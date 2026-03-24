Μονακό – Μιλάνο 90-85: Επέστρεψε από το -12 και πέτυχε τρίτη σερί νίκη
Η Μονακό επέστρεψε από το -12 στην τέταρτη περίοδο, νίκησε με 90-85 το Μιλάνο και έκανε μεγάλο βήμα για τη δεκάδα, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Παναθηναϊκό.
«Χτίζει» σερί και… βλέπει δεκάδα η Μονακό! Παρότι βρέθηκαν στο -12 (63-75) στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, οι Μονεγάσκοι, που παρατάχθηκαν με μόλις εννιά παίκτες και χωρίς τον Μάικ Τζέιμς, πήραν σπουδαία νίκη με 90-85 επί της Αρμάνι Μιλάνο για την 33η αγωνιστική της Euroleague.
Αυτή ήταν η τρίτη σερί επικράτηση για την πρώην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που έβαλε έξτρα πίεση στον Παναθηναϊκό.
Πρώτος σκόρερ για τη Μονακό ήταν ο Ντιαλό που είχε 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, αλλά κορυφαίος ήταν ο Οκόμπο με 16 πόντους και 13 ασίστ. Για το Μιλάνο κορυφαίος ήταν ο Σιλντς με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ ενώ 16 πόντους με 6 ριμπάουντ είχε ο Λεντέι.
Oι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα και είχαν το προβάδισμα με διψήφιες διαφορές (13-25, 10′), αλλά με αντεπίθεση διαρκείας η Μονακό προηγήθηκε με 39-36 στο 18′. Η τρίτη περίοδος ανήκε στην Αρμάνι που επανέκτησε διψήφια διαφορά και όλα έδειχναν ότι θα έφτανε εύκολα στη νίκη.
Προηγήθηκε με +9 (63-75, 31′) στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, αλλά οι εννιά… ηρωικοί παίκτες της Μονακό, δεν είχαν πει την τελευταία λέξη. Με εκπληκτικό επιμέρους 18-4 γύρισαν το παιχνίδι με 86-82 ακριβώς 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και έφτασαν στη νίκη με 90-85.
Τα δεκάλεπτα: 13-25, 45-48, 63-73, 90-85
