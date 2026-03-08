Απομακρύνεται η Ευρώπη για την Άιντραχτ (0-0) – Νίκη «ανάσα» για τη Βέρντερ (1-4)

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι για την 25η αγωνιστική της Bundesliga χάνοντας κι άλλο έδαφος στην προσπάθεια που κάνει για να βγει στην Ευρώπη.

Στο 31′ ο Σινάνι είχε δοκάρι για τους γηπεδούχους. σε ένα ματς με λιγοστές καλές στιγμές και τους φιλοξενούμενους να απειλούν με Μπαχόγια και Μπούργκαρντ, αλλά να μην καταφέρνουν να σκοράρουν.

Πάρτι της Βέρντερ

Στο Βερολίνο η Βέρντερ πανηγύρισε δεύτερη σερί νίκη με το 4-1 επί της Ουνιόν, βγαίνοντας από την επικίνδυνη ζώνη. Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους που στο 19′ άνοιξαν το σκορ με πέναλτι του Κον. Δύο λεπτά μετά όμως ο Σάφερ αποβλήθηκε και τα πάντα άλλαξαν.

Στο 31′ ο Ντέμαν με σουτ έκανε το 1-1 και στο 35′ ο Πουέρτας με κεφαλιά από κόρνερ το 1-2. Στο 67′ ο Γκρουλ με ωραίο πλασέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-3 και ο Τσόβιτς στις καθυστερήσεις έγραψε το 1-4.

Τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 6/3

Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1

Σάββατο, 7/3

Φράιμπουργκ-Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-3

Μάιντς-Στουτγκάρδη 1-2

Λειψία-Άουγκσμπουργκ 2-1

Βόλφσμπουργκ-Αμβούργο 1-2

Χάιντενχαϊμ-Χόφενχαϊμ 1-4

Κολωνία-Μπορούσια Ντόρτμουντ 1-2

Κυριακή, 8/3

Ζανκτ Πάουλι-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0

Ουνιόν Βερολίνου-Βέρντερ Βρέμης 1-4

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (26η):

Παρασκευή, 13/3

Γκλάντμπαχ-Ζανκτ Πάουλι (21:30)

Σάββατο, 14/3

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Χόφενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Αμβούργο-Κολωνία (19:30)

Κυριακή, 15/3

Βέρντερ Βρέμης-Μάιντς (16:30)

Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου (18:30)

Στουτγκάρδη-Λειψία (20:30)