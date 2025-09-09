newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κύμα επενδύσεων σε ευρωπαϊκές αμυντικές startups
Διεθνής Οικονομία 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:49

Κύμα επενδύσεων σε ευρωπαϊκές αμυντικές startups

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι φόβοι για τη σχέση ασφαλείας των ΗΠΑ οδηγούν σε κύμα χρηματοδότησης VC

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Spotlight

Οι επενδύσεις στις ακμάζουσες νεοσύστατες επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας της Ευρώπης έχουν αυξηθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων εγκαταλείπουν την προηγούμενη προσοχή και επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις στρατιωτικών εφαρμογών.

Οι εταιρείες του κλάδου έχουν συγκεντρώσει 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αρχές του 2022, συμπεριλαμβανομένων 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους, από μόλις 30 εκατομμύρια ευρώ το 2020 και 150 εκατομμύρια ευρώ το 2021, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τους Financial Times από την PitchBook.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν την τελευταία απόδειξη της έντασης της επενδυτικής όρεξης για το κύμα νέων εταιρειών που αναπτύσσουν τα πάντα, από μη επανδρωμένα μίνι υποβρύχια και αυτόνομα drones μέχρι «βιορομποτικές» κατσαρίδες.

Η Ευρώπη διαθέτει πλέον τρεις νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της άμυνας με αποτίμηση «μονόκερου» άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ: τους κατασκευαστές drones Helsing, Quantum Systems και Tekever.

Αρκετά στελέχη VC δήλωσαν ότι υπήρξε μια ριζική αλλαγή στο ενδιαφέρον των επενδυτών για την αμυντική τεχνολογία μετά τη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο, όταν μια μαχητική ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς προκάλεσε ανησυχία ότι η μακροχρόνια ευθυγράμμιση της Αμερικής με την Ευρώπη απειλείται.

Η ευρωπαϊκή άμυνα αναδιοργανώνεται

Τη στιγμή εκείνη «υπήρχαν μόνο μια χούφτα Ευρωπαίων επενδυτών επιχειρηματικών κεφαλαίων που ειδικεύονταν στην αμυντική τεχνολογία», δήλωσε στους Ft ο Μίκολα Φίρλετζ, συνιδρυτής και γενικός εταίρος της εταιρείας VC Expeditions Fund. «Τώρα φτάνουμε στο σημείο όπου αυτά τα funds πρώτης κατηγορίας αναγνωρίζουν την αμυντική τεχνολογία ως βιώσιμη ευκαιρία».

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις με έδρα τη Γερμανία έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μερίδιο της χρηματοδότησης VC. Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία μετά τις ΗΠΑ και έχει εξαπολύσει απεριόριστο δανεισμό για τη χρηματοδότηση της άμυνας τα επόμενα χρόνια.

Εξέχοντες Γερμανοί παίκτες όπως η Helsing έχουν εξασφαλίσει τη μερίδα του λέοντος, αλλά χρήματα έχουν εισρεύσει και σε άλλους, συμπεριλαμβανομένης της Swarm Biotactics.

Η εταιρεία, η οποία αναπτύσσει ελεγχόμενες ζωντανές κατσαρίδες εξοπλισμένες με μικρο-σακίδια πλάτης που μπορούν να διεξάγουν κρυφά επιτήρηση στα πιο απρόσιτα μέρη, δήλωσε τον Ιούνιο ότι είχε συγκεντρώσει 13 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση πρώιμου σταδίου, με τον τελευταίο γύρο να υποστηρίζεται από επενδυτές από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης αρχίσει να προσελκύει περισσότερη προσοχή, με αρκετές νεοσύστατες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Tekever και Stark, που κατασκεύασαν επιθετικά drones, να δεσμεύονται να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις παραγωγής στη χώρα. Οι νεοσύστατες τεχνολογικές επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν επίσης έντονα στην κορυφαία εμπορική έκθεση όπλων αυτής της εβδομάδας στο Λονδίνο.

Η Ράνα Γιάρεντ, συνεργάτης της Balderton Capital, χορηγού της Quantum Systems, δήλωσε στους FT ότι υπάρχει «κίνηση προς την Ευρώπη να συμμετάσχει περισσότερο στην ασφάλειά της… Αυτή είναι, νομίζω, η πορεία των επόμενων 10 ετών».

Η Ουκρανία παραμένει η πρωτεύουσα των drones του δυτικού κόσμου με μια ακμάζουσα εγχώρια σκηνή νεοσύστατων επιχειρήσεων. Ξένες εταιρείες έχουν επίσης συρρεύσει στη χώρα, προσφέροντας την τεχνολογία τους στις ένοπλες δυνάμεις της, ενώ παράλληλα αγκαλιάζουν τη δυνατότητα να τη δοκιμάσουν στο πεδίο της μάχης.

«Ένα από τα πραγματικά σημαντικά πράγματα σε αυτόν τον χώρο είναι η πρακτική ανατροφοδότηση έναντι της θεωρητικής ανάπτυξης», δήλωσε η Γιάρεντ, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες που είναι πιθανό να αναδειχθούν νικητές ήταν «αυτές που είναι σε θέση να βρίσκονται πρακτικά στη δράση. Σήμερα αυτό σημαίνει ότι θα δοκιμαστούν στο πεδίο στην Ουκρανία».

Οι σημαντικότερες εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας για τις οποίες μιλούν οι Ευρωπαίοι επενδυτές φέτος:

Helsing

Μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, η Helsing έχει καθιερωθεί ως η πιο εξέχουσα νέα εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας στην Ευρώπη. Η επιχείρηση αποτιμήθηκε πρόσφατα στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε έναν γύρο με επικεφαλής την επενδυτική ομάδα Prima Materia του ιδρυτή του Spotify, Ντάνιελ Εκ.

Συνιδρυμένη από έναν επιχειρηματία βιντεοπαιχνιδιών, έναν πρώην αξιωματούχο του γερμανικού υπουργείου Άμυνας και έναν ερευνητή τεχνητής νοημοσύνης, η Helsing ξεκίνησε εστιάζοντας σε λογισμικό για την παρακολούθηση δεδομένων πεδίου μάχης.

Αλλά τον τελευταίο χρόνο έχει κατασκευάσει drones κρούσης για την Ουκρανία, αγόρασε τον γερμανικό κατασκευαστή αεροσκαφών Grob (ο οποίος είχε το δικό του αεροδρόμιο) και αποκάλυψε σχέδια για την κατασκευή αυτόνομων υποβρυχίων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Stark

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο κατασκευαστής αναγνωριστικών drones Quantum Systems με έδρα το Μόναχο ήθελε να προχωρήσει στην παραγωγή θανατηφόρων όπλων, αλλά η ιδέα αντιτάχθηκε από ορισμένους επενδυτές.

Ο συνιδρυτής και πρώην αξιωματικός του γερμανικού στρατού Φλόριαν Ζάιμπελ ίδρυσε αντ’ αυτού μια αδελφή εταιρεία, την Stark, η οποία από την έναρξή της το 2024 έχει γίνει μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας άμυνας στην Ευρώπη. Τον Αύγουστο έκλεισε έναν νέο γύρο χρηματοδότησης 60 εκατομμυρίων ευρώ που αποτίμησε την εταιρεία στα 500 εκατομμύρια ευρώ, με υποστηρικτές όπως οι Thiel Capital και Sequoia Capital.

Μαζί με τον αντίπαλό της Helsing, η Stark έλαβε φέτος μια παραγγελία για έναν «μεγάλο αριθμό» θανατηφόρων drones από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να δοκιμάσουν, να πειραματιστούν και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των όπλων.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει καμία άλλη κυβερνητική ή στρατιωτική σύμβαση, αν και έχει μια ομάδα στην Ουκρανία που ασχολείται με δοκιμές και ανάπτυξη. Τον Ιούλιο ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει ένα εργοστάσιο στην αγγλική πόλη Swindon.

Wild Hornets

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram τον Ιούνιο έδειχνε τη νότια Ουκρανία από υψόμετρο 11 χιλιομέτρων. Αλλά δεν τραβήχτηκε από ένα από τα εμπορικά αεροσκάφη που πετούν σε αυτό το υψόμετρο, αλλά από ένα ελικόπτερο drone που θα μπορούσε σύντομα να χρησιμοποιηθεί για την κατάρριψη των ρωσικών drones αναγνώρισης που πετούν σε μεγάλο ύψος.

Ο κατασκευαστής του είναι η Wild Hornets που ιδρύθηκε το 2023. Διαθέτει μισή ντουζίνα μοντέλα drone, συμπεριλαμβανομένου του βομβαρδιστικού Hornet Queen και του νεότερου, του υψηλής ταχύτητας αναχαιτιστικού Sting, σχεδιασμένου για να καταρρίπτει τα ιρανικής σχεδίασης drone τύπου Shahed που εκτοξεύει η Ρωσία κατά εκατοντάδες.

Εμβληματικό της εφευρετικότητας, της σχεδιαστικής ικανότητας και της κουλτούρας της τοπικής κατασκευής της Ουκρανίας, το Wild Hornets χρηματοδοτείται από δωρεές και crowdfunding στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζεται φωτογραφίες πολιτών που συνεργάζονται για να βοηθήσουν με παραγωγή.

Συνεργάζεται στενά με ορισμένες από τις επίλεκτες μονάδες της Ουκρανίας για να δοκιμάσει και να βελτιώσει τα drones της και καυχιέται ότι έχει εξουδετερώσει 1.738 εχθρικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,69 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 150 ρωσικών αρμάτων μάχης, 800 στρατιωτικών οχημάτων και 122 συστημάτων βαρέος πυροβολικού.

Cambridge Aerospace

Η νεοσύστατη επιχείρηση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που ιδρύθηκε στα τέλη του 2024, ελπίζει να αξιοποιήσει την αναπτυσσόμενη αγορά για πιο οικονομικά αποδοτικά συστήματα αεράμυνας για την αντιμετώπιση απειλών όπως τα drones και οι πύραυλοι, και φέτος λάνσαρε το πρώτο της προϊόν, το Skyhammer.

Η νεοσύστατη επιχείρηση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο λάνσαρε το Skyhammer, ένα χαμηλού κόστους αναχαιτιστικό για πυραύλους κρουζ και μεγάλα drones. Σχεδιασμένο για να είναι ένα χαμηλού κόστους αναχαιτιστικό για πυραύλους κρουζ και μεγάλα drones, το Skyhammer έχει εμβέλεια έως και 30 χλμ. και ταχύτητα έως και 700 χλμ./ώρα.

Η εταιρεία περιλαμβάνει τις Lakestar, Lux Capital, Accel και Spark Capital μεταξύ των υποστηρικτών της και έχει συγκεντρώσει 136 εκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα με το Ο τελευταίος γύρος, με επικεφαλής τον Spark, το αποτίμησε στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γκραντ Σαπς, υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου υπό την προηγούμενη Συντηρητική κυβέρνηση, έχει προσληφθεί ως πρόεδρος.

Arx Robotics

Με έδρα το Μόναχο, η Arx Robotics έχει συγκεντρώσει 54 εκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα για να επεκτείνει τον στόλο των αυτόνομων χερσαίων drones της.

Η γκάμα των οχημάτων της γερμανικής εταιρείας μπορεί να εξοπλιστεί με εξοπλισμό για σκοπούς αναγνώρισης ή εκκένωσης τραυματιών

Η εταιρεία, η οποία μεταξύ των υποστηρικτών της περιλαμβάνει το Ταμείο Καινοτομίας του ΝΑΤΟ και την εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Project A, έχει αναπτύξει μια σειρά οχημάτων που μπορούν να εξοπλιστούν για επιχειρήσεις αναγνώρισης ή εκκένωσης τραυματιών. Μερικά από τα οχήματά της βρίσκονται σε ενεργή ανάπτυξη στην Ουκρανία.

Το λειτουργικό της σύστημα που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, Mithra OS, μπορεί επίσης να ενσωματωθεί σε παλαιότερους στόλους για τον εκσυγχρονισμό τους. Η νεοσύστατη επιχείρηση συνεργάζεται με την Daimler Truck και την Renk για να το ενσωματώσει σε υπάρχοντα οχήματα.

Η Arx φέτος ανακοίνωσε επίσης σχέδια για ένα εργοστάσιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 5η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 5η μέρα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 09.09.25

Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Η Wall Street περιμένει δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των υπεύθυνων πολιτικής της Fed

Σύνταξη
Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;
Φρανσουά Μπαϊρού 08.09.25

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αναμένεται να χάσει, αλλά το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι η Γαλλία ενδέχεται να δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Κύπρος: Τρικυμία για το καλώδιο
Πρότζεκτ GSI 08.09.25

Τρικυμία για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας, με την τελευταία να δηλώνει ότι το πρόβλημα με το καλώδιο αφορά σε απλή απαίτηση τήρησης των συμφωνηθέντων

Κωστής Κωνσταντίνου
Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία
Διεθνής Οικονομία 08.09.25

Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία

Η Gen Z δεν απορρίπτει τη φιλοδοξία, αλλά την επανακαθορίζει γύρω από την κυριαρχία δεξιοτήτων, τον σκοπό και την βιώσιμη παραγωγικότητα αντί για τις παραδοσιακές ιεραρχίες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Fed: Κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ τάσσεται υπέρ της «πλήρους ανεξαρτησίας» της
ΗΠΑ 08.09.25

Πλήρη ανεξαρτησία της Fed ζητά κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ

«Κατά 100% η νομισματική πολιτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Τραμπ», τονίζει κορυφαίος σύμβουλός του.

Σύνταξη
Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»
Δημοσίευμα Barron’s 07.09.25

Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»

Τα έσοδα από το τεράστιο δίκτυο πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων από εξαγωγές και πάνω από το 30% των εσόδων του προϋπολογισμού της

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπληγαδες – Πώς θα επιβιώσει από την εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας
Παρέμβαση CEPS 07.09.25

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπληγαδες – Πώς θα επιβιώσει από την εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας

Το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS), καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβαθμίσει τον ρυθμιστικό της ρόλο, για να επιβιώσει της εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ-Κίνας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;
Διεθνής Οικονομία 07.09.25

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής – Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Σύνταξη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Ψυχρή λογική 06.09.25

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά
Θα μας ξεπεράσουν; 06.09.25

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά

Μια φρενίτιδα επενδύσεων έχει δημιουργήσει μια πληθώρα νέων σχεδίων ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους - Ποιος θα τα προσλάβει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κυρώσεις στη Ρωσία: Ο Τραμπ ζητά δασμούς έως και 100% σε Ινδία και Κίνα αλλά από κοινού με την ΕΕ
Εως και 100%... 10.09.25

Τραμπ στην ΕΕ για κυρώσεις στη Ρωσία: Βάλτε δασμούς σε Κίνα - Ινδία και ακολουθούμε

Ο Τραμπ είπε ότι «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επιβάλλοντας δασμούς έως και 100% σε Κίνα και Ινδία, αλλά με την προϋπόθεση πως θα κάνει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύνταξη
Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ – Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν
Κόσμος 10.09.25

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ - Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν

Η Ισπανία γίνεται η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Ολλανδία, την Σλοβενία και το Βέλγιο που απαγορεύει την είσοδο στους δύο ακροδεξιούς υπουργούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: «Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα
Γερμανία 10.09.25

«Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα

«Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή», τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον εμίρη του Κατάρ για το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Σύνταξη
Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή
Κόσμος 10.09.25

Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή

Το Κατάρ διά στόματος του πρωθυπουργού του Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε πως το Κατάρ «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση», αλλά θα συνεχίσει την διαμεσολάβηση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το πάθος του Θανάση: «Κάρφωσε» το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket 2025 (vid)
Μπάσκετ 10.09.25

Το πάθος του Θανάση: «Κάρφωσε» το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket 2025 (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αμέσως μετά τη λήξη του ματς με τη Λιθουανία μαζί με τους συμπαίκτες του πήγε στον πίνακα του bracket της διοργάνωσης για να τον συμπληρώσει με Ελλάδα!

Σύνταξη
Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»
Μπάσκετ 09.09.25

Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»

Πυρ και μανία ο Κώστας Παπανικολάου, με συγκλονιστικές δηλώσεις του μετά το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Λιθουανία, για όσους στα social media μείωναν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών

Σύνταξη
Η… δεύτερη μεγάλη ζωή του Βασίλη Σπανούλη
On Field 09.09.25

Η… δεύτερη μεγάλη ζωή του Βασίλη Σπανούλη

Η Εθνική μας ομάδα γράφει ιστορία με την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και ο Βασίλης Σπανούλης βάζει την «σφραγίδα» του, θριαμβεύοντας και στην άκρη του πάγκου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 09.09.25

Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Η Wall Street περιμένει δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των υπεύθυνων πολιτικής της Fed

Σύνταξη
Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του: «Δεν κερδίσαμε κάτι ακόμη»
Eurobasket 2025 09.09.25

Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του: «Δεν κερδίσαμε κάτι ακόμη»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πραγματικός αρχηγός, φρόντισε να «προσγειώσει» τους συμπαίκτες του αμέσως μετά τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής επί της Λιθουανίας κι ενόψει του ημιτελικού με την Τουρκία.

Σύνταξη
Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
Δέσμευση 09.09.25

Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Ο Ναντάβ Μπεν Σιμόν, πρόεδρος της ένωσης σεναριογράφων του Ισραήλ, σε δήλωση του στον Guardian, υποστήριξε ότι με το μποϊκοτάζ «κινδυνεύουν να φιμωθούν εκείνοι που αγωνίζονται για τη συμφιλίωση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λιθουανία – Ελλάδα 76-87: Θρίαμβος της Εθνικής και πρόκριση στην τετράδα – «Μάχη» με την Τουρκία στον ημιτελικό (vid)
Μπάσκετ 09.09.25

Λιθουανία – Ελλάδα 76-87: Θρίαμβος της Εθνικής και πρόκριση στην τετράδα – «Μάχη» με την Τουρκία στον ημιτελικό (vid)

Η Εθνική ομάδα νίκησε τη Λιθουανία με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πέρασε στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και θα δώσει μεγάλη «μάχη» με την Τουρκία για την πρόκριση στον τελικό.

Σύνταξη
Εστίαση: Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο – «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός
Ανασφάλεια 09.09.25

Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο της εστίασης - «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός

«Μηδέν εις το πηλίκο για την εστίαση τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός» σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε
Απόφαση ζωής 09.09.25

«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε

Η απόφαση της συζύγου του Μπρους Γουίλις αποφάσισε να τον μεταφέρει σε ξεχωριστό σπίτι, μια απόφαση που πυροδότησε τοξικές αντιδράσεις εναντίον της. Σήμερα βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο