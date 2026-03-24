Και ερευνητής και δικηγόρος – Μπορεί η ΑΙ να βάλει τάξη στη Δικαιοσύνη;

Δύο ημέρες αφότου υποβλήθηκε σε περίπλοκη καρδιοχειρουργική επέμβαση στα Μίντλαντς της Αγγλίας, ένας άνδρας περίπου εβδομήντα ετών επιδεινώθηκε απροσδόκητα και πέθανε.

Όπως απαιτήθηκε, το νοσοκομείο παρέπεμψε την υπόθεση σε ιατροδικαστή. Για την οικογένεια του άνδρα, η προτεραιότητα ήταν να κατανοήσουν τι είχε πάει στραβά. Για τον δικηγόρο τους, τον δικηγόρο κλινικής αμέλειας Άντονι Σίαρλ, αυτό σήμαινε να θέσει δύσκολα, εξαιρετικά τεχνικά ερωτήματα.

Όταν ο ιατροδικαστής απέρριψε το αίτημά του για ανεξάρτητη έκθεση εμπειρογνωμόνων, ο Σίαρλ στράφηκε σε μια απροσδόκητη πηγή αρωγής. την τεχνητή νοημοσύνη.

«Οι οικογένειες θέλουν απαντήσεις», είπε στους Financial Times. «Η χρήση του ChatGPT με βοήθησε να επικεντρωθώ στις τεχνικές πτυχές της χειρουργικής επέμβασης και να καλύψω κενά όπου δεν ήταν διαθέσιμη η συμβολή ειδικών».

Ο Σίαρλ είναι προσεκτικός ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Δεν εισάγει δεδομένα πελατών και ελέγχει όλα όσα παράγει το σύστημα. Παρόλα αυτά, η προσέγγισή του τον καθιστά μέρος μιας μικρής αλλά αυξανόμενης ομάδας δικηγόρων που φέρνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ένα από τα πιο παραδοσιακά επαγγέλματα της Βρετανίας.

Σε όλο το πιεσμένο δικαστικό σύστημα της Αγγλίας, η Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσιάζεται όλο και περισσότερο ως λύση σε χρόνια προβλήματα

Οι πιθανές εφαρμογές στην δικαιοσύνη είναι ευρείες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βοηθήσει τους γραμματείς στη διαχείριση ημερολογίων και αμοιβών, να βοηθήσει στη σύνταξη νομικών επιχειρημάτων ή να υποστηρίξει την προετοιμασία υποθέσεων. Ο Σίαρλ έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, αναπτύσσοντας τα δικά του εργαλεία – συμπεριλαμβανομένης μιας εφαρμογής που υπολογίζει τις ζημίες σε υποθέσεις κλινικής αμέλειας αναλύοντας αναλογιστικά δεδομένα και βελτιώνοντας τις εκτιμήσεις με βάση παράγοντες όπως η ηλικία και το χαμένο εισόδημα.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ένα αρχαίο επάγγελμα

Το έργο του τον έχει επίσης ωθήσει να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο διέπεται η Τεχνητή Νοημοσύνη στην νομική πρακτική. «Πρόκειται για ένα αρχαίο επάγγελμα», λέει. «Η αλλαγή τείνει να είναι σταδιακή».

Ωστόσο, η αλλαγή έρχεται. Σε όλο το πιεσμένο δικαστικό σύστημα της Αγγλίας, η Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσιάζεται όλο και περισσότερο ως λύση σε χρόνια προβλήματα – από τις εκκρεμότητες των δικαστηρίων έως τις διοικητικές ανεπάρκειες. Τα κυβερνητικά σχέδια μεταρρύθμισης περιλαμβάνουν τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τον προγραμματισμό υποθέσεων, τη μετάφραση και τη μεταγραφή, ενώ οι υπουργοί έχουν χαρακτηρίσει τα πιλοτικά προγράμματα ως δυνητικά «game changers».

Για δικηγόρους, η ελκυστικότητα είναι πρακτική. Εκεί που κάποτε οι πολύπλοκες ιατρικές διαδικασίες απαιτούσαν ώρες έρευνας μέσω μηχανών αναζήτησης και βίντεο, τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης παρέχουν πλέον ταχύτερες, πιο στοχευμένες πληροφορίες. Συστήματα που ενσωματώνουν ιατρικές βάσεις δεδομένων του επιτρέπουν να σαρώνει κλινικές μελέτες και να βελτιώνει τις ανακρίσεις των εμπειρογνωμόνων μαρτύρων.

Τα αποτελέσματα, λέει, είναι αισθητά. «Μερικοί ειδικοί εντυπωσιάζονται περισσότερο από τα ερωτήματα», σημειώνει.

Παρά τον ενθουσιασμό, όμως, ο νομικός τομέας παραμένει επιφυλακτικός. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει μια λέξη-κλειδί, συζητείται ευρέως αλλά υιοθετείται άνισα. Πολλές εταιρείες πειραματίζονται με νέα εργαλεία, ωστόσο λίγες τα έχουν ενσωματώσει πλήρως στις δραστηριότητές τους.

«Υπάρχουν πολλές συζητήσεις, αλλά περιορισμένα στοιχεία για πραγματική αναστάτωση», είπε στους FT παρατηρητής του κλάδου. «Κανείς δεν ξέρει ακόμη πού οδηγεί αυτό».

Δικηγορικές εταιρείες αναπτύσσουν πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης

Παρόλα αυτά, οι επενδύσεις επιταχύνονται. Οι δικηγορικές εταιρείες αναπτύσσουν πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης, ενθαρρύνοντας τους δικηγόρους να τις χρησιμοποιούν στην έρευνα και τη σύνταξη νομοσχεδίων και προωθώντας τα κέρδη αποδοτικότητας για τους πελάτες. Ορισμένες μάλιστα αναδιαρθρώνονται εν αναμονή του αυτοματισμού.

Ταυτόχρονα, οι κίνδυνοι γίνονται ολοένα και πιο ξεκάθαροι. Τα δικαστήρια έχουν ήδη ασχοληθεί με υποθέσεις που αφορούν κατασκευασμένες νομικές αναφορές που συνδέονται με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, προκαλώντας προειδοποιήσεις από τους δικαστές σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην ακεραιότητα του δικαστικού συστήματος.

Η υιοθέτηση αυξάνεται παρόλα αυτά. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι περίπου οι μισοί δικηγόροι χρησιμοποιούν πλέον την Τεχνητή Νοημοσύνη με κάποια ιδιότητα – διπλάσιο ποσοστό από ό,τι πριν από μόλις δύο χρόνια – αν και μόνο μια μικρή μειοψηφία την έχει ενσωματώσει πλήρως στην πρακτική της.

Για τον Σίαρλ, η αξία έγκειται λιγότερο στην νομική ανάλυση και περισσότερο στην κατανόηση των τεχνικών λεπτομερειών που στηρίζουν τις υποθέσεις του. «Ο ίδιος ο νόμος συχνά έχει διευθετηθεί», λέει. «Αυτό που έχει σημασία είναι το φάρμακο – τα επιχειρήματα γύρω από τη διάγνωση, τη θεραπεία και τα αποτελέσματα».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, πιστεύει, είναι ήδη ικανή να αμφισβητήσει την επαγγελματική κρίση. Αλλά δεν μπορεί να την αντικαταστήσει.

«Το νομικό σύστημα αφορά τελικά τους ανθρώπους», λέει. «Χρειάζεστε ακόμα ανθρώπινη κρίση – και ανθρώπινη ενσυναίσθηση – για να πάρετε την τελική απόφαση».

Πηγή: OT.gr