Αλαλούμ με τα «μπλοκάκια» στα λεωφορεία

Με «μπλοκάκια» προσπαθούν να καλύψουν τα τεράστια κενά σε μόνιμο προσωπικό, η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) και ο ΟΣΕ. Ειδικότερα, η ΟΣΥ, στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τα πιεστικά προβλήματα υποστελέχωσης στην κίνηση των λεωφορείων και των τρόλεϊ, προχωρά στην προκήρυξη 500 θέσεων οδηγών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου – διάρκειας οκτώ μηνών – και εκτός διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Η επιλογή αυτή, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως πρωτοφανής, έχει ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις στους κόλπους των εργαζομένων, που βλέπουν να συνεχίζεται το οξύμωρο, δηλαδή, από τη μια να αγοράζονται καινούργια λεωφορεία και από την άλλη να μην υπάρχει το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό να τα κινήσει.

Η διοίκηση της εταιρείας επιχειρεί να καλύψει με «μπλοκάκια» τα άμεσα και μεγάλα κενά σε προσωπικό, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 600 οδηγούς. Ωστόσο, οι συμβάσεις προβλέπουν ρητά ότι μετά το 8μηνο θα λήγουν αυτοδικαίως χωρίς αποζημίωση ή δυνατότητα ανανέωσης (!), γεγονός που ενισχύει τον προβληματισμό για τη βιωσιμότητα της λύσης.

«Εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων»

Συνδικαλιστικές παρατάξεις και εργαζόμενοι κάνουν λόγο για πολιτική που δημιουργεί «εργαζόμενους δύο ταχυτήτων», υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται η κάλυψη πάγιων αναγκών με προσωρινές λύσεις. Η ΠΑΣΚΕ ζήτησε έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, καταγγέλλοντας ότι υπάρχει συνειδητή επιλογή από πλευράς ΟΣΥ για «ελαστικοποίηση» της εργασίας.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για τη διατύπωση της προκήρυξης, η οποία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάθεσης στους προσλαμβανόμενους και άλλων καθηκόντων πέραν της οδήγησης. Την ίδια στιγμή, απορρίπτονται από πηγές της εταιρείας τα σενάρια περί περαιτέρω ιδιωτικοποίησης λεωφορειακών γραμμών.

Το πρόβλημα με τις ελλείψεις προσωπικού και κυρίως οδηγών δεν είναι νέο και συνεχώς επιδεινώνεται. Οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, αλλά και οι παραιτήσεις – ακόμη και νεοπροσληφθέντων οδηγών – δημιουργούν ένα συνεχώς διευρυνόμενο κενό. Μόνο σε μία ημέρα καταγράφηκαν 30 αποχωρήσεις (!), ενώ πρόσφατα παραιτήθηκαν και οκτώ νέοι οδηγοί. Οι εργαζόμενοι αποδίδουν το κύμα φυγής στις χαμηλές αποδοχές, τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και κυρίως στη μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τομέα. Ολα αυτά είναι γνωστά στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που όμως δεν κάνει τίποτα για αναστροφή του κλίματος. Ετσι, οι συνέπειες αποτυπώνονται ξεκάθαρα στο συγκοινωνιακό έργο: το 2024 χάθηκαν πάνω από 500.000 δρομολόγια, με το 87,3% αυτών να οφείλεται στην έλλειψη οδηγών. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων ετών.

Μόνιμες προσλήψεις

Ακόμη και οι διαδικασίες για μόνιμο προσωπικό δεν εξελίσσονται ομαλά. Σε πρόσφατο διαγωνισμό για την πρόσληψη 290 μόνιμων οδηγών, καλύφθηκαν περίπου 225 θέσεις, ενώ χρειάστηκαν διαδοχικές παρατάσεις των προθεσμιών λόγω χαμηλού ενδιαφέροντος. Το γεγονός αυτό ενισχύει την κριτική ότι η εταιρεία αδυνατεί να προσελκύσει προσωπικό με συνθήκες σταθερής απασχόλησης, επιλέγοντας τελικά προσωρινές λύσεις.

Στο ήδη τεταμένο κλίμα προστίθεται και η αντίδραση για την εφαρμογή Safe Bus, η οποία προβλέπει τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των οδηγών μέσω των κινητών τηλεφώνων τους. Συνδικαλιστικές παρατάξεις εξετάζουν την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, κάνοντας λόγο για υπερβολικό έλεγχο και πιθανή παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των οδηγών και των εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Πριμ και νέα μέτρα

Πάντως, απέναντι στο κύμα των αποχωρήσεων προσωπικού από την ΟΣΥ, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί πριμ παραμονής, ύψους περίπου 150 ευρώ μηνιαίως, για τους εν ενεργεία οδηγούς. Το ποσό αυτό δεν θα ενσωματώνεται στον βασικό μισθό, αλλά αναμένεται να συμπεριληφθεί στη συλλογική σύμβαση εργασίας. Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία σχολής οδηγών εντός της ΟΣΥ, με στόχο την εκπαίδευση των νέων υποψηφίων, που θα γίνονται δεκτοί στη σχολή ακόμη και χωρίς επαγγελματική άδεια. Το κόστος εκπαίδευσης θα καλύπτεται από την εταιρεία, με αντάλλαγμα την πενταετή δέσμευση παραμονής στην εργασία.

Και στον ΟΣΕ

Η εικόνα υποστελέχωσης δεν περιορίζεται στις Οδικές Συγκοινωνίες. Και στον ΟΣΕ, η λειτουργία των υπηρεσιών του βασίζεται σε εκατοντάδες εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς μόνο για το 2026 προτείνεται η πρόσληψη 710 εργαζομένων με «μπλοκάκι», με κόστος περίπου 17 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και εργοδοτικές εισφορές.

Την ίδια στιγμή, η διαδικασία για την πρόσληψη 140 μόνιμων εργαζομένων στον Οργανισμό παραμένει ανολοκλήρωτη, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε στα τέλη του 2022.

