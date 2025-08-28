Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια

Ένα νέο πεδίο μάχης, η άμυνα και η επίθεση σε θαλάσσια περιουσιακά στοιχεία, καθώς και σε κρίσιμες υποδομές προσελκύει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια σε κρατικές δαπάνες που θέλγουν αμυντικές, ναυτιλιακές και νεοσύστατες τεχνολογικές εταιρείες.

Οι πρόσφατες διαταραχές σε αγωγούς φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιακά καλώδια στο βυθό έχουν εστιάσει τη προσοχή στην εξεύρεση τρόπων προστασίας των υποβρυχίων περιουσιακών στοιχείων που είναι ζωτικής σημασίας για τις σύγχρονες οικονομίες.

ΗΠΑ και Βρετανία έχουν στρέψει την προσοχή τους σε αυτό τον ζωτικό χώρο. Ωστόσο, οι νέες απειλές, από επιθέσεις σε υποδομές όπως καλώδια και αγωγούς έως επιθέσεις σε φορτηγά πλοία, σημαίνουν ότι η παραδοσιακή προσέγγιση στον υποβρύχιο πόλεμο – όπου ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας και μερικές φρεγάτες καλούνται να παρακολουθήσουν ένα εχθρικό υποβρύχιο – καθίσταται μη βιώσιμη και δαπανηρή.

Το έργο έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολο καθώς έχουν στοχοποιηθεί κρίσιμες εθνικές υποδομές. Η πρόκληση ήταν η «κλίμακα και ο τρόπος κλιμάκωσης των δυνατοτήτων», δήλωσε στους Financial Times ο Σιντ Κοσάλ, ειδικός σε ναυτικά όπλα στο Βασιλικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Υπηρεσιών.

Μερικές από τις πιο γνωστές αμυντικές εταιρείες στον κόσμο, καθώς και μικρότεροι παίκτες, επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε τεχνολογίες αιχμής για τα ναυτικά σε όλο τον κόσμο.

Ο ρόλος του ΝΑΤΟ

Οι εταιρείες εξετάζουν επίσης την πρωτοβουλία Digital Ocean Vision του ΝΑΤΟ, που στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της συμμαχίας να κατανοεί και να αξιολογεί γεγονότα κάτω και πάνω από τη θάλασσα χρησιμοποιώντας όλα τα διατιθέμενα συστήματα.

Οι προκλήσεις των υποβρυχίων επιχειρήσεων είναι πολυάριθμες. Είναι ένα «περιβάλλον ακραίων συνθηκών», δήλωσε στους FT ο Ντέιβ Κουίκ, επικεφαλής υποβρύχιων όπλων στην BAE Systems. Ο Κουίκ αναφέρει τα «βάθη, τις πιέσεις [του νερού], το ακουστικό περιβάλλον από το οποίο εξαρτώνται όλα τα συστήματα και την αδιανόητη απεραντοσύνη όλων αυτών».

Η μεγαλύτερη ναυπηγική εταιρεία της Ευρώπης, η Fincantieri, αναμένει ότι η παγκόσμια αγορά άμυντικών και εμπορικών υποβρυχίων συστημάτων θα αυξηθεί κατά 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η ιταλική κρατική εταιρεία αναμένει ότι το υποβρύχιο τμήμα της θα διπλασιαστεί σε μέγεθος τα επόμενα δύο χρόνια, φτάνοντας τα 820 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα το 2027.

Τα στελέχη δήλωσαν ότι οι εξελίξεις στη μικροηλεκτρονική και την αυτονομία, καθώς και η αυξανόμενη υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης σε πολιτικούς και στρατιωτικούς τομείς, συμβάλλουν στην προώθηση μιας επανάστασης σε ό,τι είναι δυνατό.

Η «διάδοση και η μείωση του κόστους πραγματικά εξελιγμένων συστημάτων υπολογιστών υψηλής απόδοσης και μικροηλεκτρονικής… [έχουν] κάνει δυνατά πράγματα που δεν ήταν δυνατά για δεκαετίες όσον αφορά τη σμίκρυνση, την αξιοποίηση ενέργειας και την ικανότητα επεξεργασίας», δήλωσε ο Μπρετ Φανέφ, διευθύνων σύμβουλος της MSubs, η οποία ειδικεύεται σε υποβρύχια οχήματα.

Η εταιρεία με έδρα το Πλίμουθ, η οποία ανήκει στον Όμιλο Υποβρύχιων του Φανέφ, ανέπτυξε πρόσφατα ένα εξαιρετικά μεγάλο, μη επανδρωμένο υποβρύχιο για το Βασιλικό Ναυτικό.

Το Excalibur, το πειραματικό σκάφος μήκους 12 μέτρων, διαμέτρου 2,2 μέτρων με εκτόπισμα 19 τόνων, είναι το μεγαλύτερο μη επανδρωμένο υποβρύχιο σκάφος που έχει δοκιμάσει το ναυτικό μέχρι σήμερα. Θα περάσει τα επόμενα δύο χρόνια πραγματοποιώντας θαλάσσιες δοκιμές για να βοηθήσει στην επιτάχυνση της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών από το ναυτικό.

«Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής σε πολλά μέτωπα», δήλωσε ο Ίαν ΜακΦάρλαν, διευθυντής πωλήσεων για υποβρύχια συστήματα στην Thales UK. Δεν έχουν σημειωθεί μόνο πρόοδοι στη σμίκρυνση ορισμένων από τις απαιτούμενες δυνατότητες, όπως οι αισθητήρες , αλλά και στην ανάπτυξη των μη επανδρωμένων πλατφορμών για τη μεταφορά τους.

Μη επανδρωμένα υποβρύχια και αισθητήρες επί του βυθού

Η εταιρεία είναι μεταξύ αρκετών που ενδιαφέρονται για το επερχόμενο Project Cabot — την ανάπτυξη ενός στόλου επανδρωμένων και μη επανδρωμένων οχημάτων για την παροχή δυνατότητας ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Το ναυτικό θα συνεργαστεί με αμυντικούς εργολάβους για τη χρήση υποβρυχίων drones για τη συλλογή ακουστικών δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη για την ανίχνευση πιθανών απειλών.

Ο ΜακΦάρλαν δήλωσε ότι η Thales βρισκόταν σε συνομιλίες με στρατηγικούς εταίρους για το Cabot. Ο στόχος είναι τόσο η διαχείριση των δεδομένων που συλλέχθηκαν όσο και η μετατροπή τους σε χρηστικές πληροφορίες και η παρουσίασή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητά.

Η διασφάλιση ότι μπορούν να παρέχονται κρίσιμα δεδομένα με ασφάλεια και όσο το δυνατόν πιο κοντά σε πραγματικό χρόνο είναι κρίσιμη.

Η BAE, η οποία κατασκευάζει όλα τα πυρηνικά υποβρύχια για το Βασιλικό Ναυτικό, έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά μεγάλο αυτόνομο υποβρύχιο όχημα ειδικά για στρατιωτική χρήση.

Με την ονομασία Herne, το αρθρωτό σκάφος προσφέρει τεράστια ευελιξία, επιτρέποντάς την προσθήκη επιπλέον τμημάτων για επιπλέον ωφέλιμα φορτία.

Η αυξημένη απειλή έχει επίσης προκαλέσει ενδιαφέρον από νεοσύστατες εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής Helsing, καθώς και της Anduril UK, της βρετανικής θυγατρικής του αμερικανικού ομίλου. Οι εταιρείες ελπίζουν να αξιοποιήσουν τους ταχύτερους χρόνους ανάπτυξής τους για να εξασφαλίσουν θέσεις σε σημαντικά προγράμματα.

Η Helsing επέλεξε το Πλύμουθ για εργοστάσιο κατασκευής στόλου αυτόνομων ανεμόπτερων με τεχνητή νοημοσύνη, που ονομάζονται SG-1 Fathom.

Η εταιρεία δήλωσε ότι ένας μόνο χειριστής θα είναι σε θέση να παρακολουθεί εκατοντάδες SG-1 Fathom, λαμβάνοντας πληροφορίες μόλις στο 10% του κόστους των επανδρωμένων ανθυποβρυχιακών περιπολιών.

Η Helsing σχεδιάζει να αναπτύξει το σύστημα — το οποίο αναπτύσσει σε συνεργασία με την ομάδα υποβρυχίων drones Blue Ocean Marine Tech Systems, την εταιρεία Ocean Infinity, ειδικό στη ναυτική ρομποτική, και την αμυντική ομάδα FTSE 250, Qinetiq — εντός των επόμενων 12 μηνών.

Εν τω μεταξύ, η αμερικανική ανταγωνίστρια Anduril συνεργάστηκε με τις βρετανικές εταιρείες Sonardyne και Ultra Maritime για να προσφέρει ένα αυτόνομο σύστημα ανίχνευσης υποβρυχίων σε πραγματικό χρόνο με το όνομα Seabed Sentry.

Αποτιθέμενο από ένα πλοίο ή υποβρύχιο, το Seabed Sentry σχηματίζει ένα δίκτυο χαμηλού κόστους αλλά εξελιγμένων «κόμβων αισθητήρων» στον βυθό της θάλασσας. Σε συνδυασμό με το Sea Spear της Ultra, ένα ελαφρύ σύστημα σόναρ, το σύστημα λειτουργεί ως «καλώδιο διέλευσης» για να προειδοποιεί για οποιαδήποτε ύποπτη υποβρύχια δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο.

