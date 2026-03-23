Τα 40 καράτια του Πεπ Γκουαρντιόλα
Ποδόσφαιρο 23 Μαρτίου 2026, 19:02

Συλλέκτης τίτλων ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι που με την κατάκτηση του Carabao Cup έγραψε ιστορία καθώς έφτασε στους 40 τίτλους της προπονητικής καριέρας του

Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς στην Αγγλία έχει τα χρώματα της Μάντσεστερ Σίτι και την «σφραγίδα» του Πεπ Γκουαρντιόλα. Ο Καταλανός τεχνικός, με τη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της ‘Αρσεναλ δεν κατέκτησε απλά το Carabao Cup αλλά έγραψε ιστορία! Έγινε 40 καρατίων!

Το Carabao Cup, ή αν προτιμάτε το Λιγκ Καπ, είναι ο 40ός τίτλος στην προπονητική καριέρα του Πεπ Γκουαρντιόλα που ξεκίνησε πριν από 18 χρόνια και ένα «φάρμακο» για τον πρόσφατο αποκλεισμό της Μάντσεστερ Σίτι από το Champions League. Επίσης, κατέκτησε το συγκεκριμένο τρόπαιο για 5η φορά και είναι οι περισσότερες από κάθε προπονητή. Από τέσσερις κατακτήσεις Λιγκ Καπ είχαν οι σερ Αλεξ Φέργκιουσον, Ζοσέ Μουρίνιο και Μπράιαν Κλαφ.

Πιο αναλυτικά, ο Γκουαρντιόλα έχει στην συλλογή του έξι Premier League, πέντε Carabao Cup, τέσσερα διηπειρωτικά, τέσσερα ευρωπαϊκά Super Cup, τρία Champions League, τρία πρωταθλήματα Ισπανίας, τρία πρωταθλήματα Γερμανίας, τρία ισπανικά Super Cup, τρία Community Shield, δύο Copa del Rey, δύο κύπελλα Γερμανίας και δύο κύπελλα στην Αγγλία. Το Λιγκ Καπ είναι ο 16ος τίτλος του Καταλανού προπονητή, εκ των κορυφαίων του κόσμου, από το 2016 που βρίσκεται στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γκουαρντιόλα γιόρτασε το τρόπαιο αγκαλιά με την κόρη του Μαρία και σχολίασε μετά το ματς: «Κανείς δεν σου χαρίζει τίποτα. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση και δείξαμε ποιοι είμαστε απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Πολλοί παίκτες έπαιξαν για πρώτη φορά σε τελικό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτές οι εμπειρίες μάς δείχνουν ότι η ομάδα έχει μεγάλες δυνατότητες.»

Moody’s: Τα δύο σενάρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Τραμπ: «Μια ακόμα ευκαιρία στο Ιράν και τις απειλές του»

Γιοβάνοβιτς: «Πολύ καλά τεστ τα φιλικά με Παραγουάη, Ουγγαρία – Θα μας λείψει ο Μάνταλος»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ανδρων και παράλληλα αναφέρθηκε την απόσυρση του Πέτρου Μάνταλου από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)

Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)

«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!

Κόντρα στην ΑΕΛ Novibet ο Ολυμπιακός κατάφερε και ξεπέρασε… δύο φορές στο ίδιο ματς τον μέσο όρο των τελικών που είχε στη σεζόν, όπως… κατάφερε και να μην σκοράρει σε παιχνίδι που πάτησε 61 φορές στην αντίπαλη περιοχή!

Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica

Με αφορμή τη σύνοδο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», της ακροδεξιάς ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο που ίδρυσε ο Όρμπαν, Λεπέν, Βίλντερς, Σαλβίνι και Αμπασκάλ δήλωσαν τη στήριξή τους στον Ούγγρο πρωθυπουργό

Προ των ευθυνών τους θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης τους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Predator και σιωπούν, έχοντας παραλάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. «Ντροπιαστική» χαρακτήρισε την εικόνα από τη Λάρισα και τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Τι απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχει λόγος παραίτησης Φλωρίδη.

Ο Πάπα Εσιέντου δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι άγνωστοι απειλούν να τον σκοτώσουν, επειδή επιλέχθηκε για τον ρόλο του Σνέιπ στην τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη και δύο πελάτες. Υπάρχουν αναφορές ότι από το ΙΧ παρασύρθηκε ένας διερχόμενος διανομέας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Οι επικριτές της δικαστικής μεταρρύθμισης υποστήριζαν ότι ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας στο εκτελεστικό σώμα. Η Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της, αλλά αρνείται να παραιτηθεί.

Ο 20χρονος κρατείται μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει την Πέμπτη και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η περεταίρω ποινική του μεταχείριση

Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Η Κρόφορντ, που πρόσφατα συμπλήρωσε τα 60, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα τις πρώτες δυόμισι ώρες της εξαντλητικής πρωινής ρουτίνας ευεξίας της, αξίας 12.000 δολαρίων. Ε, και το διαδίκτυο οργίασε.

Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες στην Κολομβία

Γυρίζει πίσω ο Σωκράτης Φάμελλος την πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για να καθίσουν μαζί στο τραπέζι του προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Ανάμικτα είναι τα συμπεράσματα νέας έρευνας της Focus Bari για την αγορά ακινήτων. Οι 7 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές «πλησιάζουν ταβάνι», αλλά οι 6 στους 10 εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Οι απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν παρουσιάστηκαν ως πράξη αντιποίνων, κάτι απαράδεκτο στο διεθνές δίκαιο. Και οι επιπτώσεις για τους αμάχους αγγίζουν τον ορισμό εγκλημάτων πολέμου.

Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

