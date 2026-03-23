Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου

Με κάθε επισημότητα απαντά στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη ο Σωκράτης Φάμελλος.

Η συζήτηση που είχε προσκληθεί ο Σωκράτης Φάμελλος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στο κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απηύθυνε πρόσκληση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ (και της Νέας Αριστεράς) για συμμετοχή σε θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», το οποίο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εισπράττοντας ένα ευγενικό «όχι» από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ανοιχτός στον διάλογο στο μέλλον

Με επιστολή του στον Νίκου Ανδρουλάκη ο Σωκράτης Φάμελλος σημειώνει ότι το συνέδριο αποτελεί κορυφαία εσωκομματική διαδικασία, επομένως, δεν θεωρεί ότι μπορεί να διοργανωθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά τραπέζι προγραμματικού διαλόγου σε αυτό το πλαίσιο.

Ωστόσο, τονίζει πως θα ανταποκριθεί θετικά σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο επίπεδο διαλόγου επιθυμεί να διοργανώσει στο μέλλον είτε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, είτε άλλο προοδευτικό κόμμα ή κίνηση.

Αναλυτικά η επιστολή

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας ευχαριστώ για τις επιστολές που μας αποστείλατε ενόψει του επικείμενου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής. Θα χαιρετίσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου σας, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας, με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας και βουλευτή Ηλείας, Διονύση Καλαματιανό.

Δεν θεωρώ όμως ότι μπορεί να διοργανωθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά τραπέζι προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου σας, καθώς αυτό αποτελεί μία κορυφαία εσωκομματική διαδικασία του κόμματός σας.

Θα ανταποκριθούμε θετικά σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο επίπεδο διαλόγου επιθυμεί να διοργανώσει στο μέλλον είτε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, είτε άλλο προοδευτικό κόμμα ή κίνηση και θα αναλάβουμε και εμείς αντίστοιχες πρωτοβουλίες, επειδή θεωρούμε ουσιώδη αυτόν τον διάλογο για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, που αποτελεί σήμερα τη βασική πολιτική αναγκαιότητα των προοδευτικών πολιτών.

Εύχομαι κάθε επιτυχία και καλές αποφάσεις στο Συνέδριό σας.

Με εκτίμηση,

Σωκράτης Φάμελλος

Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία»