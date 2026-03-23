Δεν υπάρχει ο Γκουαρντιόλα: Εμφανίστηκε ξανά με γρατσουνιές στο κεφάλι (pics)

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 2-0 της Άρσεναλ και κατέκτησε το Carabao Cup στο Γουέμπλεϊ, κόντρα στα προγνωστικά που έδειχναν τους «κανονιέρηδες», με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να πανηγυρίζει έξαλλα..

Ωστόσο, μετά το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού, τα βλέμματα στράφηκαν στον Καταλανό τεχνικό, ο οποίος είχε ξανά έντονες γρατσουνιές στο κεφάλι του, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν.

Το περιστατικό επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από παρόμοιες εικόνες που είχαν καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες, όταν ο ίδιος είχε εμφανιστεί με σημάδια στο πρόσωπο και είχε προκαλέσει ανησυχία για θέματα που έχουν να κάνουν με την πίεση που νιώθει η οποία οδηγεί στον αυτοτραυματισμό.

