Αμυντικές δαπάνες: Ούντερλις, το σύμβολο του επανεξοπλισμού της Ευρώπης

Με ταχείς ρυθμούς προχωρεί η διαδικασία μετατροπής της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πολεμική, σε μια συγκυρία δύσκολη από πολιτικής απόψεως αφού οι κυβερνήσεις των τριών μεγαλύτερων χωρών της Ευρωζώνης θα πρέπει να διοχετεύσουν πόρους για τον επανεξοπλισμό (Rearm Europe) και όχι για την τόνωση της ανάπτυξης μέσω επενδύσεων στις υποδομές και στην «πράσινη μετάβαση», που προτείνεται στις περιβόητες εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα.

Στη Γερμανία – τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης που ήδη βρίσκεται σε ύφεση – εγκαινιάστηκε την Τετάρτη ένα γιγαντιαίο εργοστάσιο πυρομαχικών που ανήγειρε η Rheinmetall, η μεγαλύτερη βιομηχανία κατασκευής στρατιωτικού εξοπλισμού της χώρας και η πέμπτη στην Ευρώπη. «Το έργο είναι χαρακτηριστικό της στροφής που κάνει η Γερμανία προς τον επανεξοπλισμό μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η οποία έθεσε τέλος σε χρόνια υποεπενδύσεων που για μεγάλο χρονικό διάστημα αντισταθμίζονταν από την αμυντική ασπίδα των ΗΠΑ», μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ασφαλώς οι ΗΠΑ είναι πανταχού παρούσες στην ευρωπαϊκή επανεξοπλιστική προσπάθεια μέσω του ΝΑΤΟ αλλά και απευθείας, με την υποχρέωση που ανέλαβε στο πλαίσιο της πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ η (γερμανίδα) πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για αυξημένες αγορές αμερικανικών όπλων από τις χώρες-μέλη.

Περιμένοντας παραγγελίες

«Είναι πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε εδώ. Η αμυντική βιομηχανία στη Γερμανία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, καθώς η Ρωσία με την Κίνα αναπτύσσουν γρήγορα, μαζικά και με ελάχιστη διαφάνεια τους στρατούς και τις δυνατότητές τους», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε που είχε προσκληθεί στην επίσημη τελετή εγκαινίων της βιομηχανικής μονάδας.

«Πρέπει να επανεκκινήσουμε ορισμένες από τις αδρανείς γραμμές παραγωγής μας, να αναπτύξουμε ταχύτερες διαδικασίες παραγωγής και να αποκτήσουμε τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε, όταν φτάσουν οι παραγγελίες, να μπορούν να παραδοθούν ταχύτερα», τόνισε ο Ολλανδός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας υπονοώντας ότι τις οβίδες, τα κανόνια και τον στρατιωτικό εξοπλισμό εν γένει τον κατασκευάζει κάποιος για να τον χρησιμοποιήσει στο πεδίο της μάχης, όχι για να παρελαύνει κάτω από την πύλη του Βραδεμβούργου.

Μέρος της παραγωγής πρέπει επίσης να διανεμηθεί στην Ουκρανία από τη Γερμανία και άλλες χώρες που αγοράζουν βλήματα από την Rheinmetall

Το μήνυμα για την Ουκρανία

Το εργοστάσιο στο Ούντερλις, κοντά στο Ανόβερο, κατασκευάστηκε σε μόλις δεκαπέντε μήνες σε μια έκταση περίπου πέντε γηπέδων ποδοσφαίρου και από τις γραμμές παραγωγής του, που θα λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό με βάση τη ρομποτική, αναμένεται να βγαίνουν ετησίως 25.000 βλήματα 155 χιλιοστών με βεληνεκές έως και 40 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από φέτος.

Σύμφωνα με το AFP, η παραγωγή αναμένεται να φτάσει γρήγορα (έως το 2027) τις 350.000 μονάδες ετησίως. Όταν φθάσει σε πλήρη δυναμικότητα, θα είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο πυρομαχικών στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Rheinmetall.

«Το βιομηχανικό συγκρότημα αποτελεί πάνω απ’ όλα ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς τον λαό της Ουκρανίας», δήλωσε στην τελετή ο γερμανός Σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στο Κίεβο. Η Rheinmetall είναι σημαντικός προμηθευτής του ισραηλινού στρατού, αλλά οι γραμμές παραγωγής του Ούντερλις θα λειτουργούν κυρίως για την εκτέλεση της παραγγελίας-ρεκόρ του γερμανικού στρατού για πυρομαχικά αξίας έως και 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2024.

Μέρος της παραγωγής πρέπει επίσης να διανεμηθεί στην Ουκρανία από τη Γερμανία και άλλες χώρες που αγοράζουν βλήματα από την Rheinmetall, όπως παρατηρεί το AFP. «Η Γερμανία πρέπει να είναι έτοιμη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια στην Ευρώπη», επέμεινε ο επίσης Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Άμυνας της χώρας, Μπόρις Πιστόριους.

«Το εργοστάσιο έχει στρατηγική σημασία για την Rheinmetall αλλά και για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και για την Ευρώπη», τόνισε στην ομιλία του ο επικεφαλής του εδρεύοντος στο Ντίσελντορφ γερμανικού ομίλου, Άρμιν Πάπεργκερ.

Από το επόμενο έτος στη μονάδα θα κατασκευάζονται επίσης πυραυλοκινητήρες

Συνεργασία με την Lockheed Martin

Η Rheinmetall, εισηγμένη από το 2023 στον δείκτη Dax του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης, είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής πυρομαχικών για πυροβόλα και άρματα μάχης στην Ευρώπη, μπροστά από τη νορβηγική Nammo και τη γαλλική Nexter. Ο όμιλος έχει επενδύσει περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ για την κατασκευή αυτού του νέου εργοστασίου, δημιουργώντας 500 θέσεις εργασίας.

Από το επόμενο έτος στη μονάδα θα κατασκευάζονται επίσης πυραυλοκινητήρες σε συνεργασία με την αμερικανική Lockheed Martin, με την οποία ήδη συνεργάζεται η Rheinmetall, όπως μεταδίδει το AFP. Το συγκρότημα Ούντερλις παράγει ήδη βλήματα 120 χιλιοστών για άρματα μάχης Leopard 2, που χρησιμοποιούνται στο ουκρανικό μέτωπο.

Για να χρηματοδοτήσει την προσπάθεια αυτή (προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού και επενδύσεις σε στρατιωτικό υλικό), το Βερολίνο σχεδιάζει μια συνεχή αύξηση του αμυντικού του προϋπολογισμού

Προς υποχρεωτική θητεία

Αν όμως η υπερ-παραγωγή πυρομαχικών και πολεμικού εξοπλισμού χρειάζεται πολέμους για να απορροφηθεί, χρειάζεται και προσωπικό που θα επανδρώνει τις ένοπλες δυνάμεις και θα πατά τη σκανδάλη. «Αντιμέτωπη με την έλλειψη προσωπικού που επηρεάζει τον γερμανικό στρατό, η κυβέρνηση του Βερολίνου υιοθέτησε την Τετάρτη νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των προσλήψεων», σημειώνει το AFP.

«Το νομοσχέδιο στοχεύει στην προσέλκυση εθελοντών στην Bundeswehr (το γερμανικό στρατό), ενώ παράλληλα προβλέπει την καθιέρωση μερικής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας για τους Γερμανούς, εάν η ανταπόκριση στην πρόσκληση για εθελοντική ένταξη στις ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ικανοποιητική», σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Για να χρηματοδοτήσει την προσπάθεια αυτή (προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού και επενδύσεις σε στρατιωτικό υλικό), το Βερολίνο σχεδιάζει μια συνεχή αύξηση του αμυντικού του προϋπολογισμού, ώστε να φτάσει το 3,5% του ΑΕΠ της χώρας έως το έτος 2029 – ποσοστό υπερτριπλάσιο από αυτό προ του πολέμου στην Ουκρανία. «Είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος για το ΝΑΤΟ», διαβεβαίωσε ο γερμανός υπουργός Άμυνας Κλίνγκμπεϊλ.

