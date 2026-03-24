ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη

Επίθεση στον Γιώργο Φλωρίδη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για τις δικαιολογίες του υπουργού Δικαιοσύνης ως προς την εικόνα χάους που παρουσίαζε η αίθουσα στη δίκη για τα Τέμπη, στην Λάρισα.

Η Κουμουνδούρου, αφού αναφέρει πως «μια λέξη αρμόζει στη χθεσινή εικόνα που παρουσίαζε η αίθουσα στη δίκη του εγκλήματος των Τεμπών: ‘Ντροπή’», τονίζει χαρακτηριστικά πως «ο κ. Φλωρίδης επιχειρεί κυνικά να κάνει ‘damage control’ για τον εαυτό του. Και τι δεν ακούσαμε από τον υπ. Δικαιοσύνης, που πήρε σβάρνα απ’ το πρωί τηλεοράσεις και ραδιόφωνα: ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα αλλά έφταιγε η ταξιθεσία, ότι πήγαν συγγενείς και κάθισαν στις θέσεις των δικηγόρων, ότι ‘κάποιοι’ κατέβαζαν τους διακόπτες, ότι, ότι…΄».

«Η προσπάθειά του να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία»

«Ξέρουμε ότι ο κ. Φλωρίδης μπορεί να πει οτιδήποτε για να δικαιολογήσει την ανεπάρκειά του. Ξέρουμε, ακόμη καλύτερα, γιατί το έχει αποδείξει επανειλημμένα, ότι δεν αναλαμβάνει ποτέ καμιά από τις ευθύνες που του αναλογούν», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, διαμηνύοντας πως «η προσπάθειά του να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Όπως καταδικασμένη είναι και η απόπειρά του να ‘βγει λάδι’ δια των επιθέσεων σε συγγενείς και συνηγόρους».

Για να καταλήξει πως «αποτελεί, εν τέλει, προσβολή στη μνήμη των θυμάτων, από έναν υπουργό που αποδεικνύεται και πάλι κατά πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Να τον χαίρεται ο κ. Μητσοτάκης».