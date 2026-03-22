Μάιντς-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 2-1: Νίκη-ανάσα με γκολ στο 89’ οι γηπεδούχοι
Απομακρύνθηκε έξι βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη η Μάιντς, ενώ η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης δεν… βλέπει Ευρώπη. Τα δυο γκολ των γηπεδούχων πέτυχε ο Νέμπελ.
Ξέρανε την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης με γκολ στο 89’ η Μάιντς καθώς νίκησε 2-1 και πήρε νίκη-ανάσα. Η Μάιντς απομακρύνθηκε έξι βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη η Μάιντς, ενώ η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης δεν… βλέπει Ευρώπη καθώς είναι στο -6 από την έκτη Μπάγερ Λεβερκούζεν.
Η Μάιντς είχε οδηγό τον Πολ Νέμπελ που πέτυχε και δυο γκολ. Η γηπεδούχος ομάδα μπήκε στο γήπεδο με στόχο το γρήγορο γκολ και τα κατάφερε στο 6’ με σκόρερ τον Νέμπελ με κεφαλιά μετά από ασίστ του Μπέκερ. Όμως, η Αϊντραχτ ισοφάρισε στο 20’ με πλασέ του Μπράουν.
Η Αϊντραχτ είναι αυτή που είχε την κατοχή της μπάλας (70 % σε όλο το ματς), όμως δεν κατάφερε να σκοράρει πάνω από μια φορά. Ήταν και άτυχη, καθώς στο 61’ ο Σαϊμπί είχε κεφαλιά στο οριζόντιο δοκάρι του Μπατς. Ο Νέμπελ «χτύπησε» δεύτερη φορά στο 89’, καθώς πήρε το ριμπάουντ μετά την κεφαλιά του Βάιπερ και την απόκρουση του Τσέτερερ και πλάσαρε σε κενή εστία κάνοντας το τελικό 2-1.
ΜΑΪΝΤΣ: Μπατς, Ντα Κόστα, Πος, Κορ, Βίντμερ, Εμβουένε(69’ Φέρατσνιγκ), Λι(81’ Καβασάκι), Σανό, Νέμπελ, Τίετς(69’ Βάιπερ), Μπέκερ
ΑΪΝΤΡΑΧΤ: Τσέτερερ, Κόλινς(64’ Μπάουμ), Τεατέ, Αμεντά, Μπράουν(46’ Σκίρι), Ντόαν(79’ Ουζούν), Λάρσον, Σαϊμπί(79’ Κνάουφ), Μπαχόγια(58΄Αμαϊμουνί), Μπούρκαρντ, Καλιμουεντό
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής:
Παρασκευή, 20/3
Λειψία-Χοφενχάιμ 5-0
Σάββατο, 21/3
Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου 4-0
Βόλφσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 0-1
Χάιντενχαϊμ-Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-3
Κολωνία-Γκλάντμπαχ 3-3
Μπορούσια Ντόρτμουντ-Αμβούργο 3-2
Κυριακή, 22/3
Μάιντς-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1
Ζανκτ Πάουλι-Φράιμπουργκ (18:30)
Άουγκσμπουργκ-Στουτγκάρδη (20:30)
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (28ης) αγωνιστικής:
Σάββατο, 4/4
Λεβερκούζεν-Βόλφσμπουργκ (16:30)
Φράιμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)
Βέρντερ Βρέμης-Λειψία (16:30)
Γκλάντμπαχ-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Χοφενχάιμ-Μάιντς (16:30)
Αμβούργο-Άουγκσμπουργκ (16:30)
Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ (19:30)
Κυριακή, 5/4
Ουνιόν Βερολίνου-Ζανκτ Πάουλι (16:30)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Κολωνία (18:30)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις