Μονακό: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Μίροτιτς ενόψει Παναθηναϊκού

Ο Νίκολα Μίροτιτς αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις με τη Μονακό μετά τον τραυματισμό του στο πέλμα, όπως ανακοίνωσε ο τεχνικός των Μονεγάσκων, Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι.

Ο Μαυροβούνιος φόργουορντ προπονήθηκε τη Δεύτερα, ενώ σύντομα αναμένεται να ενσωματωθεί και στις ομαδικές προπονήσεις, όπως ανέφερε ο Μαρκοϊσβίλι.

Τι ανέφερε ο Μαρκοϊσβίλι για την επιστροφή του Μίροτιτς

«Ο Νίκολα προπονήθηκε τη Δευτέρα, αλλά δεν είναι έτοιμος ακόμη. Η αποκατάστασή του πηγαίνει καλά και σύντομα θα μπορέσει να μπει σε κανονικές προπονήσεις με επαφές».

Τι ισχύει ενόψει Παναθηναϊκού

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ιατρικό επιτελείο εξετάζει προσεκτικά τον τραυματισμό του Μίροτιτς, ούτως ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω ζημιά και να γίνει σωστή δουλειά στο κομμάτι της αποκατάστασης.

Από εκεί και πέρα, στο επιτελείο της Μονακό είναι αισιόδοξοι ότι ο Μίροτιτς θα καταφέρει να δώσει το «παρών» στον εκτός έδρας αγώνα της Μονακό στο Telekom Center Athens την Παρασκευή (27/3), κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Πρόκειται για μία κρίσιμη περίοδο για τη Μονακό, καθώς βρίσκεται στην έβδομη θέση με ρεκόρ 18-14 και διεκδικεί την είσοδό της στα playoffs, αντιμετωπίζοντας αρκετά προβλήματα τραυματισμού αλλά και εξωαγωνιστικά ζητήματα.