Τα 40 καράτια του Πεπ Γκουαρντιόλα

Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς στην Αγγλία έχει τα χρώματα της Μάντσεστερ Σίτι και την «σφραγίδα» του Πεπ Γκουαρντιόλα. Ο Καταλανός τεχνικός, με τη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της ‘Αρσεναλ δεν κατέκτησε απλά το Carabao Cup αλλά έγραψε ιστορία! Έγινε 40 καρατίων!

Το Carabao Cup, ή αν προτιμάτε το Λιγκ Καπ, είναι ο 40ός τίτλος στην προπονητική καριέρα του Πεπ Γκουαρντιόλα που ξεκίνησε πριν από 18 χρόνια και ένα «φάρμακο» για τον πρόσφατο αποκλεισμό της Μάντσεστερ Σίτι από το Champions League. Επίσης, κατέκτησε το συγκεκριμένο τρόπαιο για 5η φορά και είναι οι περισσότερες από κάθε προπονητή. Από τέσσερις κατακτήσεις Λιγκ Καπ είχαν οι σερ Αλεξ Φέργκιουσον, Ζοσέ Μουρίνιο και Μπράιαν Κλαφ.

🚨🏆 Pep Guardiola has now won 40 trophies in his coaching career. 4⃣0⃣✨ 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Premier League x6

🏆🏆🏆🏆🏆 Carabao Cup x5

🏆🏆🏆🏆 Club World Cup x4

🏆🏆🏆🏆 UEFA Super Cup x4

🏆🏆🏆 Champions League x3

🏆🏆🏆 La Liga x3

🏆🏆🏆 Bundesliga x3

🏆🏆🏆 Spanish Super Cup x3… pic.twitter.com/Nn0QpDLFWr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2026

Πιο αναλυτικά, ο Γκουαρντιόλα έχει στην συλλογή του έξι Premier League, πέντε Carabao Cup, τέσσερα διηπειρωτικά, τέσσερα ευρωπαϊκά Super Cup, τρία Champions League, τρία πρωταθλήματα Ισπανίας, τρία πρωταθλήματα Γερμανίας, τρία ισπανικά Super Cup, τρία Community Shield, δύο Copa del Rey, δύο κύπελλα Γερμανίας και δύο κύπελλα στην Αγγλία. Το Λιγκ Καπ είναι ο 16ος τίτλος του Καταλανού προπονητή, εκ των κορυφαίων του κόσμου, από το 2016 που βρίσκεται στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γκουαρντιόλα γιόρτασε το τρόπαιο αγκαλιά με την κόρη του Μαρία και σχολίασε μετά το ματς: «Κανείς δεν σου χαρίζει τίποτα. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση και δείξαμε ποιοι είμαστε απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Πολλοί παίκτες έπαιξαν για πρώτη φορά σε τελικό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτές οι εμπειρίες μάς δείχνουν ότι η ομάδα έχει μεγάλες δυνατότητες.»