Οχάιο: 28χρονη καθηγήτρια καταδικάστηκε για ανάρμοστη σεξουαλική σχέση με 15χρονο μαθητή

Μια καθηγήτρια λυκείου από το Οχάιο ομολόγησε ότι διατηρούσε σεξουαλική σχέση διάρκειας πολλών μηνών με τον 15χρονο μαθητή της, τον οποίο βομβάρδιζε με χιλιάδες προκλητικά μηνύματα όπου του δήλωνε την αγάπη της.

Η Jamelah Daboubi, πρώην καθηγήτρια στο Horizon Science Academy στο Κολόμπους, ομολόγησε την ενοχή της για βαριά σεξουαλική κακοποίηση και παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με ανήλικο στο Πρωτοδικείο του Franklin County τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το WBNS.

Η 28χρονη συνελήφθη τον Απρίλιο του 2025, αφού η θεία του αγοριού βρήκε το ζευγάρι να επιδίδεται σε σεξουαλικές πράξεις στο αυτοκίνητό της.

Ο μαθητής είπε στην αστυνομία ότι αυτός και η δασκάλα του είχαν σχέση, φιλιόντουσαν, αγγίζονταν και αντάλλασσαν χιλιάδες μηνύματα κειμένου κατά τη διάρκεια των μηνών, ανέφερε η Εισαγγελία της Κομητείας Φράνκλιν.

Οι ερευνητές βρήκαν πληθώρα ανησυχητικών μηνυμάτων στο κινητό του, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων όπου οι δύο δήλωναν την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον.

Η 28χρονη απολύθηκε από τη θέση της ως καθηγήτρια λίγο μετά τη σύλληψή της και κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, τα οποία αργότερα τροποποιήθηκαν από τις αρχές, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Αντιμετωπίζει 18 μήνες φυλάκισης όταν θα εκδοθεί η ποινή της σε άγνωστη ημερομηνία, ανέφερε το μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο συνέστησε στην ψυχοπαθή να εκτίσει πέντε χρόνια κοινωνικής επιτήρησης, να συνεχίσει τη ψυχολογική υποστήριξη, να παραδώσει την άδεια διδασκαλίας της και να εκτελέσει κοινωνική εργασία.

Η Daboubi θα πρέπει επίσης να καταχωρηθεί ως σεξουαλική παραβάτρια.