Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: Πήραν το Carabao Cup οι Πολίτες – Μοιραίος ο Κέπα για τους Κανονιέρηδες

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα μεγάλωσε ακόμη περισσότερο την συλλογή, κατακτώντας το πέμπτο του Carabao Cup με την Μάντσεστερ Σίτι, επικρατώντας με 2-0 την Άρσεναλ του μαθητευόμενου του, Μικέλ Αρτέτα. Παρά την ανωτερότητα των Κανονιέρηδων στο πρώτο ημίχρονο, οι Πολίτες με ένα καλό τέταρτο και δύο τραγικά λάθη του Κέπα, καθάρισαν το παιχνίδι, με τον 21χρονο Νίκο Ο’Ράιλι να σκοράρει και τα δύο γκολ της ομάδας του.

Στο πρώτη ημίχρονο η Άρσεναλ ήταν καθαρά ανώτερη, έχοντας πέντε τελικές, με αυτή του Χάβερτζ στο 60 λεπτό να ξεχωρίζει. Ο Γερμανός μετά από κάθετη πάσα του Ζουμπιμέντι βρέθηκε τετ α τετ με τον Τράφορντ και δεν κατάφερε να τον νικήσει, με τον Σάκα να έρχεται στη συνέχεια και να αδυνατεί να τελειώσει την φάση. Απείλησε και με κόρνερ στο 38′, με τον Χινκάπιε να παίρνει την κεφαλιά μετά από εκτέλεση του Σάκα, αλλά ο Εκουαδοριανός έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία. Η Σίτι αν και έκανε μόλις μια τελική, με κεφαλιά του Χάλαντ στο 44′. είχε 61% κατοχή, χωρίς να μπορεί να σπάσει την άμυνα των Κανονιέρηδων.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα εμφανίστηκε πιο επιθετική, χάνοντας μάλιστα μεγάλη ευκαιρία στο 50′, με τον Ντοκού να φεύγει στην κόντρα, τον Κέπα να κάνει τραγική έξοδο και να αναγκάζεται να κάνει φάουλ στον Βέλγο έξω από την περιοχή. Παρά τις διαμαρτυρίες των Πολιτών, ο διαιτητής έδειξε μόνο την κίτρινη κάρτα και ο Σεμένιο με ένα φάουλ από τα 20 μέτρα, έστειλε την μπάλα άουτ. Από κει και πέρα η Σίτι έκλεισε την Άρσεναλ στα καρέ της, μέχρι που στο 60′, οι Πολίτες βρήκαν για πρώτη φορά στο παιχνίδι, με τον Κέπα να χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του από μία σέντρα του Τσέρκι και ο Ο’Ράιλι με άδειο τέρμα έκανε το 0-1.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 64′ συγκεκριμένα, ο 21χρονος χτύπησε ξανά και με κεφαλιά μετά από σέντρα του Νούνιες, έκανε το 0-2 και η Σίτι βρίσκονταν πλέον πιο κοντά από ποτέ στον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Η Άρσεναλ απείλησε ξανά στο 73′ με ένα φάουλ λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Ράις γέμισε την περιοχή και ο Καλαφιόρι έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Τράφορντ. Ο Ιταλός μπακ βρέθηκε κοντά στο γκολ ξανά στο 77′ με ένα σουτ εντός περιοχής, το οποίο χτύπησε το αριστερό δοκάρι του Τράφορντ και στη συνέχεια βγήκε άουτ. Η ομάδα του Αρτέτα δεν μπόρεσε να κάνει άλλη φάση και το ματς τελείωσε 0-2.

Άρσεναλ (Αρτέτα): Κέπα, Γουάιτ (Ζεσούς 82′), Σαλιμπά, Γκαμπριέλ, Χινκάπιε (Καλαφιόρι 65′), Ράις, Ζουμπιμέντι, Σάκα, Χάβερτζ (Μαντουέκε 65′), Τροσάρντ ( Μαρτινέλι 82′), Γιόκερες

Μάντσεστερ Σίτι (Γκουαρντιόλα): Τράφορντ, Νούνιες, Κουσάνοφ, Άκε, Ο’Ράιλι, Ρόντρι, Σίλβα, Ντοκού, Τσέρκι, Σεμένιο, Χάλαντ