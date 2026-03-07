Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Αντίδραση για τους Βεστφαλούς μετά τη Μπάγερν

Αντέδρασε η Μπορούσια Ντόρτμουντ μια εβδομάδα μετά την ήττα από τη Μπάγερν στο Klassiker, καθώς πήρε νίκη με 2-1 στο «Ένερτζι Στάντιον» απέναντι στην Κολωνία με 2-1, στο τελευταίο χρονικά ματς του «Σαββάτου» από το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Αυτή ήταν η 16η νίκη για τους Βεστφαλούς που είναι δεύτεροι με 55 βαθμούς, ωστόσο απέχοντας 11 από τους πρωτοπόρους Βαυαρούς δεν έχουν ρεαλιστικές ελπίδες για το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον έχουν αέρα 6 βαθμούς από την 3η Χόφενχαϊμ και αισθάνονται ασφαλής για τη 2η θέση.

Από την άλλη η Κολωνία γνώρισε την 13η ήττα της σε 25 ματς και παρέμεινε στους 24 βαθμούς και είναι 13η.

Η Μπορούσια άνοιξε το σκορ νωρίς με τον Γκιρασί (17′), ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς στο 45’+2 αποβλήθηκε ο Σίμπσον-Πούσεϊ. Έτσι σκοράροντας στο πρώτο 15λεπτο του δεύτερο μέρους (60′ Μέιερ) ουσιαστικά «κλείδωσαν» τη νίκη.

Βεβαίως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν στο 88′ με τον Καμίνσκι, αλλά ως εκεί, καθώς το 2-1 για τη Ντόρτμουντ παρέμεινε ως τοπ φινάλε.

Πλέον, τα «κριάρια» μετά την εντός έδρας ήττα που γνώρισαν έμπλεξαν για καλά και στο εξής κάθε ματς που θα δίνουν έως το φινάλε (9 αγωνιστικές απομένουν) θα είναι κι ένας «τελικός» για την… επιβίωσή τους.

Κολωνία: Σβάμπε, Κράους (86′ Χάιντς), Φαν Ντεν Μπεργκ, Σίμπσον, Λουντ, Γιοχάνενσον (46′ Όζκατσαρ), Μάρτελ, Νιάνγκ (75′ Μάινα), Καμίνσκι, Ελ Μάλα (86′ Νόιμαν), Άτσε (86′ Μπίλτερ).

Μπορούσα Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Άντον, Σλότερμπεκ, Μπενσεμπαϊνί (82′ Σούλε), Ριέρσον (61′ Κόουτο), Ζάμπιτσερ, Ενμετσά (90’+1′ Μπέλινγκχαμ), Σβένσον, Μπάιερ (82′ Αντεγέμι), Μπραντ, Γκιρασί (61′ Σίλβα).

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της Bundesliga

Παρασκευή, 6/3

Μπάγερν -Γκλάντμπαχ 4-1

(33’ Ντίας, 45’+1’ Λάιμερ, 57’ πεν. Μουσιάλα, 79’ Τζάκσον – 89’ Μόχια)

Σάββατο, 7/3

Φράιμπουργκ-Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-3

(34′ Γκρίφο, 43′ Σουζούκι, 86′ Γκίντερ – 37′ Κοφανέ, 45+3′ Γκριμάλδο, 52′ Τεριέ)

Μάιντς-Στουτγκάρδη 1-2

(39′ Λι Τζε- Σουνγκ – 76′ Ντεμίροβιτς, 77′ Ουντάβ)

Λειψία-Άουγκσμπουργκ 2-1

(76′ Ντιομάντε, 90+2′ αυτ. Τσάβεζ – 39′ Φέλχαουερ)

Βόλφσμπουργκ-Αμβούργο 1-2

(22′ πεν. Έρικσεν – 33′ πεν. Βούσκοβιτς, 38′ πεν. Ντόμπε)

Χάιντενχαϊμ-Χόφενχαϊμ 1-4

(63′ Κέρμπερ – 26′, 45+1′ Πρας, 49′ Ασλάνι, 78′ Λεμπέρλ)

Κολωνία- Ντόρτμουντ 1-2

(88′ Καμίνσκι – 16′ Γκιρασί, 60′ Μπέιερ)

Κυριακή, 8/3

Ζανκτ Πάουλι-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Βέρντερ Βρέμης (18:30)

H βαθμολογία της Bundesliga σε 25 αγωνιστικές

Η επόμενη αγωνιστική (26η)

Παρασκευή, 13/3

Γκλάντμπαχ-Ζανκτ Πάουλι (21:30)

Σάββατο, 14/3

Λεβερκούζεν-Μπάγερν (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Ντόρτμουντ-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Χόφενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Αμβούργο-Κολωνία (19:30)

Κυριακή, 15/3

Βέρντερ Βρέμης-Μάιντς (16:30)

Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου (18:30)

Στουτγκάρδη-Λειψία (20:30)