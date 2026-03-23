newspaper
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.03.2026 | 20:10
Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου
Πολιτική 23 Μαρτίου 2026, 18:26

Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου

Γυρίζει πίσω ο Σωκράτης Φάμελλος την πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για να καθίσουν μαζί στο τραπέζι του προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αν «κόψουμε» τα γλυκά, μειώνονται οι λιγούρες… ή μήπως όχι;

Spotlight

Με κάθε επισημότητα απαντά στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη ο Σωκράτης Φάμελλος.

Η συζήτηση που είχε προσκληθεί ο Σωκράτης Φάμελλος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στο κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απηύθυνε πρόσκληση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ (και της Νέας Αριστεράς) για συμμετοχή σε θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», το οποίο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εισπράττοντας ένα ευγενικό «όχι» από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ανοιχτός στον διάλογο στο μέλλον

Με επιστολή του στον Νίκου Ανδρουλάκη ο Σωκράτης Φάμελλος σημειώνει ότι το συνέδριο αποτελεί κορυφαία εσωκομματική διαδικασία, επομένως, δεν θεωρεί ότι μπορεί να διοργανωθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά τραπέζι προγραμματικού διαλόγου σε αυτό το πλαίσιο.

Ωστόσο, τονίζει πως θα ανταποκριθεί θετικά σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο επίπεδο διαλόγου επιθυμεί να διοργανώσει στο μέλλον είτε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, είτε άλλο προοδευτικό κόμμα ή κίνηση.

Αναλυτικά η επιστολή

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας ευχαριστώ για τις επιστολές που μας αποστείλατε ενόψει του επικείμενου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής. Θα χαιρετίσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου σας, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας, με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας και βουλευτή Ηλείας, Διονύση Καλαματιανό.

Δεν θεωρώ όμως ότι μπορεί να διοργανωθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά τραπέζι προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου σας, καθώς αυτό αποτελεί μία κορυφαία εσωκομματική διαδικασία του κόμματός σας.

Θα ανταποκριθούμε θετικά σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο επίπεδο διαλόγου επιθυμεί να διοργανώσει στο μέλλον είτε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, είτε άλλο προοδευτικό κόμμα ή κίνηση και θα αναλάβουμε και εμείς αντίστοιχες πρωτοβουλίες, επειδή θεωρούμε ουσιώδη αυτόν τον διάλογο για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, που αποτελεί σήμερα τη βασική πολιτική αναγκαιότητα των προοδευτικών πολιτών.

Εύχομαι κάθε επιτυχία και καλές αποφάσεις στο Συνέδριό σας.

Με εκτίμηση,

Σωκράτης Φάμελλος

Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody’s: Τα δύο σενάρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αν «κόψουμε» τα γλυκά, μειώνονται οι λιγούρες… ή μήπως όχι;

Κόσμος
Τραμπ: «Μια ακόμα ευκαιρία στο Ιράν και τις απειλές του»

inWellness
inTown
Stream newspaper
Δίκη για τα «Τέμπη» στη Λάρισα: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα – Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Σύνταξη
«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Σύνταξη
Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Επικαιρότητα 23.03.26

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα
Πολιτική 23.03.26

«Η κυβέρνηση δεν τολμάει, δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας από την κρίση» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Σύνταξη
Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή
Πολιτική 23.03.26

Ο Δένδιας αναφέρθηκε στις αποφάσεις που ελήφθησαν για το θόλο, την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ , τις υποδομές για τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε Viper και τα μεταγωγικά αεροσκάφη και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Σύνταξη
Επιδότηση στο diesel κίνησης, fuel pass και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα
Πολιτική 23.03.26

Υπό την κοινωνική και πολιτική πίεση για την κυβερνητική αδράνεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τέσσερα μέτρα για την αντιμετώπιση της έκρηξης του ενεργειακού κόστους με δίμηνη ισχύ (Απρίλιος - Μάιος). Τα μέτρα θα εξειδικευτούν από τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Σκληραίνει τη γραμμή ο Ανδρουλάκης – Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Με φόντο την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις της υπόθεσης του Predator, τη «βόμβα» Ντίλιαν, αλλά και τη «στροφή» της κοινής γνώμης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ν.Ανδρουλάκης στέλνει μήνυμα με την επιστολή του προς τους στόχους των υποκλοπών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως «παρατηρητής» του πολέμου
Πολιτική 22.03.26

«Καμία "ασφάλεια" και "σταθερότητα" δεν εξασφαλίζουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που βρίσκονται, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, στο ελληνικό έδαφος και που αποτελούν ορμητήρια ιμπεριαλιστικών πολέμων κι επεμβάσεων» αναφέρει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ζημιά στην οικονομία μεγαλώνει και η κυβέρνηση απουσιάζει
Πολιτική 22.03.26

«Αντί ο κ.Μητσοτάκης να θριαμβολογεί για τις… ιδιωτικές επενδύσεις που θα προσελκύσει η χώρα, θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει μέτρα για πραγματικό έλεγχο της αισχροκέρδειας στα καύσιμα, με επιβολή πλαφόν στην πηγή, δηλαδή στα διυλιστήρια, και με μείωση των άδικων έμμεσων φόρων όπως ο ΕΦΚ» τονίσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου
Πολιτική 22.03.26

«Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 2 ευρώ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται απρόθυμη να προχωρήσει στη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ όσο διαρκεί η κρίση» αναφέρει η Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η ΕΕ να είναι έτοιμη σε περίπτωση επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος – Ρίχνει το… μπαλάκι στην Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση
Πολιτική 22.03.26

Την ώρα που η κυβέρνηση εμφανίζεται ως απλώς παρατηρητής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται γενικόλογα ότι απαιτούνται στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις και ζητά από την Ευρώπη να προσφέρει προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δίκη για τα «Τέμπη» στη Λάρισα: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα – Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Σύνταξη
Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Συνταγματική αλλαγή 23.03.26

Οι επικριτές της δικαστικής μεταρρύθμισης υποστήριζαν ότι ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας στο εκτελεστικό σώμα. Η Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της, αλλά αρνείται να παραιτηθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Ελλάδα 23.03.26

Ο 20χρονος κρατείται μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει την Πέμπτη και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η περεταίρω ποινική του μεταχείριση

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 23.03.26

Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» – Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη
2 ½ ώρες 23.03.26

Η Κρόφορντ, που πρόσφατα συμπλήρωσε τα 60, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα τις πρώτες δυόμισι ώρες της εξαντλητικής πρωινής ρουτίνας ευεξίας της, αξίας 12.000 δολαρίων. Ε, και το διαδίκτυο οργίασε.

Έφη Αλεβίζου
Γιοβάνοβιτς: «Πολύ καλά τεστ τα φιλικά με Παραγουάη, Ουγγαρία – Θα μας λείψει ο Μάνταλος»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ανδρων και παράλληλα αναφέρθηκε την απόσυρση του Πέτρου Μάνταλου από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Σύνταξη
Τα 40 καράτια του Πεπ Γκουαρντιόλα
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Συλλέκτης τίτλων ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι που με την κατάκτηση του Carabao Cup έγραψε ιστορία καθώς έφτασε στους 40 τίτλους της προπονητικής καριέρας του

Βάιος Μπαλάφας
Κολομβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες
Αδιευκρίνιστα τα αίτια 23.03.26

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί - Το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Σύνταξη
Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους
Focus Bari 23.03.26

Ανάμικτα είναι τα συμπεράσματα νέας έρευνας της Focus Bari για την αγορά ακινήτων. Οι 7 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές «πλησιάζουν ταβάνι», αλλά οι 6 στους 10 εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Sci-fi baby 23.03.26

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου
Μέση Ανατολή 23.03.26

Οι απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν παρουσιάστηκαν ως πράξη αντιποίνων, κάτι απαράδεκτο στο διεθνές δίκαιο. Και οι επιπτώσεις για τους αμάχους αγγίζουν τον ορισμό εγκλημάτων πολέμου.

Σύνταξη
«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο
Ελλάδα 23.03.26

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 21χρονο που ήταν μαζί με τον 19χρονο που έχει συλληφθεί και τον 20χρονο Κλεομένη που δολοφονήθηκε κατά το αιματηρό επεισόδιο με τον 23χρονο στην Καλαμαριά

Σύνταξη
Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
Ελλάδα 23.03.26

Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή

Σύνταξη
«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο