Πώς ένας νεαρός δικηγόρος δημιούργησε μια AI startup αξίας 5 δισ.

Η startup Harvey αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση στον θαυμαστό κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για μία εταιρεία «νομικής τεχνητής νοημοσύνης» η οποία ιδρύθηκε μόλις το 2022 ως μια ιδέα του Γουίνστον Γουάινμπεργκ, πρώην δικηγόρου που συμπλήρωσε τα 30 χρόνια μόλις πέρυσι, και του φίλου του και πρώην ερευνητή της DeepMind, Γκέιμπ Περέιρα.

Μέσα στην τριετία ύπαρξής της η Harvey έχει αναπτυχθεί από τον αρχικό της πελάτη σε περισσότερους από 500, μεταξύ των οποίων μερικές από τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία και επιχειρήσεις στον κόσμο, με ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα της τάξης των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μάλιστα, η νεοφυής επιχείρηση αποτιμήθηκε σε 5 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης τον Ιούνιο, υπό την κοινή ηγεσία της αμερικανικής εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων Kleiner Perkins και της επενδυτικής εταιρείας Coatue, με κεφάλαια που προήλθαν επίσης από την OpenAI και τη Sequoia.

Επιτάχυνση εργασιών

Όπως συμβαίνει σε κάθε κλάδο, η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει η λέξη-κλειδί και για τον νομικό τομέα, καθώς οι δικηγόροι και οι ειδικοί της τεχνολογίας διαβλέπουν την ευκαιρία να εξαλείψουν ορισμένες από τις διαδικαστικές πτυχές της εργασίας τους. Ωστόσο, η ευαισθησία γύρω από τα δεδομένα σε συνδυασμό με την αποστροφή των δικηγόρων προς τον κίνδυνο έχουν επιβραδύνει τις σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δυναμικό — ή στους λογαριασμούς των πελατών.

Η Harvey είναι μία από τις λίγες εταιρείες που κατάφερε να ξεχωρίσει μετά την απόκτηση του αρχικού της πελάτη, της δικηγορικής εταιρείας A&O Shearman. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) για να επιταχύνει εργασίες όπως την αναθεώρηση εγγράφων και τη νομική έρευνα, με στόχο να απελευθερώσει τους δικηγόρους ώστε να μπορούν να ασχοληθούν με πιο σύνθετες εργασίες.

Εκτός από δικηγορικές εταιρείες, έχουν επίσης υπογράψει συμβόλαια με εσωτερικά νομικά τμήματα εταιρειών και εσωτερικά τμήματα συμμόρφωσης όπως η ομάδα ιδιωτικών κεφαλαίων KKR και η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Bridgewater Associates.

«Δεν νομίζω ότι η χρέωση ανά ώρα (ένας συνήθης τρόπος ανοιβής στις νομικές φίρμες) θα εξαφανιστεί τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια», δήλωσε στους Financial Times ο Γουάινμπεργκ, για να προσθέσει «νομίζω ότι αυτό που θα συμβεί είναι ότι πολλές εργασίες θα μετατραπούν σε σταθερή αμοιβή και τότε νομίζω ότι η χρεώσιμη ώρα για τους υψηλού επιπέδου συνεργάτες θα παραμείνει η ίδια».

Οι υποστηρικτές της Harvey

Η Harvey πήρε το όνομά της από τον Χάρβεϊ Σπέκτερ, τον εμβληματικό χαρακτήρα της τηλεοπτικής σειράς Suits, αλλά και από το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, και για τους υποστηρικτές της προσφέρει έναν τρόπο να αξιοποιήσουν τα έσοδα δισεκατομμυρίων των μεγαλύτερων δικηγορικών γραφείων του κόσμου, όπου οι κορυφαίοι εταίροι μπορούν να κερδίζουν μισθούς που φτάνουν τα δεκάδες εκατομμύρια.

Ο Πατ Γκρέιντι, εταίρος της Sequoia, επενδυτή της Harvey, δήλωσε ότι ήταν «εκπληκτικό… το πόσο γρήγορα [η Harvey] έγινε ο αξιόπιστος εταίρος» στον κλάδο. «Αν είστε εταίρος σε μια δικηγορική εταιρεία και συγκρίνετε την Harvey με έναν συνεργάτη τρίτου έτους, θα δείτε ότι η Harvey αποδίδει καλύτερα και γρηγορότερα», δήλωσε ο Γκρέιντι. «Κάνει τους δικηγόρους πολύ πιο παραγωγικούς».

Φούσκα της Silicon Valley;

Ωστόσο, δεν είναι όλοι οπαδοί της Harvey και των όσων προσφέρει. Μια γρήγορη ματιά στα φόρουμ του Reddit, αναφέρουν οι Financial Times, αποκαλύπτει κριτικές όπως «η Harvey είναι μια φούσκα της Silicon Valley που μπέρδεψε την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος με την ανάλυση αρχείων PDF» και κατηγορίες ότι η διαφημιστική εκστρατεία γύρω από την εταιρεία μοιάζει με το παραμύθι «Ο βασιλιάς είναι γυμνός».

Οι περισσότερες κριτικές επικεντρώνονται στην ιδέα ότι η Harvey προσφέρει ελάχιστα περισσότερα από το ChatGPT, το οποίο αποτελεί τη βάση της τεχνολογίας του.

Εκπρόσωπος της Harvey δήλωσε: «Αυτό που διαφοροποιεί την Harvey στην αγορά είναι ότι έχουμε σχεδιαστεί ειδικά για νομικές υπηρεσίες και, συγκεκριμένα, η πολλαπλών μοντέλων προσέγγισή μας, η δυνατότητα μαζικής μεταφόρτωσης εγγράφων και η δέσμευσή μας για την ασφάλεια των επιχειρήσεων είναι τρεις από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι πελάτες μας προτιμούν έναντι των λύσεων για καταναλωτές ή άλλων εργαλείων».

Μάλιστα, η εταιρεία έκανε γνωστό ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης κοστίζει «κατά μέσο όρο μερικές εκατοντάδες δολάρια ανά άτομο ανά μήνα».

Harvey και ανταγωνισμός

Πάντως, η Harvey δεν είναι η μόνη που αγωνίζεται να γίνει η λύση τεχνητής νοημοσύνης στον νομικό κλάδο. Αντίστοιχα εργαλεία προσφέρουν η Luminance, που ιδρύθηκε το 2015 και υποστηρίχθηκε από τον αείμνηστο Βρετανό επιχειρηματία τεχνολογίας Μάικ Λιντς, τη σουηδική Legora, τον «χώρο εργασίας τεχνητής νοημοσύνης για δικηγόρους», και τη γερμανική Noxtua, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία CMS.

Ωστόσο, ο συνδυασμός των κορυφαίων επενδυτών της και της έγκαιρης εισόδου της στην αγορά σημαίνει ότι η αποτίμηση της Harvey είναι πάνω από επτά φορές μεγαλύτερη από αυτή της Legora, της πλησιέστερης ανταγωνίστριας της.

Η εταιρεία ενδέχεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο στο μέλλον, δήλωσε στους FT ο Γουάινμπεργκ, αλλά ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει ανεξάρτητος στο άμεσο μέλλον.

Η Harvey συνήψε φέτος συνεργασία με την LexisNexis, ένα από τα μεγαλύτερα αποθετήρια νομικών δεδομένων, με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων όπως αιτήσεις απόρριψης και αιτήσεις για συνοπτική κρίση για δικηγόρους.

Η εταιρεία ανοίγει επίσης γραφείο στην Αυστραλία αυτό το μήνα και στο Τορόντο τον Οκτώβριο, και σχεδιάζει να αποκτήσει παρουσία στη Γερμανία και την Ινδία, παράλληλα με τις βάσεις της στο Λονδίνο, το Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη.

Ο Γουάινμπεργκ δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την ταχεία επιτάχυνση της καριέρας του: «Στο τέλος του έτους, όταν τα πράγματα είναι λίγο πιο ήσυχα, πάντα έχω μια στιγμή που αναρωτιέμαι “τι συμβαίνει;”», είπε. «Μου αρέσει να λέω ότι πρέπει να προχωράμε πολύ, πολύ γρήγορα — αλλά στην πραγματικότητα να μην καταστρέφουμε τα πράγματα».

Πηγή: ot.gr