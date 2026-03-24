newspaper
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αλαλούμ με τα «μπλοκάκια» στα λεωφορεία
Ελλάδα 24 Μαρτίου 2026

Αλαλούμ με τα «μπλοκάκια» στα λεωφορεία

Εντονες αντιδράσεις για την πρόσληψη 500 οδηγών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και εκτός ΑΣΕΠ

Κώστας Ντελέζος
A
A
Vita.gr
Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Spotlight

Με «μπλοκάκια» προσπαθούν να καλύψουν τα τεράστια κενά σε μόνιμο προσωπικό, η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) και ο ΟΣΕ. Ειδικότερα, η ΟΣΥ, στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τα πιεστικά προβλήματα υποστελέχωσης στην κίνηση των λεωφορείων και των τρόλεϊ, προχωρά στην προκήρυξη 500 θέσεων οδηγών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου – διάρκειας οκτώ μηνών – και εκτός διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Η επιλογή αυτή, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως πρωτοφανής, έχει ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις στους κόλπους των εργαζομένων, που βλέπουν να συνεχίζεται το οξύμωρο, δηλαδή, από τη μια να αγοράζονται καινούργια λεωφορεία και από την άλλη να μην υπάρχει το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό να τα κινήσει.

Η διοίκηση της εταιρείας επιχειρεί να καλύψει με «μπλοκάκια» τα άμεσα και μεγάλα κενά σε προσωπικό, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 600 οδηγούς. Ωστόσο, οι συμβάσεις προβλέπουν ρητά ότι μετά το 8μηνο θα λήγουν αυτοδικαίως χωρίς αποζημίωση ή δυνατότητα ανανέωσης (!), γεγονός που ενισχύει τον προβληματισμό για τη βιωσιμότητα της λύσης.

«Εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων»

Συνδικαλιστικές παρατάξεις και εργαζόμενοι κάνουν λόγο για πολιτική που δημιουργεί «εργαζόμενους δύο ταχυτήτων», υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται η κάλυψη πάγιων αναγκών με προσωρινές λύσεις. Η ΠΑΣΚΕ ζήτησε έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, καταγγέλλοντας ότι υπάρχει συνειδητή επιλογή από πλευράς ΟΣΥ για «ελαστικοποίηση» της εργασίας.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για τη διατύπωση της προκήρυξης, η οποία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάθεσης στους προσλαμβανόμενους και άλλων καθηκόντων πέραν της οδήγησης. Την ίδια στιγμή, απορρίπτονται από πηγές της εταιρείας τα σενάρια περί περαιτέρω ιδιωτικοποίησης λεωφορειακών γραμμών.

Το πρόβλημα με τις ελλείψεις προσωπικού και κυρίως οδηγών δεν είναι νέο και συνεχώς επιδεινώνεται. Οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, αλλά και οι παραιτήσεις – ακόμη και νεοπροσληφθέντων οδηγών – δημιουργούν ένα συνεχώς διευρυνόμενο κενό. Μόνο σε μία ημέρα καταγράφηκαν 30 αποχωρήσεις (!), ενώ πρόσφατα παραιτήθηκαν και οκτώ νέοι οδηγοί. Οι εργαζόμενοι αποδίδουν το κύμα φυγής στις χαμηλές αποδοχές, τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και κυρίως στη μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τομέα. Ολα αυτά είναι γνωστά στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που όμως δεν κάνει τίποτα για αναστροφή του κλίματος. Ετσι, οι συνέπειες αποτυπώνονται ξεκάθαρα στο συγκοινωνιακό έργο: το 2024 χάθηκαν πάνω από 500.000 δρομολόγια, με το 87,3% αυτών να οφείλεται στην έλλειψη οδηγών. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων ετών.

Μόνιμες προσλήψεις

Ακόμη και οι διαδικασίες για μόνιμο προσωπικό δεν εξελίσσονται ομαλά. Σε πρόσφατο διαγωνισμό για την πρόσληψη 290 μόνιμων οδηγών, καλύφθηκαν περίπου 225 θέσεις, ενώ χρειάστηκαν διαδοχικές παρατάσεις των προθεσμιών λόγω χαμηλού ενδιαφέροντος. Το γεγονός αυτό ενισχύει την κριτική ότι η εταιρεία αδυνατεί να προσελκύσει προσωπικό με συνθήκες σταθερής απασχόλησης, επιλέγοντας τελικά προσωρινές λύσεις.

Στο ήδη τεταμένο κλίμα προστίθεται και η αντίδραση για την εφαρμογή Safe Bus, η οποία προβλέπει τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των οδηγών μέσω των κινητών τηλεφώνων τους. Συνδικαλιστικές παρατάξεις εξετάζουν την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, κάνοντας λόγο για υπερβολικό έλεγχο και πιθανή παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των οδηγών και των εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Πριμ και νέα μέτρα

Πάντως, απέναντι στο κύμα των αποχωρήσεων προσωπικού από την ΟΣΥ, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί πριμ παραμονής, ύψους περίπου 150 ευρώ μηνιαίως, για τους εν ενεργεία οδηγούς. Το ποσό αυτό δεν θα ενσωματώνεται στον βασικό μισθό, αλλά αναμένεται να συμπεριληφθεί στη συλλογική σύμβαση εργασίας. Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία σχολής οδηγών εντός της ΟΣΥ, με στόχο την εκπαίδευση των νέων υποψηφίων, που θα γίνονται δεκτοί στη σχολή ακόμη και χωρίς επαγγελματική άδεια. Το κόστος εκπαίδευσης θα καλύπτεται από την εταιρεία, με αντάλλαγμα την πενταετή δέσμευση παραμονής στην εργασία.

Και στον ΟΣΕ

Η εικόνα υποστελέχωσης δεν περιορίζεται στις Οδικές Συγκοινωνίες. Και στον ΟΣΕ, η λειτουργία των υπηρεσιών του βασίζεται σε εκατοντάδες εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς μόνο για το 2026 προτείνεται η πρόσληψη 710 εργαζομένων με «μπλοκάκι», με κόστος περίπου 17 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και εργοδοτικές εισφορές.

Την ίδια στιγμή, η διαδικασία για την πρόσληψη 140 μόνιμων εργαζομένων στον Οργανισμό παραμένει ανολοκλήρωτη, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε στα τέλη του 2022.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Κόσμος
Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκής αίθουσα
Στη Λάρισα 24.03.26

Βαρύ και φορτισμένο το κλίμα στο πολυδιαφημισμένο «Γαιόπολις» που διεξάγεται η «μητέρα των δικών». Αγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη από τα όσα συνέβησαν με το «καλημέρα» της πολύκροτης δίκης.

Πάνος Τσίκαλας
Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του
Ελλάδα 23.03.26

Ο άτυχος 68χρονος από τη Λαμία είχε πάει μαζί με τη γυναίκα του να κόψει ξύλα σε ξερά πλατάνια όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από έναν μεγάλο κορμό.

Σύνταξη
25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 23.03.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας για τη μαθητική παρέλαση ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Σύνταξη
Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Ελλάδα 23.03.26

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Σύνταξη
Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας
Ελλάδα 23.03.26

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη και δύο πελάτες. Υπάρχουν αναφορές ότι από το ΙΧ παρασύρθηκε ένας διερχόμενος διανομέας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύνταξη
Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Ελλάδα 23.03.26

Ο 20χρονος κρατείται μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει την Πέμπτη και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η περεταίρω ποινική του μεταχείριση

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο
Ελλάδα 23.03.26

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 21χρονο που ήταν μαζί με τον 19χρονο που έχει συλληφθεί και τον 20χρονο Κλεομένη που δολοφονήθηκε κατά το αιματηρό επεισόδιο με τον 23χρονο στην Καλαμαριά

Σύνταξη
Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
Ελλάδα 23.03.26

Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 24.03.26

Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Στράτος Ιωακείμ
Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκής αίθουσα
Στη Λάρισα 24.03.26

Βαρύ και φορτισμένο το κλίμα στο πολυδιαφημισμένο «Γαιόπολις» που διεξάγεται η «μητέρα των δικών». Αγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη από τα όσα συνέβησαν με το «καλημέρα» της πολύκροτης δίκης.

Πάνος Τσίκαλας
Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Φραντσέσκα Αλμπανέζε 24.03.26

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Πολτάβα - Ζαπορίζια 24.03.26

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Πόλεμος 24.03.26

Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
Κολομβία 24.03.26

Οι αρχές στην Κολομβία έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο οκτώ και τον τραυματισμό άλλων 83 ανθρώπων στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με το Περού.

Σύνταξη
Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
Παρίσι 24.03.26

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, τονίζοντας ότι «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός».

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
Μπάσκετ 23.03.26

Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από τους παίκτες που την ενδιαφέρουν σοβαρά είναι ο Μάικ Τζέιμς.

Σύνταξη
Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Πολιτική 23.03.26

Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

Σύνταξη
Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο
Financial Times 23.03.26

Αναθέρμανση σχέσεων με τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Λουκασένκο για επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή αντίδραση στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη – «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, πως οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντοτε σε βάρος» του έθνους και «αντίθετοι» με το καλό της πατρίδας. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»
Επέστρεψε η Εθνική 23.03.26

Η Εθνική στίβου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Τορούν και ο «ασημένιος» στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής έκανε δηλώσεις στο Ελ. Βενιζέλος - Οι επιδόσεις των αθλητών μας.

Σύνταξη
Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
The Economist 23.03.26

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί
Βουλή 23.03.26

Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο