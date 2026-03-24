Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 94-89: Οι Ισραηλινοί «φρέναραν» τους Τούρκους
Έκπληξη από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία «λύγισε» με 94-89 την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε και εξακολουθεί να ελπίζει στην είσοδό της στη 10άδα της Euroleague.
Μια πάρα πολύ σημαντική νίκη που την κρατά ζωντανή στο κυνήγι της δεκάδας που δίνει εισιτήριο για το πλέι ιν πήρε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία κατάφερε να επικρατήσει της Φενέρμπαχτσε στο Βελιγράδι με 94-89 στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Euroleague.
Το σύνολο του Όντεντ Κάτας είχε τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα (αν εξαιρέσουμε ένα μικρό σημείο στην πρώτη περίοδο), χτίζοντας μάλιστα και διψήφιες διαφορές σε δεύτερη και τρίτο δεκάλεπτο. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προσπάθησε να κάνει την αντεπίθεσή της στο φινάλε, όμως δεν είχε τις λύσεις. Έτσι οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στο 16-16, ενώ οι φιλοξενούμενοι είναι στο 23-10.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ρόμαν Σόρκιν με 19 πόντους, ενώ ο Τρε Κλαρκ πρόσθεσε άλλους 16 και ο Οσέι Μπρισέτ 14 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Νάντο Ντε Κολό, σε μια εμφάνιση από τα παλιά, είχε 26 πόντους, με τον Μετετζάν Μπιρσέν να έχει 14 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 25-20, 57-43, 72-66, 94-89
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Κάτας): Χόρντ 9 (9 ριμπάουντ), Κλάρκ 16 (3/6 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 8 ασίστ), Σάντος 10 (3/5 δίποντα), Λαβί 3, Γουόκερ 8, Σόρκιν 19 (8/11 δίποντα, 5 ριμπαόυντ, 3 ασίστ), Μπρισέτ 14 (4/5 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Ρέιμαν, Ντιμπαρτολομέο 5, Μπλατ 10 (8 ασίστ).
Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ, Μπίρσεν 14 (4/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπάλντουιν 9 (7 ασίστ), Χόρτον-Τάκερ 10 (4/5 δίποντα, 6 ασίστ), Μποστον, Ντε Κόλο 26 (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7/7 βολές), Μπιτίμ 5, Γιάντουνεν 2, Χολ 4, Σίλβα 10 (4/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Κόλσον 7, Μπιρτς 2.
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 94-89: Οι Ισραηλινοί «φρέναραν» τους Τούρκους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις