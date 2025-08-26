Έκθεση διαπιστώνει προβλήματα στο έργο κατασκευής των πυρηνικών υποβρυχίων της Αυστραλίας

Η επανεξέταση του προγράμματος AUKUS, απο τα αρχικά των τριών αγγλοσαξωνικών κρατών (Αυστραλίας (Α), Ηνωμένου Βασιλείου (UK) και Ηνωμένων Πολιτειών (US), απο το αμερικανικό Πεντάγωνο αναδεικνύει προβλήματα και καθυστερήσεις στην κατασκευή των πυρηνικών υποβρυχίων της Αυστραλίας.

Ένας σύμβουλος της κυβέρνησης Μπάιντεν για το πρόγραμμα AUKUS, προειδοποίησε τη Δευτέρα για τον κίνδυνο ακύρωσης του προγράμματος εν μέσω της επανεξέτασης του Πενταγώνου, αλλά υπογράμμισε μια σειρά προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν για να επιτύχει το πρόγραμμα.

Σε ένα κοινό έγγραφο που συνέταξε με έναν πρώην αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Άμπραχαμ Ντένμαρκ αναγνώρισε την ανάγκη για «εξονυχιστική επανεξέταση του AUKUS από την διοίκηση Τραμπ, σημειώνει το Reuters.

Η αξιοπιστία της ομάδας AUKUS

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Εάν το AUKUS αποτύχει ή ακυρωθεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν λιγότερο ικανές στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού… η διεθνής αξιοπιστία τους θα υπονομευθεί δραματικά, η αποτρεπτική τους δύναμη θα υποβαθμιστεί και η προπαγάνδα από το Πεκίνο και τη Μόσχα ,που δηλώνει την αναξιοπιστία των αμερικανικών δεσμεύσεων, θα αποκτήσει σημαντική αξιοπιστία».

Το άρθρο, που γράφτηκε για το think tank Center for the Strategic and International Studies της Ουάσιγκτον, απαρίθμησε γνωστά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η καθυστέρηση στην παραγωγή υποβρυχίων από τις ΗΠΑ και το ερώτημα αν η Αυστραλία θα χρησιμοποιήσει τα υποβρύχια που της παρέχει η Αμερική σε μια σύγκρουση στον Ινδο-Ειρηνικό, εξαντλώντας παράλληλα τους πόρους των ΗΠΑ για την απόκτησή τους.

Κόστος 240 δισ.δολάρια

Η έκθεση υπογράμμισε επίσης το υψηλό κόστος του AUKUS – εκτιμάται ότι θα κοστίσει στην Αυστραλία 240 δισεκατομμύρια δολάρια (368 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας) σε διάστημα άνω των 30 ετών – την έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού για την παραγωγή υποβρυχίων και στις τρεις χώρες, καθώς και άλλα πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη προόδου στην εξασφάλιση «βίζας AUKUS» για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των ατόμων που εμπλέκονται στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, επισημαίνει την ασαφή εστίαση του λεγόμενου «Δεύτερου Πυλώνα» της AUKUS, που στοχεύει στη συνεργασία στον τομέα των όπλων υψηλής τεχνολογίας, και αναφέρει ότι αυτό πρέπει να περιοριστεί.

Η έκθεση, την οποία συνέταξε ο Α, Ντένμαρκ σε συνεργασία με τον Τσάρλς Εντελ , πρώην αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που τώρα εργάζεται επίσης στο CSIS, ανέφερε ότι παρά τα προβλήματα, η «ενίσχυση του AUKUS» ήταν «στρατηγική αναγκαιότητα».

Ανέφερε ότι το AUKUS θα «ενισχύσει την αμυντική βιομηχανική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ενισχύσει τους στενότερους συμμάχους της, θα στείλει ένα ισχυρό αποτρεπτικό μήνυμα στο Πεκίνο και θα συμβάλει στη σταθεροποίηση της περιοχής του [Ινδο-Ειρηνικού]».

Το άδειασμα της Γαλλίας

Λεπτομέρειες του σχεδίου AUKUS για την παροχή πυρηνικών υποβρυχίων επίθεσης στην Αυστραλία από τις αρχές της δεκαετίας του 2030 αποκαλύφθηκαν το 2021 υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των φιλοδοξιών της Κίνας στον Ινδο-Ειρηνικό.

Μάλιστα, το πρόγραμμα AUKUS σημαδεύτηκε και απο το «εντυπωσιακό» άδειασμα -απο Ουάσιγκτον και Καμπέρα- της Γαλλίας, καθώς η Αυστραλία ακύρωσε το μεταξύ τους συμβολαιο παραγωγής δώδεκα συμβατικών υποβρυχίων συνολικού κόστους 90 δισ. δολαρίων. Το πλέον άγαρμπο άδειασμα της Γαλλίας, μιας χώρας συμμάχου των ΗΠΑ και της Βρετανίας στο ΝΑΤΟ, έγινε χωρίς να γνωρίζει τίποτα επίσημο το Παρίσι. Οπως λέγεται, η γαλλική κυβέρνηση και ο πρόεδρος Μακρόν ενημερώθηκαν απο διαρροές στον Τύπο, λίγες μονον ώρες πριν από τη δημόσια ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ότι η Αυστραλία είχε υπαναχωρήσει από τα γαλλικά υποβρύχια για να προμηθευτεί οκτώ πυρηνοκίνητα αμερικανικά.

Κρίσιμη αναθεώρηση

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι η αναθεώρηση που ανακοίνωσε τον Ιούνιο σχετικά με την τριμερή συνεργασία μεταξύ Αυστραλίας, Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με την «ατζέντα America First» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο.

Η αναθεώρηση έχει ανατεθεί στον Ελμπριτζ Κόλμπι, υφυπουργό Άμυνας του Πενταγώνου, ο οποίος έχει εκφράσει στο παρελθόν την ανησυχία του ότι οι ΗΠΑ θα χάσουν υποβρύχια προς όφελος της Αυστραλίας σε μια κρίσιμη στιγμή για την αποτροπή της Κίνας.

Τον περασμένο μήνα, οι επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών μιας επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ για τον στρατηγικό ανταγωνισμό με την Κίνα τόνισαν την ισχυρή υποστήριξή τους προς την AUKUS.

Πηγή: ΟΤ