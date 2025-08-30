Mega deal 1 δισ. στην τσεχική αμυντική βιομηχανία

Ο τσεχικός κατασκευαστής πυροβόλων όπλων Colt CZ Group SE, συμφώνησε να αγοράσει την τσεχική εταιρεία κατασκευής νιτροκυτταρίνης Synthesia Nitrocellulose σε δύο στάδια σε μια συναλλαγή που αποτιμά τον στόχο στα 22 δισεκατομμύρια κορώνες (1,05 δισεκατομμύρια δολάρια), δήλωσε η Colt την Παρασκευή.

Η Colt, η οποία δραστηριοποιείται επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Σουηδία, την Ελβετία και την Ουγγαρία, δήλωσε ότι η εξαγορά από τον ιδιωτικό όμιλο χημικών Synthesia θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της αλυσίδας εφοδιασμού της και στην επέκταση σε μεγαλύτερα διαμετρήματα με υψηλή ζήτηση.

Η νιτροκυτταρίνη είναι μια πρώτη ύλη που απαιτείται για την παραγωγή προωθητικών πυρομαχικών.

«Η εξαγορά… εντάσσεται στη στρατηγική μας για επέκταση των δραστηριοτήτων του ομίλου σε πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση μας σε ένα κρίσιμο στοιχείο της αλυσίδας εφοδιασμού μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Colt, Γιαν Ντραχότα, σε ανακοίνωσή του.

«Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την κάθετη ολοκλήρωση της κατασκευής πυρομαχικών, συμβάλλοντας έτσι στη στρατηγική ανεξαρτησία και αυτάρκεια της Τσεχικής Δημοκρατίας και των χωρών του ΝΑΤΟ σε αμυντικές προμήθειες».

Στο πρώτο στάδιο, η Colt θα αποκτήσει το 51% των μετοχών σε μια συμφωνία με μετρητά και μετοχές που θα διευθετηθεί μετά τις κανονιστικές εγκρίσεις που αναμένονται έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, ανέφερε.

Το μέρος του πρώτου σταδίου της συμφωνίας που θα καλυφθεί με νέες μετοχές θα είναι περίπου 40%, καθιστώντας τον ιδιοκτήτη της Synthesia, Kaprain, τον τρίτο μεγαλύτερο μέτοχο της Colt, ανέφερε.

Το υπόλοιπο μερίδιο θα αγοραστεί «μεσοπρόθεσμα», πρόσθεσε.

Η συνολική τιμή συναλλαγής των 22 δισεκατομμυρίων κορωνών, με βάση την αξία της επιχείρησης, αντιστοιχεί σε περίπου 8,2 φορές τα αναμενόμενα βασικά κέρδη του 2025, ανέφερε η Colt.

Η Colt δήλωσε επίσης ότι θα αποκτήσει την επιχείρηση παραγωγής ενέργειας της Synthesia σε μια συμφωνία με αξία επιχείρησης 1,4 δισεκατομμυρίων κορωνών, η οποία θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου μέσω νέων μετοχών της Colt.

Πως η Colt της Άγριας Δύσης έγινε τσέχικη

Η Colt γνωστή για τα εξάσφαιρα που κατέκτησαν την «άγρια Δύση» τον 19ο αιώνα είναι εδώ και λίγα χρόνια ευρωπαϊκή.

Η Colt’s Manufacturing Company, LLC (CMC, πρώην Colt’s Patent Firearms Manufacturing Company) είναι αμερικανική εταιρεία κατασκευής πυροβόλων όπλων, η οποία ιδρύθηκε το 1855 από τον Σάμιουελ Κολτ και έχει γίνει θυγατρική της τσεχικής εταιρείας χαρτοφυλακίου Colt CZ Group. Είναι η διάδοχος εταιρεία των προηγούμενων προσπαθειών της Colt για την κατασκευή πυροβόλων όπλων, οι οποίες ξεκίνησαν το 1836.

Τα πιο διάσημα προϊόντα της Colt περιλαμβάνουν το Colt Walker, που κατασκευάστηκε το 1847 στις εγκαταστάσεις του Eli Whitney Jr., το Colt Single Action Army, το Colt Python και το πιστόλι Colt M1911, το οποίο είναι το παλαιότερο πιστόλι στρατιωτικής και αστυνομικής υπηρεσίας στον κόσμο που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται. Αν και δεν το ανέπτυξαν, για μεγάλο χρονικό διάστημα η Colt ήταν επίσης κύρια υπεύθυνη για όλη την παραγωγή τυφεκίων AR-15 και M16, καθώς και πολλά παράγωγα αυτών των πυροβόλων όπλων.

Το 2002, η Colt Defense αποσχίστηκε από την Colt’s Manufacturing Company. Η Colt’s Manufacturing Company εξυπηρετούσε την πολιτική αγορά, ενώ η Colt Defense εξυπηρετούσε τις αγορές των αστυνομικών, των στρατιωτικών και των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας παγκοσμίως. Οι δύο εταιρείες παρέμειναν στην ίδια τοποθεσία στο Γουέστ Χάρτφορντ του Κονέκτικατ, παρέχοντας διασταυρούμενες άδειες για ορισμένα εμπορεύματα πριν επανενωθούν το 2013.

Μετά την απώλεια του συμβολαίου M4 (αραβίδες παράγωγα του Μ16) το 2013, η επανενωμένη Colt κήρυξε για λίγο πτώχευση βάσει του Κεφαλαίου 11, ξεκινώντας το 2015 και αναδυόμενη τον Ιανουάριο του 2016.

Η εταιρεία αγοράστηκε από τον Όμιλο Česká zbrojovka – CZ το 2021. Τον Απρίλιο του 2022, ο Όμιλος Česká zbrojovka ανακοίνωσε ότι άλλαξε το όνομά της σε Colt CZ Group.