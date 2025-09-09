Κύμα επενδύσεων σε ευρωπαϊκές αμυντικές startups

Οι επενδύσεις στις ακμάζουσες νεοσύστατες επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας της Ευρώπης έχουν αυξηθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων εγκαταλείπουν την προηγούμενη προσοχή και επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις στρατιωτικών εφαρμογών.

Οι εταιρείες του κλάδου έχουν συγκεντρώσει 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αρχές του 2022, συμπεριλαμβανομένων 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους, από μόλις 30 εκατομμύρια ευρώ το 2020 και 150 εκατομμύρια ευρώ το 2021, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τους Financial Times από την PitchBook.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν την τελευταία απόδειξη της έντασης της επενδυτικής όρεξης για το κύμα νέων εταιρειών που αναπτύσσουν τα πάντα, από μη επανδρωμένα μίνι υποβρύχια και αυτόνομα drones μέχρι «βιορομποτικές» κατσαρίδες.

Η Ευρώπη διαθέτει πλέον τρεις νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της άμυνας με αποτίμηση «μονόκερου» άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ: τους κατασκευαστές drones Helsing, Quantum Systems και Tekever.

Αρκετά στελέχη VC δήλωσαν ότι υπήρξε μια ριζική αλλαγή στο ενδιαφέρον των επενδυτών για την αμυντική τεχνολογία μετά τη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο, όταν μια μαχητική ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς προκάλεσε ανησυχία ότι η μακροχρόνια ευθυγράμμιση της Αμερικής με την Ευρώπη απειλείται.

Η ευρωπαϊκή άμυνα αναδιοργανώνεται

Τη στιγμή εκείνη «υπήρχαν μόνο μια χούφτα Ευρωπαίων επενδυτών επιχειρηματικών κεφαλαίων που ειδικεύονταν στην αμυντική τεχνολογία», δήλωσε στους Ft ο Μίκολα Φίρλετζ, συνιδρυτής και γενικός εταίρος της εταιρείας VC Expeditions Fund. «Τώρα φτάνουμε στο σημείο όπου αυτά τα funds πρώτης κατηγορίας αναγνωρίζουν την αμυντική τεχνολογία ως βιώσιμη ευκαιρία».

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις με έδρα τη Γερμανία έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μερίδιο της χρηματοδότησης VC. Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία μετά τις ΗΠΑ και έχει εξαπολύσει απεριόριστο δανεισμό για τη χρηματοδότηση της άμυνας τα επόμενα χρόνια.

Εξέχοντες Γερμανοί παίκτες όπως η Helsing έχουν εξασφαλίσει τη μερίδα του λέοντος, αλλά χρήματα έχουν εισρεύσει και σε άλλους, συμπεριλαμβανομένης της Swarm Biotactics.

Η εταιρεία, η οποία αναπτύσσει ελεγχόμενες ζωντανές κατσαρίδες εξοπλισμένες με μικρο-σακίδια πλάτης που μπορούν να διεξάγουν κρυφά επιτήρηση στα πιο απρόσιτα μέρη, δήλωσε τον Ιούνιο ότι είχε συγκεντρώσει 13 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση πρώιμου σταδίου, με τον τελευταίο γύρο να υποστηρίζεται από επενδυτές από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης αρχίσει να προσελκύει περισσότερη προσοχή, με αρκετές νεοσύστατες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Tekever και Stark, που κατασκεύασαν επιθετικά drones, να δεσμεύονται να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις παραγωγής στη χώρα. Οι νεοσύστατες τεχνολογικές επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν επίσης έντονα στην κορυφαία εμπορική έκθεση όπλων αυτής της εβδομάδας στο Λονδίνο.

Η Ράνα Γιάρεντ, συνεργάτης της Balderton Capital, χορηγού της Quantum Systems, δήλωσε στους FT ότι υπάρχει «κίνηση προς την Ευρώπη να συμμετάσχει περισσότερο στην ασφάλειά της… Αυτή είναι, νομίζω, η πορεία των επόμενων 10 ετών».

Η Ουκρανία παραμένει η πρωτεύουσα των drones του δυτικού κόσμου με μια ακμάζουσα εγχώρια σκηνή νεοσύστατων επιχειρήσεων. Ξένες εταιρείες έχουν επίσης συρρεύσει στη χώρα, προσφέροντας την τεχνολογία τους στις ένοπλες δυνάμεις της, ενώ παράλληλα αγκαλιάζουν τη δυνατότητα να τη δοκιμάσουν στο πεδίο της μάχης.

«Ένα από τα πραγματικά σημαντικά πράγματα σε αυτόν τον χώρο είναι η πρακτική ανατροφοδότηση έναντι της θεωρητικής ανάπτυξης», δήλωσε η Γιάρεντ, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες που είναι πιθανό να αναδειχθούν νικητές ήταν «αυτές που είναι σε θέση να βρίσκονται πρακτικά στη δράση. Σήμερα αυτό σημαίνει ότι θα δοκιμαστούν στο πεδίο στην Ουκρανία».

Οι σημαντικότερες εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας για τις οποίες μιλούν οι Ευρωπαίοι επενδυτές φέτος:

Helsing

Μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, η Helsing έχει καθιερωθεί ως η πιο εξέχουσα νέα εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας στην Ευρώπη. Η επιχείρηση αποτιμήθηκε πρόσφατα στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε έναν γύρο με επικεφαλής την επενδυτική ομάδα Prima Materia του ιδρυτή του Spotify, Ντάνιελ Εκ.

Συνιδρυμένη από έναν επιχειρηματία βιντεοπαιχνιδιών, έναν πρώην αξιωματούχο του γερμανικού υπουργείου Άμυνας και έναν ερευνητή τεχνητής νοημοσύνης, η Helsing ξεκίνησε εστιάζοντας σε λογισμικό για την παρακολούθηση δεδομένων πεδίου μάχης.

Αλλά τον τελευταίο χρόνο έχει κατασκευάσει drones κρούσης για την Ουκρανία, αγόρασε τον γερμανικό κατασκευαστή αεροσκαφών Grob (ο οποίος είχε το δικό του αεροδρόμιο) και αποκάλυψε σχέδια για την κατασκευή αυτόνομων υποβρυχίων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Stark

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο κατασκευαστής αναγνωριστικών drones Quantum Systems με έδρα το Μόναχο ήθελε να προχωρήσει στην παραγωγή θανατηφόρων όπλων, αλλά η ιδέα αντιτάχθηκε από ορισμένους επενδυτές.

Ο συνιδρυτής και πρώην αξιωματικός του γερμανικού στρατού Φλόριαν Ζάιμπελ ίδρυσε αντ’ αυτού μια αδελφή εταιρεία, την Stark, η οποία από την έναρξή της το 2024 έχει γίνει μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας άμυνας στην Ευρώπη. Τον Αύγουστο έκλεισε έναν νέο γύρο χρηματοδότησης 60 εκατομμυρίων ευρώ που αποτίμησε την εταιρεία στα 500 εκατομμύρια ευρώ, με υποστηρικτές όπως οι Thiel Capital και Sequoia Capital.

Μαζί με τον αντίπαλό της Helsing, η Stark έλαβε φέτος μια παραγγελία για έναν «μεγάλο αριθμό» θανατηφόρων drones από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να δοκιμάσουν, να πειραματιστούν και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των όπλων.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει καμία άλλη κυβερνητική ή στρατιωτική σύμβαση, αν και έχει μια ομάδα στην Ουκρανία που ασχολείται με δοκιμές και ανάπτυξη. Τον Ιούλιο ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει ένα εργοστάσιο στην αγγλική πόλη Swindon.

Wild Hornets

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram τον Ιούνιο έδειχνε τη νότια Ουκρανία από υψόμετρο 11 χιλιομέτρων. Αλλά δεν τραβήχτηκε από ένα από τα εμπορικά αεροσκάφη που πετούν σε αυτό το υψόμετρο, αλλά από ένα ελικόπτερο drone που θα μπορούσε σύντομα να χρησιμοποιηθεί για την κατάρριψη των ρωσικών drones αναγνώρισης που πετούν σε μεγάλο ύψος.

Ο κατασκευαστής του είναι η Wild Hornets που ιδρύθηκε το 2023. Διαθέτει μισή ντουζίνα μοντέλα drone, συμπεριλαμβανομένου του βομβαρδιστικού Hornet Queen και του νεότερου, του υψηλής ταχύτητας αναχαιτιστικού Sting, σχεδιασμένου για να καταρρίπτει τα ιρανικής σχεδίασης drone τύπου Shahed που εκτοξεύει η Ρωσία κατά εκατοντάδες.

Εμβληματικό της εφευρετικότητας, της σχεδιαστικής ικανότητας και της κουλτούρας της τοπικής κατασκευής της Ουκρανίας, το Wild Hornets χρηματοδοτείται από δωρεές και crowdfunding στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζεται φωτογραφίες πολιτών που συνεργάζονται για να βοηθήσουν με παραγωγή.

Συνεργάζεται στενά με ορισμένες από τις επίλεκτες μονάδες της Ουκρανίας για να δοκιμάσει και να βελτιώσει τα drones της και καυχιέται ότι έχει εξουδετερώσει 1.738 εχθρικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,69 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 150 ρωσικών αρμάτων μάχης, 800 στρατιωτικών οχημάτων και 122 συστημάτων βαρέος πυροβολικού.

Cambridge Aerospace

Η νεοσύστατη επιχείρηση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που ιδρύθηκε στα τέλη του 2024, ελπίζει να αξιοποιήσει την αναπτυσσόμενη αγορά για πιο οικονομικά αποδοτικά συστήματα αεράμυνας για την αντιμετώπιση απειλών όπως τα drones και οι πύραυλοι, και φέτος λάνσαρε το πρώτο της προϊόν, το Skyhammer.

Η νεοσύστατη επιχείρηση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο λάνσαρε το Skyhammer, ένα χαμηλού κόστους αναχαιτιστικό για πυραύλους κρουζ και μεγάλα drones. Σχεδιασμένο για να είναι ένα χαμηλού κόστους αναχαιτιστικό για πυραύλους κρουζ και μεγάλα drones, το Skyhammer έχει εμβέλεια έως και 30 χλμ. και ταχύτητα έως και 700 χλμ./ώρα.

Η εταιρεία περιλαμβάνει τις Lakestar, Lux Capital, Accel και Spark Capital μεταξύ των υποστηρικτών της και έχει συγκεντρώσει 136 εκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα με το Ο τελευταίος γύρος, με επικεφαλής τον Spark, το αποτίμησε στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γκραντ Σαπς, υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου υπό την προηγούμενη Συντηρητική κυβέρνηση, έχει προσληφθεί ως πρόεδρος.

Arx Robotics

Με έδρα το Μόναχο, η Arx Robotics έχει συγκεντρώσει 54 εκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα για να επεκτείνει τον στόλο των αυτόνομων χερσαίων drones της.

Η γκάμα των οχημάτων της γερμανικής εταιρείας μπορεί να εξοπλιστεί με εξοπλισμό για σκοπούς αναγνώρισης ή εκκένωσης τραυματιών

Η εταιρεία, η οποία μεταξύ των υποστηρικτών της περιλαμβάνει το Ταμείο Καινοτομίας του ΝΑΤΟ και την εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Project A, έχει αναπτύξει μια σειρά οχημάτων που μπορούν να εξοπλιστούν για επιχειρήσεις αναγνώρισης ή εκκένωσης τραυματιών. Μερικά από τα οχήματά της βρίσκονται σε ενεργή ανάπτυξη στην Ουκρανία.

Το λειτουργικό της σύστημα που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, Mithra OS, μπορεί επίσης να ενσωματωθεί σε παλαιότερους στόλους για τον εκσυγχρονισμό τους. Η νεοσύστατη επιχείρηση συνεργάζεται με την Daimler Truck και την Renk για να το ενσωματώσει σε υπάρχοντα οχήματα.

Η Arx φέτος ανακοίνωσε επίσης σχέδια για ένα εργοστάσιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΟΤ