγγλία και την Ισπανία, σχεδόν σε κάθε κατηγορία δεδομένων.

Στόχος είναι η εταιρία να ξεκινήσει τη λειτουργία της έως το 2026, με τις ομάδες της Bundesliga να αναμένεται να συνεισφέρουν οικονομικά παράλληλα με τη χρηματοδότηση εκκίνησης της DFB. «Οι ίδιες οι ομάδες θα πρέπει επίσης να συνεισφέρουν σημαντικά», δήλωσε Μπερν Νιούεντορφ, τονίζοντας την κοινή ευθύνη για την επιτυχία του πρωταθλήματος.

Η επιδότηση των 100 εκατομμυρίων ευρώ θα στοχεύσει στις αναβαθμίσεις υποδομών και την εμπορική επέκταση. Επίσης, θα δοθεί βάρος στην στήριξη της Εθνικής ομάδας γυναικών.

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Κρίστιαν Βικ, χαιρέτισε τις μεταρρυθμίσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των εγχώριων ταλέντων στη Γερμανία. «Αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα αν θέλουμε το πρωτάθλημά μας να παραμείνει ανταγωνιστικό με την Αγγλία και τη Γαλλία», δήλωσε ο Βικ.

Η επιτυχία της Γερμανίας εντός γηπέδου ενισχύει μόνο αυτή την άποψη. Με τις Νικόλ Ανιόμι και Κλάρα Μπιλ να σκοράρουν στον ημιτελικό του Nations League εναντίον της Γαλλίας, η ομάδα του Βικ θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ισπανία σε έναν τελικό δύο αγώνων.